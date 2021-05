Beachtliche Studie zeigt: „Häufung von Patienten, die innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden“

Eine neue Studie von Covid-Krankenhauspatienten hat erneut einen Anstieg von Infektionen nach der Impfung festgestellt – was die Autoren als „eine Fülle von Patienten, die innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurden“ bezeichnen.

Das COVID-19 Clinical Information Network (CO-CIN) des ISARIC4C-Konsortiums erfasste 52.280 Covid-Patienten, die zwischen dem 8. Dezember und dem 10. April ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Von diesen hatten 3.842 mindestens ihre erste Impfstoffdosis erhalten, das sind 7,3 % oder einer von 14 Patienten.

Die Forscher fanden heraus, dass die mittlere Zeit zwischen der ersten Impfung und dem Auftreten von Covid-Symptomen neun Tage betrug. Da der Median der Zeit von der Infektion bis zum Auftreten der Symptome fünf Tage beträgt, deutet dies darauf hin, dass die Mehrheit der Patienten in den Tagen nach der Impfung erkrankte.

Die obige Grafik zeigt, wie viele der geimpften Covid-Patienten an jedem Tag seit der Impfung einen Symptombeginn erlebten. Beachten Sie den massiven Anstieg am Tag der Impfung und an den drei Tagen danach. Obwohl die Autoren es nicht in so vielen Worten sagen, sind es eindeutig die Impfstoffe, die hier die Symptome hervorrufen. Warum sonst sollte die Häufigkeit des Auftretens von Symptomen vom Tag vor der Impfung bis zum Tag der Impfung und in den folgenden Tagen um 500 % ansteigen?

Die Autoren bieten ein paar mögliche Erklärungen an. Sie vermuten, dass sich ältere und gefährdete Menschen, die sich abgeschirmt hatten, durch die mit der Impfung verbundene Exposition infiziert haben könnten. Oder sie hörten auf, sich abzuschirmen oder vorsichtig zu sein, sobald sie geimpft wurden, weil sie fälschlicherweise annahmen, sie seien immun.

Die Autoren weisen auch auf die Möglichkeit hin, dass eine kürzlich aufgetretene asymptomatische oder milde COVID-19-Infektion durch die Impfung zu „COVID-19-ähnlichen Symptomen einschließlich Fieber“ führen könnte.

Der Co-Leiter der Studie, Dr. Calum Semple, Professor für Kindergesundheit und Ausbruchsmedizin an der Universität Liverpool, war sich seiner Meinung nach sicher und sagte, dass der Anstieg darauf hindeutet, dass „die Leute ihre Wachsamkeit vernachlässigen, weil sie geimpft wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen leider davon ausgehen, dass sie nach der Impfung sehr schnell geschützt sind, und das ist nicht der Fall.“

Eine solche Verhaltensänderung wurde ebenfalls von Michael Day, der im März im BMJ schrieb, getadelt. Dr. Clare Craig schrieb eine gründliche Riposte in der gleichen Zeitschrift und verwies auf ONS-Daten, die zeigen, dass die Geimpften ihre sozialen Kontakte nicht erhöht haben, und fragte, wie dies ähnliche Spitzen in Pflegeheimen erklären würde. Sie schlug vor, dass andere Erklärungen wahrscheinlicher seien, wie z. B. ein Abfall der weißen Blutkörperchen in den Tagen nach der Impfung, wie er in der Pfizer-Studie beobachtet wurde, was die Immunität vorübergehend unterdrücken könnte.

Der Anstieg der symptomatischen Covid-Infektionen ab dem ersten Tag kann nicht durch eine Verhaltensänderung erklärt werden, und wie die Autoren andeuten, sieht es sehr danach aus, dass der Impfstoff irgendwie eine alte oder bestehende Covid-Infektion wieder auslöst.

Die gute Nachricht der Studie ist, dass die Geimpften im Dezember und Januar keinen großen Anteil der mit Covid ins Krankenhaus Eingelieferten ausmachten, obwohl sie Ende Februar und März (als alle über 65-Jährigen geimpft waren) einen beträchtlichen Teil der stark reduzierten Gesamtzahl ausmachten.

Die Autoren stellen fest, dass die erste Dosis des Impfstoffs die Sterblichkeit unter den Hochrisiko-Krankenhauspatienten nicht zu reduzieren scheint. Sie sagen: „Die Sterblichkeit scheint für Menschen in Hochrisiko-Impfschichten, die mit einer symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion (COVID-19) ins Krankenhaus eingeliefert werden, trotz einer Impfung 21 Tage oder mehr zuvor hoch zu bleiben“. Es ist nicht klar, ob es sich dabei um einen vorübergehenden Effekt aufgrund von Nebenwirkungen des Impfstoffs handelt oder um eine dauerhafte Lücke im Schutz, den dieser bietet.

Wie lange können Regierungen und Wissenschaftler noch die Beweise für den Anstieg der Infektionen nach der Impfung ignorieren, die in einer Studie nach der anderen gefunden wurden? Wann werden sie aufhören, den Menschen die Schuld dafür zu geben, dass sie sich selbst infiziert haben, und sich verpflichten, dies richtig zu untersuchen?