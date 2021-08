Beamter in der Biden-Administration: Impfstoff verlieren an Wirksamkeit! Wenn das kein Weckruf ist, weiß ich nicht, was es ist

childrenshealthdefense.org: Eine neue Preprint-Studie zeigte, dass die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen im Juli stark abnahm, als die Delta-Variante dominierte – Moderna war nur noch zu 76 % und Pfizer nur noch zu 42 % wirksam gegen Infektionen.

Eine neue Preprint-Studie, die Bedenken über die Wirksamkeit von mRNA-COVID-Impfstoffen – insbesondere von Pfizer – gegen die Delta-Variante aufkommen lässt, hat die Aufmerksamkeit von Spitzenbeamten der Biden-Administration erregt, wie Axios berichtet.

Die Studie ergab, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech im Juli, als die Delta-Variante vorherrschte, nur zu 42 % gegen die Infektion wirksam war. „Wenn das kein Weckruf ist, weiß ich nicht, was es ist“, sagte ein hochrangiger Biden-Beamter gegenüber Axios.

In der noch nicht begutachteten Studie wurde die Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe von Moderna und Pfizer im Mayo Clinic Health System von Januar bis Juli 2021 verglichen, als entweder die Alpha- oder die Delta-Variante stark ausgeprägt war.

Um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu bestimmen, glichen die Forscher demografisch und klinisch ähnliche“ ungeimpfte, Moderna-geimpfte und Pfizer-geimpfte Personen nach Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Wohnsitzstaat, SARS-CoV-2 PCR-Testgeschichte und Impfdatum ab, so MedPage Today.

Zu den interessierenden klinischen Ergebnissen gehörten die SARS-CoV-2-Infektion, COVID-assoziierte Krankenhausaufenthalte, die Aufnahme in die Intensivstation, die Sterblichkeit und die Durchbruchsinfektion – definiert als Infektion, die mindestens 14 Tage nach der zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs auftritt.

Insgesamt stellten die Forscher fest, dass der Impfstoff von Moderna während des Studienzeitraums zu 86 % und der von Pfizer zu 76 % gegen Infektionen wirksam war. Der Impfstoff von Moderna war zu 92 % wirksam gegen Krankenhausaufenthalte, der von Pfizer zu 85 %. In beiden Kohorten gab es keine Todesfälle.

Den Daten aus mehreren Staaten zufolge waren Durchbruchsinfektionen in der Moderna-Kohorte seltener als in der Pfizer-Kohorte, und die Rate der Krankenhausaufenthalte war bei den mit Moderna Geimpften niedriger als bei den mit Pfizer Geimpften. Die Autoren stellten fest, dass die COVID-assoziierten Einweisungsraten in die Intensivstation vergleichbar waren.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs nahm jedoch im Juli, als die Delta-Variante häufiger auftrat, drastisch ab. Moderna war nur zu 76 % und Pfizer nur zu 42 % gegen die Infektion wirksam.

Die Forscher stellten fest, dass die Prävalenz der Delta-Variante in Minnesota von 0,7 % im Mai auf über 70 % im Juli anstieg, während die Prävalenz der Alpha-Variante im gleichen Zeitraum von 85 % auf 13 % zurückging.

Ein Vergleich der Infektionsraten zwischen Personen, die mit Pfizer und Moderna an Standorten des Mayo Clinic Health System in mehreren Bundesstaaten, darunter Minnesota, Wisconsin, Arizona, Florida und Iowa, vollständig geimpft wurden, ergab, dass Moderna im Vergleich zu Pfizer das Risiko einer Durchbruchsinfektion um das Zweifache senkt.

In Florida war das Infektionsrisiko im Juli nach der vollständigen Impfung mit Moderna um etwa 60 % geringer als nach der vollständigen Impfung mit Pfizer.

„Wir haben eine deutliche Verringerung der Wirksamkeit von BNT162b2 [Pfizer] beobachtet, die mit dem Anstieg der Prävalenz der Delta-Variante in den Vereinigten Staaten zusammenfällt, aber dieser zeitliche Zusammenhang impliziert keine Kausalität“, schrieben Venky Soundararajan und seine Mitautoren.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass „eine weitere Bewertung der Mechanismen, die den Unterschieden in der Wirksamkeit zugrunde liegen, wie z. B. Dosierungsschemata und die Zusammensetzung des Impfstoffs, gerechtfertigt ist“.

