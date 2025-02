AUFGEFLOGEN: USAID finanziert riesige „Nachrichten“-Plattform zur Ausweitung der weltweiten Zensur

Von ZeroHedge

Wir fragen uns, was die amerikanischen Steuerzahler davon halten, dass ihnen ihr hart verdientes Geld weggenommen und für diesen Zweck verwendet wird…

Die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) unterstützt nicht nur linksgerichtete Medien wie Politico und die BBC mit Steuergeldern, sondern hat auch eine halbe Milliarde Dollar an eine geheime Nichtregierungsorganisation gezahlt, die eine globale Nachrichtenpropaganda-Matrix betreibt.

WikiLeaks veröffentlichte in der Nacht den bombenartigen Bericht, der das massive, vom Steuerzahler finanzierte staatliche Propagandanetzwerk – das als zwielichtige Nichtregierungsorganisation operiert – namens „Internews Network“ zeigt:

USAID hat fast eine halbe Milliarde Dollar (472,6 Mio. USD) über eine geheime, von der US-Regierung finanzierte NRO, „Internews Network“ (IN), bereitgestellt, die mit 4 291 Medien „zusammengearbeitet“ und in einem Jahr 4 799 Stunden Sendungen produziert hat, die bis zu 778 Millionen Menschen erreichten, und über 9000 Journalisten „ausgebildet“ hat (Zahlen von 2023). IN hat auch Initiativen zur Zensur der sozialen Medien unterstützt. Das Unternehmen gibt an, in über 30 Ländern „Büros“ zu haben, darunter Hauptbüros in den USA, London und Paris sowie regionale Hauptquartiere in Kiew, Bangkok und Nairobi. Geleitet wird es von Jeanne Bourgault, die sich selbst 451 000 Dollar im Jahr zahlt. Bourgault arbeitete in den frühen 1990er Jahren in der US-Botschaft in Moskau, wo sie für ein Budget von 250 Millionen Dollar verantwortlich war, und in anderen Aufständen oder Konflikten zu kritischen Zeiten, bevor sie nach sechs Jahren bei USAID formell zum IN wechselte. Die Biografie von Bourgault und anderen wichtigen Personen und Vorstandsmitgliedern wurde kürzlich von der IN-Website entfernt, ist aber weiterhin unter http://archive.org zugänglich . Aufzeichnungen zeigen, dass der Vorstand von dem demokratischen Sicherheitsberater Richard J. Kessler und Simone Otus Coxe, der Frau des NVIDIA-Milliardärs Trench Coxe, geleitet wird. Im Jahr 2023 legte Bourgault mit Unterstützung von Hillary Clinton einen IN-Fonds in Höhe von 10 Millionen Dollar bei der Clinton Global Initiative (CGI) auf. Die IN-Seite, die ein Bild von Bourgault bei der CGI zeigt, wurde ebenfalls gelöscht. IN hat mindestens sechs firmeneigene Tochtergesellschaften unter nicht verwandten Namen, darunter eine auf den Kaimaninseln. Seit 2008, als die elektronischen Aufzeichnungen begannen, wurden mehr als 95 % des IN-Budgets von der US-Regierung bereitgestellt (siehe nachfolgender Thread).

USAID has pushed nearly half a billion dollars ($472.6m) through a secretive US government financed NGO, "Internews Network" (IN), which has “worked with” 4,291 media outlets, producing in one year 4,799 hours of broadcasts reaching up to 778 million people and "training” over… — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

Das Unternehmen gibt an, in über 30 Ländern „Büros“ zu haben, darunter Hauptbüros in den USA, London und Paris sowie regionale Hauptquartiere in Kiew, Bangkok und Nairobi. Geleitet wird es von Jeanne Bourgault, die sich selbst 451 000 Dollar im Jahr zahlt. Bourgault arbeitete in den frühen 1990er Jahren in der US-Botschaft in Moskau, wo sie für ein Budget von 250 Millionen Dollar verantwortlich war, und war zu kritischen Zeiten in andere Aufstände oder Konflikte verwickelt, bevor sie nach sechs Jahren bei USAID formell zum IN wechselte.

Die Biografie von Bourgault und anderen wichtigen Personen und Vorstandsmitgliedern wurde kürzlich von der IN-Website entfernt, ist aber weiterhin unter http://archive.org zugänglich. Aufzeichnungen zeigen, dass der Vorstand von dem demokratischen Sicherheitsberater Richard J. Kessler und Simone Otus Coxe, der Frau des NVIDIA-Milliardärs Trench Coxe, geleitet wird. Im Jahr 2023 legte Bourgault mit Unterstützung von Hillary Clinton einen IN-Fonds in Höhe von 10 Millionen Dollar bei der Clinton Global Initiative (CGI) auf. Die IN-Seite, die ein Bild von Bourgault bei der CGI zeigt, wurde ebenfalls gelöscht.

