Autonome Drohnen haben offensichtlich ohne menschliche Kontrolle Truppen in Libyen „gejagt“ und angegriffen – UN-Bericht

rt.com: Ein UN-Bericht stellt fest, dass autonome Drohnen die mit Sprengkörpern bewaffnet waren fliehenden Rebellenkämpfer in Libyen im vergangenen Jahr „gejagt haben“. Sollte dieser Bericht der Wahrheit entsprechen, so der Bericht, wäre dies weltweit der erste echte Angriff auf Menschen mittels Roboter.

Dem Bericht zufolge befanden sich die Kämpfer der regierungsfeindlichen Libyschen Nationalarmee unter dem Militärkommandanten Khalifa Haftar im vergangenen März nach einem erfolglosen Angriff auf Tripolis auf dem Rückzug, als sie in einen Schwarm furchterregender Gegner aus der Luft gerieten.

Sie wurden von unbemannten Drohnen sowie „tödlichen autonomen Waffensystemen“ „gejagt“, wobei letztere von Steuerungen so programmiert werden können, dass sie Ziele suchen und angreifen und diese Anweisungen auch dann ausführen, wenn die Kommunikation mit den Steuerungen unterbrochen ist.

Haftars Kämpfer „waren weder ausgebildet noch motiviert, sich gegen den effektiven Einsatz dieser neuen Technologie zu verteidigen und zogen sich verwirrt zurück“, so der Bericht weiter. Während sie sich zurückzogen, „waren sie ständigen Schikanen“ durch die Killerroboter ausgesetzt.

Es ist unklar, ob die Drohnen während dieser gemeldeten Angriffe in Kontakt mit menschlichen Kontrolleuren standen, oder ob sie direkt für Verluste oder Todesfälle verantwortlich waren. Würden sie autonom arbeiten, würde das im Bericht beschriebene Szenario wahrscheinlich einen schrecklichen Meilenstein markieren: das erste aufgezeichnete Vorkommen von wirklich unabhängigen Robotern, die Menschen auf dem Schlachtfeld angreifen. Der Bericht gibt jedoch nicht an, mit welchem Grad an Autonomie die Roboter arbeiteten.

Die Drohnen, die als „loitering munitions“ bekannt sind, sind quadcopterartige Fahrzeuge, die mit Kameras ausgestattet sind und kleine Sprengsätze tragen. Wenn man sie in einem Gebiet operieren lässt, identifizieren sie Ziele und stürzen sich aus der Luft, wobei sie sich beim Aufprall in die Luft sprengen. Bei den in Libyen identifizierten Geräten handelte es sich um „Kargu-2“-Laubenmunition, die von türkischen Streitkräften, die mit der von den Vereinten Nationen unterstützten und in Tripolis ansässigen Regierung der nationalen Eintracht verbündet sind, auf dem libyschen Schlachtfeld eingesetzt wurde.

Ihr Einsatz, so der UN-Bericht, verstößt gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates aus dem Jahr 2011, die es den Mitgliedsstaaten verbietet, sich an der „direkten oder indirekten Lieferung, dem Verkauf oder dem Transfer“ von Waffen in das Land zu beteiligen.

Die Entwicklung hin zu autonomen Waffen wird von Analysten schon seit Jahren vorausgesagt, und es werden Forderungen nach einem Verbot solcher Geräte laut. Die Campaign to Stop Killer Robots, eine Koalition aus Friedensaktivisten, Wissenschaftlern, Akademikern und Politikern, setzt sich bei der UNO für ein internationales Verbot ein.

„Aktuelle, auf maschinellem Lernen basierende Systeme können einen Zivilisten oder Bauern der auf dem Feld arbeitet, nicht effektiv von einem Soldaten unterscheiden“, schrieb der Sicherheitsanalyst Zachary Kallenborn letzte Woche im Bulletin of the Atomic Scientists. „Landwirte könnten ein Gewehr halten, um ihr Land zu verteidigen, während Soldaten eine Harke benutzen könnten, um einen Geschützturm umzustoßen,… verschiedene Faktoren können eine genaue Entscheidung verhindern.“