Australien setzt Militär ein, um positiv getestete Personen in Quarantänezentrum zu bringen

In den Gebieten Binjari und Rockhole im australischen Nordterritorium wurde eine strenge Ausgangssperre verhängt, nachdem neun neue Covid-Fälle registriert wurden. Das Militär wurde hinzugezogen, um positive Fälle und enge Kontaktpersonen in ein Quarantänezentrum zu bringen.

Wie Premierminister Michael Gunner am Sonntag mitteilte, wird eine 78-jährige Frau im Royal Darwin Hospital behandelt. Die übrigen acht Fälle und 38 enge Kontaktpersonen wurden in das Quarantänezentrum Howard Springs verlegt.

Der australische Premierminister hat 28 Soldaten der australischen Verteidigungskräfte und eine Reihe von Armeefahrzeugen in die Region entsandt. Die Menschen dürfen ihre Wohnung nur „zur medizinischen Behandlung, in Notfällen oder wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist“ verlassen.

Gunner sagte, dass die Abriegelung wahrscheinlich für mehrere Wochen bestehen bleiben wird. Er fügte hinzu, dass die Durchimpfungsrate in Binjari niedrig ist, und forderte die Menschen auf, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ungeimpfte Reisende dürfen seit Montag nicht mehr in das Northern Territory einreisen.

