Bahnbrechend: Dr. Anthony Fauci gibt jetzt zu, dass die mRNA-Covid-Impfstoffe kaum funktionieren und möglicherweise nicht zugelassen werden können

Alex Berenson

Eine bahnbrechende Veröffentlichung, die er letzten Monat mitverfasst hat, legt nahe, dass ALLE Impfstoffe gegen häufige Atemwegsviren auf unüberwindbare Hürden stoßen könnten. Und das ist noch nicht einmal die schlechteste Nachricht. Ich übertreibe nicht.

Vergangenen Monat wiesen drei Wissenschaftler darauf hin, dass Grippeimpfungen kaum funktionieren und nicht nach den Standards zugelassen werden können, die für Impfstoffe wie Masern gelten:

„Nach mehr als 60 Jahren Erfahrung mit Grippeimpfstoffen ist nur eine sehr geringe Verbesserung der Infektionsprävention durch den Impfstoff zu verzeichnen… unsere besten zugelassenen Grippeimpfstoffe wären für die Zulassung der meisten anderen durch Impfung vermeidbaren Krankheiten ungeeignet.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Das stimmt. Mehrere gründliche Arbeiten haben bewiesen, dass Grippeimpfungen Placebos sind, die sich als öffentliche Politik tarnen.

Aber dieselben Wissenschaftler haben dann unsere geliebten und bahnbrechenden Covid-Impfstoffe mit diesen sinnlosen Grippeimpfungen verglichen:

Mit dem Auftauchen verschiedener SARS-CoV-2-Stämme wurden Mängel in diesen [Covid-]Impfstoffen deutlich, die an die Grippeimpfstoffe erinnern.

Wer genau sind diese bösartigen Anti-Impf-Rebellen?

Drei Forscher an den National Institutes for Health. Darunter einer, dessen Name einem vielleicht bekannt vorkommt: der inzwischen in den Ruhestand getretene Dr. Anthony S. Fauci.

Doch der Vergleich zwischen Covid und Grippeschutzimpfung ist nur einer der Knaller in dem Artikel.

Im Kern wirft der Artikel die Frage auf, ob Impfstoffe jemals gut genug funktionieren können, um gegen Erreger wie häufige Coronaviren, Grippe und RSV wirksam zu sein.

Und hinter dieser Frage verbirgt sich eine noch beunruhigendere, die die Autoren nicht stellen: Haben unsere Bemühungen, Sars-Cov-2 zu besiegen, indem wir unsere Immunreaktion auf eine Art und Weise lenken, für die sie nicht konzipiert wurde, Gefahren verursacht, die wir erst jetzt zu verstehen beginnen?

Schon lange vor dem Auftreten des Coronavirus wussten Fauci und Wissenschaftler, die auf die Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert sind, dass Grippeimpfungen kaum funktionieren. Sie wussten, dass sie einen besseren Impfstoff benötigten, um Sars-Cov-2 zu besiegen.

Als sich Covid Anfang 2020 in der ganzen Welt ausbreitete, glaubten sie, einen solchen gefunden zu haben: Impfstoffe, die einen völlig anderen Wirkmechanismus haben als Grippeimpfstoffe.

Grippeimpfungen sind „inaktivierte Virusimpfstoffe“ der alten Schule. Sie enthalten echte Grippeviren, die in Hühnereiern gezüchtet und mit Formaldehyd behandelt wurden, damit sie sich nicht vermehren können.

Fauci und seine Kollegen von Warp Speed, dem Bundesprogramm, das die Covid-Impfung entwickelt hat, beschlossen, sich auf die mRNA-Biotechnologie zu konzentrieren, um einen Impfstoff der nächsten Generation herzustellen.

Die Covid-Impfstoffe bestehen aus einem Strang genetischen Codes – mRNA -, der unsere Zellen anweist, einen Teil des Coronavirus, das so genannte Spike-Protein, herzustellen, sowie aus einer winzigen Fettkugel, die die mRNA umhüllt und dazu beiträgt, sie in unsere Zellen zu bringen. (mRNA kommt in der Natur vor, aber die mRNA in den Impfstoffen wurde auf subtile Weise verändert, damit sie leichter zu unseren Zellen gelangen kann und wirksamer ist, wenn sie dort ankommt).

Die Funktionsweise von mRNA-Impfstoffen ist denkbar einfach.

Sie bringen unsere Zellen dazu, große Mengen des Spike-Proteins zu produzieren. Sie lösen eine starke Reaktion mit hohen Mengen von Antikörpern gegen das Spike-Protein aus, weit mehr als unser Immunsystem als Reaktion auf eine tatsächliche Coronavirus-Infektion produziert. Fauci und andere Wissenschaftler hofften, dass diese Antikörper eine starke und dauerhafte Schutzwirkung haben würden.

–

Aber das taten sie nicht.

