Bekannter Komiker wegen X-Posts von bewaffneter Polizei festgenommen – Krise der Meinungsfreiheit in Großbritannien erreicht ein neues Level

Ein Komiker, der einst für seine Absurdität gefeiert wurde, ist nun in der absurdesten Realität Großbritanniens gefangen.

Cam Wakefield

Es gibt viele Möglichkeiten, nach einem Langstreckenflug nach Großbritannien zurückzukehren. Vielleicht bekommt man eine Tasse Tee, einen leicht genervten Zollbeamten und einen Taxifahrer, der einem sagt, dass London zum Teufel gegangen ist. Oder, wenn Sie Graham Linehan sind, werden Sie in Heathrow von fünf bewaffneten Beamten empfangen, die Sie wegen Dingen, die Sie im Internet geschrieben haben, in Gewahrsam nehmen.

Der Schöpfer von Father Ted und The IT Crowd, Sendungen, die den britischen Humor geprägt haben, wurde wegen dreier Tweets verhaftet, festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.

Er schrieb später: „Ich wurde am Flughafen verhaftet wie ein Terrorist, in eine Zelle gesperrt wie ein Krimineller, ins Krankenhaus gebracht, weil mich der Stress fast umgebracht hätte, und mit einem Online-Verbot belegt.“

Die Metropolitan Police bestätigte, dass Linehan wegen des Verdachts der Aufstachelung zur Gewalt verhaftet wurde, was mit seinen Beiträgen auf X zusammenhängt. Bewaffnete Beamte der Met Aviation Unit eskortierten Linehan von einem Flug aus Arizona und nahmen ihn in Gewahrsam.

Die fraglichen Tweets enthielten einen Witz, in dem vorgeschlagen wurde, dass die Leute, wenn ein „transidenter Mann“ in einem reinen Frauenraum angetroffen wird, „eine Szene machen, die Polizei rufen und, wenn alles andere fehlschlägt, ihm in die Eier schlagen“ sollten.

Ein anderer Tweet zeigte ein Foto von einer Transgender-Kundgebung mit der Bildunterschrift: „Ein Foto, das man riechen kann“. Ein dritter lautete: „Ich hasse sie. Misogynisten und Homophobe. Fuck em.“

Linehan sagt, er sei in eine Arrestzelle gebracht, seiner Habseligkeiten beraubt und ausführlich zu den Tweets befragt worden.

Das ist keine Satire. Das ist das moderne Großbritannien.

Irgendwann stieg Linehans Blutdruck so stark an, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nicht gerade das, was sich die meisten Comedy-Autoren unter den Folgen eines Online-Postings vorstellen.

Er vermutet, dass die Verhaftung nicht spontan war. Sie war geplant. Noch bevor er die USA verließ, geschah etwas Merkwürdiges.

Am Flugsteig in Arizona sagte ihm das Personal der Fluggesellschaft, dass sein Sitzplatz plötzlich nicht mehr verfügbar sei und er umgebucht werden müsse.

Damals schob er es auf das Chaos bei den Fluggesellschaften. Später, als er über das Timing nachdachte, schrieb er: „Damals dachte ich, es handele sich nur um eine unschuldige Panne, die das Fliegen so angenehm macht. Aber im Nachhinein war es klar, dass ich geflaggt worden war.“

Die Kaution wurde unter einer einzigen Bedingung gestellt: Er darf X nicht benutzen.

Linehan ist in manchen progressiven Kreisen zum Staatsfeind und in anderen zum Helden geworden. Seit Jahren wendet er sich gegen das, was er als ideologische Überhöhung des Gender-Aktivismus ansieht. Dabei hat er Arbeit, Kollegen und die Unterstützung der Gesellschaft verloren.

Es überrascht nicht, dass Linehans Verhaftung von denjenigen kritisiert wurde, die sich Sorgen über die zunehmend nervöse Haltung Großbritanniens gegenüber Online-Redaktionen machen.

