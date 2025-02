AUFGEFLOGEN: Politico, NY Times, BBC mit Millionen von Dollars der US-Regierung gestützt

Von ZeroHedge

Das ist seltsam…

Tyler Durden

Während der Pressekonferenz des Weißen Hauses am Mittwoch bestätigte die Pressesprecherin Karoline Leavitt , dass Politico „mehr als 8 Millionen Dollar an Steuergeldern“ erhalten hat, die „im Wesentlichen in die Subventionierung von Abonnements“ geflossen sind.

Schauen Sie:

🚨 @PressSec: "I can confirm that the more than $8 million taxpayer dollars that have gone to essentially subsidizing subscriptions to Politico on the American taxpayers' dime will no longer be happening."

pic.twitter.com/kJYkz1As6U — Greg Price (@greg_price11) February 5, 2025

Übersetzung von „X“:@PressSec: „Ich kann bestätigen, dass die mehr als 8 Millionen Dollar an Steuergeldern, die im Wesentlichen in die Subventionierung von Abonnements für Politico auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler geflossen sind, nicht mehr vorkommen werden.“

Der Journalist Sean Davis von The Federalist weist darauf hin,

Es war Politico, das dafür sorgte, dass die Hunter-Laptop-Geschichte verboten und alle Diskussionen darüber zensiert wurden. Politico ging mit der illegalen undichten Stelle am Obersten Gerichtshof hausieren, die zum Beinahe-Attentat auf mehrere Richter des Obersten Gerichtshofs führte. Und jetzt finden wir heraus, dass das Regime Dutzende Millionen Dollar unseres Geldes an Politico weitergeleitet hat?

* * *

Am Dienstag wurden die Mitarbeiter von Politico benachrichtigt, dass aufgrund eines „technischen Fehlers“ die Gehaltsschecks nicht ausgezahlt werden konnten. Viele scherzten, dass dies etwas damit zu tun habe, dass die Trump-Regierung die Mittel für USAID eingefroren habe.

Staff at Politico did not get paid for the latest pay period. The company just sent several emails to employees saying it believes there was a technical error, and is looking into how to fix the issue. pic.twitter.com/PYcWYdbrEC — Max Tani (@maxwelltani) February 4, 2025

Übersetzung von „X“: Die Mitarbeiter von Politico haben für den letzten Gehaltszeitraum kein Geld erhalten. Das Unternehmen hat soeben mehrere E-Mails an die Mitarbeiter verschickt, in denen es mitteilt, dass es sich um einen technischen Fehler handelt, und prüft, wie das Problem behoben werden kann.

Und obwohl es keine Beweise für eine Verbindung, zwischen den beiden gibt, veranlasste die Andeutung Internetspürnasen dazu, die Finanzierungsquellen vonPolitico zu untersuchen . Was sie fanden, war absolut schockierend.

Laut der Website USASPENDING.gov, die die Ausgaben der Regierung verfolgt,erhielt Politico – das die Propaganda der „51 Geheimdienstmitarbeiter“ von Hunter Biden während der Wahl 2020 verbreitete – während der Biden-Jahre bis zu 27 Millionen Dollar (und nach einigen Berechnungen 32 Millionen Dollar) von verschiedenen US-Behörden.

Guess which outlet the Biden campaign and intel officials solicited the laptop letter story to? https://t.co/hkV7BqXSsf pic.twitter.com/efzfLGYCVH — Stephen L. Miller (@redsteeze) February 5, 2025

Übersetzung von „X“: Rate, an welches Medium die Biden-Kampagne und Geheimdienstbeamte die Geschichte über den Laptop-Brief weitergegeben haben?

In einem Fall wurden rund 500.000 Dollar für 37 Politico-Pro-Abonnements ausgegeben .

This is odd https://t.co/iGi82JqhzG — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2025

POLITICO has a subscription called PoliticoPro, which costs around $10,000 a year. @politico should be transparent about how many of these pro subscriptions are government-funded.

Given the ludicrous cost, I'm guessing its upwards of 90%.

It seems to me the entire program is a… — Chris Tomlinson (@TomlinsonCJ) February 5, 2025

Übersetzung von „X“: POLITICO bietet ein Abonnement namens PoliticoPro an, das rund 10.000 Dollar pro Jahr kostet. @politico sollte transparent machen, wie viele dieser Pro-Abonnements von der Regierung finanziert werden. Angesichts der lächerlichen Kosten schätze ich, dass es mehr als 90 % sind. Mir scheint, dass das gesamte Programm eine heimliche Art ist, massive staatliche Subventionen zu erhalten.

Politico wurde 2021 für 1 Milliarde Dollar an den deutschen Mediengiganten Axel Springer (dem auch Business Insider gehört) verkauft, was bedeutet, dass US-Steuergelder an den deutschen Mediengiganten geflossen sind, um seine US-Propagandablätter zu unterstützen.

So 90% of "subscribers" to left-wing publications like Politico are fake and "taxpayer funded". And then using fake subs to artificially pump up revenue, Politico gets to sell itself to German propaganda giant Axel Springer for $1 billion. https://t.co/j8wEv5MybL — zerohedge (@zerohedge) February 5, 2025

Übersetzung von „X“: So sind 90 % der „Abonnenten“ von linken Publikationen wie Politico gefälscht und „steuerfinanziert“. Und wenn Politico dann die gefälschten Abonnenten nutzt, um die Einnahmen künstlich in die Höhe zu treiben, kann es sich für 1 Milliarde Dollar an den deutschen Propagandariesen Axel Springer verkaufen.

It's not just the subscriptions: there are huge "ad contracts", dinner parties DC throws itself under the guise of "media conferences", sponsorships, etc all paid for by taxpayers.



Once done with Politico look at its spawn Axios, founded by Politico veterans https://t.co/ShM4zTbnyX — zerohedge (@zerohedge) February 5, 2025

Übersetzung von „X“: Dabei geht es nicht nur um die Abonnements: Es gibt riesige „Werbeverträge“, Dinnerpartys, die DC unter dem Deckmantel von „Medienkonferenzen“ veranstaltet, Sponsoring usw., die alle vom Steuerzahler bezahlt werden. Wenn Sie mit Politico fertig sind, schauen Sie sich die Ausgeburt Axios an, die von Politico-Veteranen gegründet wurde

Und siehe da: Die NY Times erhielt 3,1 Millionen Dollar an Steuergeldern, die britische BBC 3,2 Millionen Dollar.