Wie Ken Frazier, der damalige Geschäftsführer von Merck, dem historisch erfolgreichsten Impfstoffhersteller, der jedoch seine Bemühungen um einen Coronavirus-Impfstoff schnell wieder einstellte, im Jahr 2020 warnte:

Es gibt viele Beispiele für Impfstoffe in der Vergangenheit, die das Immunsystem stimuliert haben, aber letztlich keinen Schutz boten.

Frazier hatte Recht.

Wir haben jetzt zwei Jahre lang Daten aus der Praxis zu den mRNAs, die auf Milliarden von Dosen basieren. Abgesehen von den Nebenwirkungen wirken sie extrem gut gegen Covid – etwa vier Monate lang nach der zweiten Dosis.

Danach lässt ihre Wirksamkeit rasch nach. Innerhalb weniger Monate sinkt die Wirksamkeit gegen Coronavirus-Infektionen und -Übertragungen auf Null. Tatsächlich gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass sich die Wirkung schließlich ins Negative wendet – dass geimpfte Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederholt an Covid erkranken als ungeimpfte.

(Mehr Dosen, mehr Probleme)

Was ist mit schweren Erkrankungen und dem Tod durch Covid? Am Anfang verhindern die mRNAs auch das, denn wenn man sich nicht mit dem Coronavirus infiziert, kann man auch nicht daran sterben.

Was ist, wenn sie nicht mehr gegen die Infektion wirken? Und was ist jetzt? In Wahrheit weiß das niemand. Fauci und die Befürworter des Impfstoffs werden immer darauf bestehen, dass die mRNAs eine gewisse Wirksamkeit gegen schwere Krankheiten und Tod behalten.

Aber ihre Beweise stammen fast ausschließlich aus epidemiologischen Studien, die die Ergebnisse in nicht zufälligen Gruppen von geimpften und ungeimpften Personen vergleichen. Das Problem ist, dass diesen Studien nicht vertraut werden kann, weil geimpfte Personen als Gruppe gesünder sind als ungeimpfte Personen (und die Lücke wahrscheinlich mit jeder Auffrischung größer geworden ist).

Das ist genau derselbe Grund, warum die Grippeimpfung gegen Lungenentzündung zu wirken scheint, BEVOR die Menschen sie erhalten haben. Grippeschutzimpfungen sind ein Indikator für Gesundheit, nicht ein Faktor für Gesundheit.

–

Gleichzeitig ist das Coronavirus gegen die Impfstoffe mutiert, genau wie einige Immunologen vorhergesagt haben. Es hat seinen Spike verändert, um die von der mRNA erzeugten Antikörper zu überwinden.

Schlimmer noch, die Bemühungen, den Impfstoff gegen die neuen Omikron-Varianten zu aktualisieren, funktionieren nicht, wahrscheinlich weil die Impfstoffe der ersten Generation eine so starke Prägung im Immunsystem hinterlassen.

Das Ergebnis ist, dass Covid-Impfstoffe, ebenso wie Grippeimpfstoffe, bestenfalls in der Bevölkerung unwirksam sind.

Zwei Jahre nach Beginn der mRNA-Massenimpfungen kommt es in den wohlhabenden Ländern, in denen diese Impfungen eingesetzt wurden, immer noch zu massiven Covid-Wellen und erheblichen Todesfällen, hauptsächlich bei denselben sehr alten Menschen, die schon immer an Covid gestorben sind. Ärmere Länder, die andere Impfstoffe verwendet haben, melden nicht mehr viele Covid-Fälle oder Todesfälle, aber es ist nicht klar, ob das daran liegt, dass sie keine Impfstoffe haben oder einfach aufgehört haben zu zählen.

Die Covid-Impfstoffe wirken also mechanistisch wie versprochen. Nur sind sie nicht wirklich langfristig wirksam.

–

Und Fauci und seine Co-Autoren wissen, wo sie die Schuld dafür suchen. Auf das menschliche Immunsystem.

Es liegt nicht an mir (oder meinen Impfstoffen) – es liegt an Ihnen!

Nein, im Ernst.

Wie in der Studie erklärt wird, verbringen wir unser Leben damit, eine nahezu unendliche Vielfalt an Bedrohungen einzuatmen:

Da der Mensch mit jedem Atemzug und jedem Bissen enorme Mengen exogener Proteine einatmet und aufnimmt, haben sich die Immunabteilungen der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts so entwickelt, dass sie mit kontinuierlichen und massiven antigenen Angriffen aus der Außenwelt umgehen können.

So hat unser Immunsystem gelernt, zwischen relativ unbedeutenden Atemwegsviren wie Influenza und RSV – die „eine kurze Krankheitsdauer und einen typischerweise unkomplizierten Verlauf“ haben – und weitaus ernsteren Eindringlingen wie Masern zu unterscheiden, die sich systemisch vermehren und selbst junge und gesunde Menschen töten können.

