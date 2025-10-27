Behinderte Kanadier stehen zunehmend unter Druck, sich bei Routinearztbesuchen für Euthanasie zu entscheiden

Inclusion Canada berichtete dem Parlament, dass behinderte Kanadier, die sich unter Druck gesetzt fühlen, assistierten Suizid zu wählen, inzwischen ein „wöchentliches“ Phänomen sind – ausgelöst durch die Ausweitung von MAiD (Medical Assistance in Dying) auf Menschen ohne terminale Erkrankung.

OTTAWA (LifeSiteNews) – Krista Carr, Geschäftsführerin von Inclusion Canada, erklärte, dass viele behinderte Kanadier während gewöhnlicher medizinischer Termine dazu gedrängt werden, ihr Leben durch Euthanasie zu beenden.

Während einer Sitzung des Parlamentarischen Finanzausschusses am 8. Oktober berichtete Carr – eine bekannte Gegnerin von MAiD –, dass die Ausweitung der medizinisch assistierten Sterbehilfe auf nicht terminal erkrankte Menschen dazu geführt habe, dass Menschen mit Behinderungen unter Druck gesetzt werden, sich bei Routinebesuchen für den Tod zu entscheiden.

„Seit das Gesetz über die sogenannte Track 2 MAID eingeführt wurde … hat sich die Interaktion der Menschen mit dem Gesundheitssystem eindeutig verändert“, erklärte sie mit Bezug auf die Erweiterung von 2021, die es auch chronisch, aber nicht todkranken Menschen erlaubt, Euthanasie in Anspruch zu nehmen.

„Menschen mit Behinderungen haben heute in vielen Situationen grosse Angst, sich mit normalen Gesundheitsproblemen an das System zu wenden, weil MAiD oft als Lösung für das angesehen wird, was als unerträgliches Leiden gilt“, fügte sie hinzu.

Der konservative Abgeordnete Garnett Genuis fragte, wie oft Menschen mit Behinderungen dazu ermutigt würden, sich euthanasieren zu lassen. Carr antwortete, dies sei eine „wöchentliche“ Erfahrung für viele Kanadier mit Behinderungen.

Carr warnte, dass Menschen mit Behinderungen überproportional stark von der MAiD-Ausweitung betroffen seien, da ihre medizinische Verwundbarkeit sie anfällig für das Denken über Euthanasie innerhalb der Kliniken mache. Zudem werde laut Carr inzwischen auch „Armut“ als „unerträgliches Leiden“ betrachtet – was Menschen ohne terminale Krankheit für MAiD qualifiziere.

Carrs Aussage deckt sich mit internen Dokumenten aus Ontario von 2024, die zeigen, dass viele Kanadier Euthanasie nicht wegen unheilbarer Krankheiten, sondern aus Armut und Einsamkeit wählen.

In einem Fall berichtete ein Arzt aus Ontario, ein mittelalter Arbeiter mit Knöchel- und Rückenverletzungen habe erklärt, dass die unzureichende staatliche Unterstützung ihn „ohne Wahl gelassen habe, ausser MAiD zu beantragen“.

In einem anderen Fall beschrieb sich eine übergewichtige Frau selbst als „nutzloser Körper, der nur Platz wegnimmt“. Ein Arzt argumentierte, ihre Fettleibigkeit sei „eine medizinische Erkrankung, die tatsächlich schwerwiegend und unheilbar ist“ – und erfülle somit die Voraussetzungen für MAiD.

Insgesamt entfielen 116 von Ontarios 4.528 Euthanasiefällen im Jahr 2023 auf nicht terminal erkrankte Patienten, von denen viele aus ärmlichen Verhältnissen stammten.

Daten des Chefpathologen von Ontario zeigen, dass über drei Viertel der Personen, die euthanasiert wurden, obwohl ihr Tod nicht unmittelbar bevorstand, zuvor Behindertenunterstützung erhalten hatten.

Zudem lebten nahezu 29 Prozent dieser nicht-terminalen MAiD-Fälle in den ärmsten Regionen Ontarios, obwohl nur 20 Prozent der Gesamtbevölkerung dort wohnen.

Gleichzeitig hat die liberale Regierung Kanadas das MAiD-Programm seit seiner Legalisierung dreizehnfach ausgeweitet – es gilt mittlerweile als das am schnellsten wachsende Euthanasieprogramm der Welt.

Die Wartezeiten für medizinische Versorgung in Kanada sind inzwischen auf durchschnittlich 27,7 Wochen gestiegen – viele verzweifelte Patienten entscheiden sich daher für MAiD, anstatt auf Hilfe zu warten.

Zugleich berichten kranke und ältere Kanadier, die sich gegen Euthanasie entschieden haben, dass sie von medizinischem Personal als „egoistisch“ bezeichnet wurden.

Laut aktuellen Berichten ist MAiD inzwischen die sechsthäufigste Todesursache in Kanada. Dennoch wird sie in den Statistiken von Statistics Canada nicht unter den zehn häufigsten Todesursachen geführt (2019–2022).

Auf Nachfrage erklärte die Behörde, sie erfasse als Todesursache die Krankheit, die zur Entscheidung für MAiD geführt habe – nicht die Euthanasie selbst.

Laut Health Canada starben 13.241 Kanadier im Jahr 2022 durch MAiD-Injektionen – das entspricht 4,1 Prozent aller Todesfälle in diesem Jahr und einem Anstieg von 31,2 Prozent gegenüber 2021.