Die beiden Impfungen verwenden beide die mRNA-Technologie, aber Moderna wird in einer stärkeren Dosis als Pfizer verabreicht, und es gibt ein etwas anderes Zeitintervall zwischen den Impfungen, berichtete Axios.

„Es gibt ein paar Unterschiede zwischen den bekanntermaßen ähnlichen Impfstoffen … Keine dieser Variablen ist ein offensichtlicher Beweis, obwohl die Dosierung am wahrscheinlichsten ein Faktor zu sein scheint“, sagte der Cornell-Virologe John Moore.

In einer Erklärung an Axios sagte Pfizer, dass es und BioNTech „erwarten, dass sie in der Lage sein werden, einen maßgeschneiderten Impfstoff gegen diese Variante innerhalb von etwa 100 Tagen nach einer entsprechenden Entscheidung zu entwickeln und zu produzieren, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.“

Pfizer drängt weiter auf Auffrischungsimpfungen

Seit Monaten erwartet Pfizer Auffrischungsimpfungen seines COVID-Impfstoffs und versicherte den Anlegern bereits im Februar 2021, dass das Unternehmen durch höhere Preise und die Einführung routinemäßiger Auffrischungsimpfungen für neue Varianten des Virus erhebliche Gewinne erzielen könnte.

Der Impfstoffhersteller erklärte, dass er dies nicht als einmaliges Ereignis betrachtet, sondern als etwas, das in absehbarer Zukunft anhalten wird.

Die US-Gesundheitsbehörden erklärten im Juli, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Auffrischungsimpfung erforderlich sei, doch könne sie in Zukunft für besondere Risikogruppen, darunter ältere Menschen und Transplantatempfänger, angebracht sein.

Bundesbeamte des öffentlichen Gesundheitswesens erklärten, sie würden die Situation weiterhin beobachten.

Führungskräfte von Pfizer trafen sich am 12. Juli privat mit hochrangigen US-Wissenschaftlern und -Regulierungsbehörden, um auf eine rasche Zulassung der COVID-Auffrischungsimpfstoffe zu drängen, obwohl die Bundesgesundheitsbehörden dagegen waren.

Beamte sagten nach dem Treffen, dass mehr Daten – und möglicherweise mehrere Monate – benötigt würden, bevor die Regulierungsbehörden entscheiden könnten, ob Auffrischungsimpfungen notwendig seien.

Während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals am 28. Juli kündigte Pfizer außerdem an, im August eine Immunogenitäts- und Sicherheitsstudie zu starten, um eine aktualisierte Version des aktuellen Impfstoffs zu testen. Die neue Version ist speziell auf die Delta-Variante ausgerichtet – die behördliche Genehmigung steht noch aus.

Am 12. Juli kündigten die israelischen Gesundheitsbehörden an, dass sie Menschen über 60 Jahren eine dritte Impfung mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer anbieten würden, um die Ausbreitung der Delta-Variante zu verlangsamen.

Laut Channel 12 News zeigten interne Daten des Gesundheitsministeriums mit Stand vom 12. August, dass 14 Israelis eine Woche nach einer Auffrischungsimpfung mit COVID infiziert worden waren.

Nach Angaben des Senders waren 11 der Infizierten 60 Jahre oder älter, und zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, während die anderen drei eine dritte Dosis erhielten, weil sie immungeschwächt sind.

Sollten sich die Zahlen in größeren Stichproben bestätigen, so könnte dies nach Angaben des Gesundheitsministeriums Zweifel an der Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung aufkommen lassen, die in Israel bereits verabreicht wurde, bevor die wichtigsten Gesundheitsbehörden der Welt sie zugelassen haben.

Der COVID-Impfstoff von Pfizer ist derzeit auf dem besten Weg, das weltweit meistverkaufte Medikament aller Zeiten zu werden. Pfizer und sein Impfstoffpartner BioNTech haben im Mai bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einen Antrag auf vollständige Zulassung ihres COVID-Impfstoffs eingereicht. Moderna reichte im Juni einen Antrag auf eine vollständige FDA-Zulassung ein.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und leitender medizinischer Berater von Präsident Biden, sagte am Sonntag, er hoffe, dass die FDA den Impfstoff von Pfizer bis Ende August vollständig zulassen werde.