Beindruckende Bilder aus den USA: Trucks in Oregon und Florida starteten ihre Reise zum Sumpf in Washington und „The Peoples Convoy“ verdoppelte seine Größe in Arizona (Videos)

Die amerikanischen Trucker bereiten sich auf einen massiven Protest in Washington DC vor, um gegen die tyrannischen COVID-Mandate zu protestieren.

Ähnlich wie die Trucker in Ottawa plant der US-Konvoi, den Verkehr in DC in den kommenden Tagen/Wochen zu stören, beginnend um die Zeit von Bidens Rede zur Lage der Nation, die für den ersten März geplant ist. Es wird erwartet, dass Tausende von Demonstranten zu der Demonstration anreisen werden, wobei täglich mehrere Gruppen aus dem ganzen Land aufbrechen – eine davon hat die Hauptstadt bereits erreicht.

Am Donnerstag verdoppelte eine der größten Gruppen, die sich auf den Weg nach Washington macht – The Peoples Convoy – ihre Größe den zweiten Tag in Folge, als sie sich auf den Weg durch Arizona machte.

Nachdem er gestern in Kalifornien gestartet war, ist der Konvoi nun weit über 100 Fahrzeuge stark – und er wächst schnell.

Sehen Sie sich nur die Menschenmenge an, die den Konvoi begrüßte, als er am Mittwochabend Kingman, Arizona, erreichte, um dort zu rasten.

The U.S. Freedom Convoy is greeted by hundreds of supporters after a 250-mile haul from California to Arizona.



In 3 hours, the convoy nearly doubled in size while it's en route to Washington, D.C.



MORE: https://t.co/DEN7zzAXL6 pic.twitter.com/G5FCpfAOAv — Rebel News (@RebelNewsOnline) February 24, 2022

Am Morgen war der Konvoi bereit, sich wieder auf den Weg zu machen.

Der unabhängige Journalist Brendan Gutenschwager, der in den Konvoi eingebunden ist, lieferte einige großartige Luftaufnahmen von der Szene, bevor sie losfuhren.

Morning look at the convoy from Golden Valley, Arizona, as the group prepares to depart on the 2nd day of their drive towards the Washington DC area pic.twitter.com/zQb7ouwdAR — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 24, 2022

Sheriffs have been lined along the roads monitoring traffic pic.twitter.com/GfdIEZtVW5 — Sergio Olmos (@MrOlmos) February 24, 2022

Menschenmengen versammelten sich entlang der Autobahnüberführungen im ganzen Bundesstaat und begrüßten den Konvoi mit Jubelrufen, als er durch Arizona fuhr.

Eine Gruppe von Feuerwehrleuten aus Arizona holte sogar ihre Fahrzeuge heraus und stellte eine riesige amerikanische Flagge auf, um ihre Unterstützung für den Konvoi zu zeigen.

Love It!!! Firefighters with their giant flag….

Supporting the Truckers in Arizona!!

Lets Go Brandon!!!🇺🇸❤️🚒🇺🇸❤️🚒 pic.twitter.com/a8Yxhq2oAz — Amara Lee 😎❤️pure blood ❤️😎 (@Amaralee23) February 25, 2022

Since leaving the Kingman area, almost every overpass leading into Flagstaff has has been packed with supporters along the convoy path. Lots of flags and the Jesus cosplayer is back with the big cross. pic.twitter.com/297LaN7Xq6 — AZ Right Wing Watch (@az_rww) February 24, 2022

Als der Konvoi Lupton, AZ, erreichte, machte er Schluss für heute und schlug sein Nachtlager auf.

Nächster Halt: Glenbrook, Texas!