Autor wird nach schockierendem Artikel über Windturbinen zweimal von LinkedIn geworfen

Wussten Sie, dass bei der Herstellung und dem Bau einer Windkraftanlage mehr CO₂ freigesetzt wird, als während ihrer gesamten Lebensdauer eingespart wird? Und dass im gleichen Zeitraum mehr Energie für Herstellung, Errichtung und Wartung verbraucht wird, als sie erzeugt? Finden Sie das nicht auch merkwürdig? So schreibt Luk Adang in einem Artikel auf der Website des Autors Steven Arrazola de Oñate.

„Man fragt sich dann: ‚Wie hoch ist der Gewinn, wie hoch die Rendite?‘ Ganz zu schweigen von den gigantischen Kosten, der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, den Auswirkungen auf die Umwelt, den Gefahren für unsere Gesundheit und dem gigantischen Abfallberg, der alle 20 bis 30 Jahre anfällt“, so Adang weiter.

“Wist u dat er, bij fabricage en bouw van een windturbine, meer CO2 vrijkomt, dan er gedurende zijn totale levensduur wordt bespaard? En dat er voor het fabriceren, opzetten en onderhoud meer energie wordt verbruikt dan het oplevert?”https://t.co/7jEYWhUIAw — Steven Arrazola de Oñate (@StevenArra) May 3, 2023

In dem Artikel geht er auf die Herstellung und Montage von Windkraftanlagen ein, für die eine riesige Menge an Materialien benötigt wird. „Eine riesige Menge an Material wird dafür benötigt. UND Energie!“

Arrazola de Oñate teilte den Artikel auf LinkedIn, woraufhin sein Konto zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres gelöscht wurde. „Wer bezahlt LinkedIn dafür, Menschen aktiv zu zensieren, die das Mainstream-Narrativ kritisieren? Warum haben die Menschen so viel Angst vor der Wahrheit?“, fragt er.

Er schreibt, dass die Zensur von LinkedIn keinen Platz in einer liberalen Demokratie hat. Sein Konto wurde wiederhergestellt. Er wird dort keine kritischen Artikel mehr veröffentlichen, „sonst folgt eine weitere Sperre“.

Danach wurde das Konto wieder gelöscht. „Zensur ist das Ende der Demokratie. Vielleicht doch noch rechtliche Schritte einleiten?“