Die schwerwiegenden Bedrohungen wecken die gesamte Palette unserer Immunabwehr. Und wenn wir sie besiegen, sind wir ein Leben lang immun. Bei den kleineren Viren ist das nicht der Fall:

Infolgedessen neigen die sich nicht systemisch replizierenden Atemwegsviren, zu denen offenbar auch SARS-CoV-2 gehört, dazu, Menschen im Laufe ihres Lebens immer wieder neu zu infizieren, ohne jemals einen vollständigen und dauerhaften Schutz hervorzurufen.

–

Jeder Virologe oder Immunologe wird Ihnen das bestätigen – so die Zeitschrift Science:

Bei vielen Infektionskrankheiten ist die natürlich erworbene Immunität bekanntermaßen stärker als die durch Impfung hervorgerufene Immunität, und sie hält oft ein Leben lang an.

Aber unser Immunsystem versucht nicht, einen lebenslangen Schutz gegen die kleinen Atemwegsviren zu bieten. Wir leben lieber mit ihnen und den geringfügigen Bedrohungen, die sie darstellen, als unseren eigenen Körper in die Luft zu jagen, um eine Infektion zu bekämpfen, die wahrscheinlich nur ein paar Tage andauern wird.

In Faucis Worten: Wir haben einen immunologische „faustische Abmachung“ zwischen Toleranz und Infektionskontrolle getroffen, die es ermöglicht, dass eine vorübergehende, gemäßigte Infektion durch Atemwegsinfektionen mit geringer oder mittlerer Pathogenität die zerstörerischen Kräfte einer Immuneliminationsreaktion zurückhält.

Mit anderen Worten: Die natürliche menschliche Reaktion auf echte Coronaviren ist KEINE lang anhaltende Immunität. Und Impfstoffe sind bei der Auslösung einer Immunreaktion nicht so wirksam wie echte Viren. Wie könnte also ein Impfstoff gegen Coronaviren eine solche Immunität erzeugen?

–

Vor zwei Jahren dachten die Genies der Virologie und Immunologie, sie hätten die Antwort.

Die mRNA-Covid-Impfstoffe wurden entwickelt, um die Evolution zu überwinden und uns dazu zu bringen, etwas zu tun, wozu wir uns NICHT entwickelt hatten. Sie veranlassten unser Immunsystem zu einer viel stärkeren Reaktion auf Sars-Cov-2, als es sonst der Fall gewesen wäre, und produzierten übernatürlich hohe Mengen an IgG-Antikörpern.

Diese überhöhten Antikörperspiegel sollten eine Besonderheit sein, kein Fehler. Sie waren der Grund dafür, dass die mRNAs die Infektion unterdrückten.

Heute wissen wir jedoch, dass der Körper diese Antikörperspiegel schnell wieder auf ein normales Niveau bringt.

Schlimmer noch: Wenn wir sie durch wiederholte Auffrischungsimpfungen wieder erhöhen, reagiert unser Immunsystem mit der Produktion einer Art von Antikörpern, die normalerweise in erster Linie als Reaktion auf nicht replizierende Allergene und nicht auf Viren gesehen werden.

Mit anderen Worten: Unser Immunsystem scheint auf lange Sicht sehr ungünstig auf die Provokation durch die mRNAs zu reagieren.

Das Papier endet mit einer verblüffenden Feststellung:

Die bisherigen erfolglosen Versuche, einen soliden Schutz gegen Atemwegsviren auf der Schleimhaut zu erreichen und die von ihnen verursachten tödlichen Ausbrüche und Pandemien unter Kontrolle zu bringen, waren ein Misserfolg für die Wissenschaft und die öffentliche Gesundheit…

Wir sind begeistert und erfreut, dass viele Forscher und Arbeitsgruppen alle unsere bisherigen Annahmen und Ansätze zur Verhinderung wichtiger Viruserkrankungen der Atemwege von Grund auf überdenken und daran arbeiten, mutige neue Wege zu finden.

Moment mal, was?

Frühere erfolglose Versuche?

Von Grund auf?

Fauci hat gerade dazu beigetragen, einen neuartigen Impfstoff in die Welt zu setzen. Nach nur wenigen Monaten der Erprobung haben die Vereinigten Staaten und andere Länder ihren Bürgern mehr als 3 Milliarden Dosen der mRNA injiziert.

Doch mit diesen Worten gibt Fauci zu, dass diese Bemühungen völlig gescheitert sind. Er schließt nicht aus, dass die mRNAs aus „früheren erfolglosen Versuchen“ stammen, die „ein Misserfolg für die öffentliche Gesundheit waren“. Er sagt nicht, dass sie die Grundlage für „kühne neue Wege“ bilden können.

Er wäscht seine Hände in Unschuld – und was auch immer die langfristigen Folgen ihres gescheiterten Versuchs sein mögen, das Immunsystem neu zu verdrahten.

Tony Fauci hat Glück.

Er ist 82.

Es wird an uns anderen liegen, mit dem umzugehen, was er getan hat.