IN hat mindestens sechs firmeneigene Tochtergesellschaften unter nicht verwandten Namen, darunter eine auf den Kaimaninseln. Seit 2008, als die elektronischen Aufzeichnungen begannen, wurden mehr als 95 % des IN-Budgets von der US-Regierung bereitgestellt (siehe nachfolgender Thread)

Überhaupt nicht verdächtig!

USAID (and State) funneled nearly half a billion dollars through this building which is at "876 7th St Arcata, CA 95521-6358". The IRS and IN government contracts list this address as the current registered address for IN although it was clearly abandoned by December 2024. Shot… pic.twitter.com/ELzv3G4p5l — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

USAID (und der Staat) haben fast eine halbe Milliarde Dollar durch dieses Gebäude geschleust, das unter der Adresse „876 7th St Arcata, CA 95521-6358“ zu finden ist. Die IRS und die IN-Regierungsverträge führen diese Adresse als die derzeitige registrierte Adresse für IN auf, obwohl sie im Dezember 2024 eindeutig aufgegeben wurde. Diese Aufnahme wurde vor vier Monaten gemacht.

Die Finanzierung von IN hat sich seit Trumps erstem Wahlsieg verdoppelt, da der „Tiefe Staat“ Milliarden in die Bekämpfung sogenannter Fehlinformationen und Desinformationen gesteckt hat, die auf konservative Medien weltweit abzielen – alles unter dem Deckmantel der „Rettung der Demokratie“.

IN's funding has doubled since 2016: pic.twitter.com/8jnO6DMJwM — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

INs komplexes Finanzierungsdiagramm und Die Biografie von IN-CEO Jeanne Bourgault zeigt frühere Tätigkeiten bei Wired, Guardian und anderen Medienunternehmen:

Nicht überraschend.

Removed Internews Network (IN) page of its chief executive Jeanne Bourgault at the Clinton Global Initiative (2023) pic.twitter.com/hKInv2i9m2 — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

Übersetzung von „X“: Internews Network (IN) hat die Seite seiner Geschäftsführerin Jeanne Bourgault bei der Clinton Global Initiative entfernt (2023)

In einer Rede auf der globalistischen Davos-Veranstaltung im letzten Jahr argumentierte der CEO von IN, dass globale Werbetreibende ihre Werbedollar vorrangig für „gute Nachrichten“ ausgeben sollten. Mit anderen Worten, dies würde Unternehmen unter Druck setzen, ausschließlich für linksextreme Unternehmensmedien auszugeben und gleichzeitig sicherstellen, dass sie die Werbeausgaben für alternative Medien-Websites, die keine staatliche Propaganda fördern, kürzen.

Die amerikanischen Steuerzahler haben die globale Zensurmatrix finanziert, die über Kriege, die Herkunft der Rinder und Impfstoffe gelogen hat, und die Liste lässt sich beliebig fortsetzen…

Now I want you to listen to me very closely: when the CEO of USAID’s Internews pressured advertisers to create exclusion lists to only fund approved news sources, she was carrying out USAID’s formal policy goal to have USAID partners do “advertiser outreach” to “redirect funding” https://t.co/NVI6DtUfcl pic.twitter.com/vyWReP0epx — Mike Benz (@MikeBenzCyber) February 8, 2025

Übersetzung von „X“: Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören: Als die Geschäftsführerin von USAIDs Internews Druck auf Werbekunden ausübte, Ausschlusslisten zu erstellen, um nur zugelassene Nachrichtenquellen zu finanzieren, führte sie das offizielle politische Ziel von USAID aus, USAID-Partner dazu zu bringen, „Werbung zu machen“, um „die Finanzierung umzuleiten“.

Wikileaks zeigt den Moment, in dem IN „vom Weg abgekommen ist“… Und Sie werden nie erraten, wie.

How IN lost its way (2006, John Hopkins University Magazine):https://t.co/6L8NsDfJFs pic.twitter.com/xLr7xELcAN — WikiLeaks (@wikileaks) February 8, 2025

Übersetzung von „X“: Wie IN seinen Weg verlor (2006, John Hopkins University Magazine)

Die Medienmatrix von IN erstreckt sich über die ganze Welt.

Hier sind die nachgelagerten Bestände an IN über öffentliche Aufzeichnungen forensische Daten:

„Internews ist eine internationale Non-Profit-Organisation, deren Aufgabe es ist, lokale Medien auf der ganzen Welt zu befähigen, den Menschen die Nachrichten und Informationen zu geben, die sie brauchen, die Möglichkeit, sich zu vernetzen, und die Mittel, sich Gehör zu verschaffen“, erklärte die NGO in einer IRS 990-Einreichung als ihren Geschäftszweck.

Aus den öffentlichen Unterlagen geht hervor, dass IN weltweit viele Geschäftszwecke verfolgt, die alle darauf abzielen, eine Medienmatrix zu kontrollieren und sicherzustellen, dass auf lokaler Ebene nur staatliche Propaganda verbreitet wird.

Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass Ihre Steuergelder eine staatliche Propagandamatrix auf der ganzen Welt finanzieren?