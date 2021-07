Autopsie eines Mannes, der nach der Pfizer-Impfung gestorben war, hatte ein vergrößertes Herz, aber der Gerichtsmediziner schloss den Impfstoff als Todesursache aus

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der vier Tage nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, wurde nach Angaben des Gerichtsmediziners von Orange County, Kalifornien, durch eine Herzerkrankung getötet.

Tim Zook, ein Röntgentechniker am South Coast Global Medical Center in Santa Ana, wurde am 5. Januar ins Krankenhaus eingeliefert – nur wenige Stunden, nachdem er geimpft wurde. Zooks Frau, Rochelle Zook, erzählte dem Orange County Register, dass sich der Gesundheitszustand ihres Mannes nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer rapide verschlechterte. Tim Zook starb am 9. Januar.