Der konservative Abgeordnete Neil O’Brien nannte den Vorfall „lächerlich, wenn er nicht so ernst wäre“ und fügte hinzu: „Großbritannien ist jetzt eine totale Lachnummer – ein Land, in dem wir die Autoren von leichten Komödien verhaften und sie zu ihren Tweets befragen.“

Linehan äußerte sich ungläubig über die Gewalt, die gegen ihn mobilisiert wurde, vor allem im Vergleich zum Umgang Großbritanniens mit schweren Verbrechen: „In einem Land, in dem Pädophile einer Verurteilung entgehen, in dem Messerkriminalität außer Kontrolle ist, in dem Frauen jedes Mal angegriffen und belästigt werden, wenn sie sich versammeln, um eine Rede zu halten, hat der Staat fünf bewaffnete Beamte mobilisiert, um einen Comedy-Autor wegen dieses Tweets zu verhaften … und nein, ich verspreche Ihnen, ich denke mir das nicht aus.“

Linehan sagte, er habe zunächst über die Absurdität der Situation gelacht. „Ich konnte mir nicht helfen. ‚Sag es mir nicht! Du wurdest von Trans-Aktivisten geschickt.'“

Die Beamten waren zwar professionell, aber er stellte fest, dass sie durch den politischen Charakter der Verhaftung verwirrt schienen. „Völlig professionell und sogar freundlich, aber die meisten hatten absolut keine Ahnung, worum es hier ging.“

Bei der Befragung sagte Linehan jedoch, dass die Beamten seine Beiträge wörtlich genommen und den satirischen Kontext ignoriert hätten. „Ich habe erklärt, dass der ‚Punch‘-Tweet eine ernsthafte Aussage war, die mit einem Scherz verbunden war… sicherlich kein Aufruf zur Gewalt. Als der Beamte sich auf ‚Trans-Menschen‘ bezog, stellte Linehan die Formulierung in Frage. ‚Bei der Geburt zugewiesen? Unser Geschlecht ist nicht zugewiesen.‘ Er nannte es Semantik, ich sagte ihm, er benutze die Sprache der Aktivisten.“

Der Stress bei der Festnahme löste einen medizinischen Notfall aus. „Schließlich kam eine Krankenschwester, um nach mir zu sehen, und stellte fest, dass mein Blutdruck bei über 200 lag – im Bereich des Schlaganfalls. Der Stress, wegen Scherzen verhaftet zu werden, bedrohte buchstäblich mein Leben!“

Die Unterstützung für Linehan kam fast sofort. J.K. Rowling, die selbst wegen ihrer geschlechterkritischen Positionen immer wieder Kritik einstecken musste, reagierte auf die Nachricht mit einem Kommentar: „Was zum Teufel ist aus Großbritannien geworden? Das ist Totalitarismus. Absolut bedauernswert.“

Andere schlossen sich ihrer Warnung an. Elon Musk bezeichnete Großbritannien als einen „Polizeistaat“. Piers Morgan schrieb: „Was heute mit [Linehan] passiert ist, ist absolut lächerlich. Fünf bewaffnete Polizisten, die ihn in Heathrow verhaften, weil er sich in Tweets über den Skandal lustig gemacht hat, dass biologische Männer in die Räume von Frauen eindringen? Wenn es um die freie Meinungsäußerung geht, verwandelt sich Großbritannien in Nordkorea.“

Robert Jenrick, der Schatten-Justizminister, verurteilte die Aktion ebenfalls und erklärte: „Das ist lächerlich und eine völlige Verschwendung von Polizeizeit. Die Polizei reagiert nur auf 1 von 5 gemeldeten Ladendiebstählen, setzt aber 5 bewaffnete Beamte ein, um einen Comedian über drei Tweets zu verhaften. Wir müssen dringend mit diesem Unsinn aufhören und die wirklichen Kriminellen verfolgen.“

Die Free Speech Union hat sich eingeschaltet und zugesagt, Linehans Rechtsverteidigung finanziell zu unterstützen, die sie als Reaktion auf „absurde Anschuldigungen“ und „eine unverhältnismäßige Reaktion der Polizei“ bezeichnet.

Das Vereinigte Königreich befindet sich derzeit in einer Krise der Meinungsfreiheit, und dies ist nur das jüngste Beispiel. Eines der deutlichsten Beispiele aus jüngster Zeit ist Lucy Connolly. Sie wurde für einen einzigen Social-Media-Beitrag über die Morde in Southport zu 31 Monaten Gefängnis verurteilt.

Ihr Fall hat niemanden überrascht, der aufmerksam war. Was ihr widerfahren ist, gehört heute zum Standard der Strafverfolgung. Die britischen Polizeieinheiten arbeiten aktiv mit Online-Überwachungsprogrammen zusammen. Diese Systeme kennzeichnen Inhalte, ohne dass eine Beschwerde erforderlich ist, obwohl Linehan vermutet, dass seine Verhaftung durch eine Beschwerde ausgelöst wurde.

Sobald die Polizei einen Hinweis erhält, folgen persönliche Besuche, Verhaftungen oder digitale Verbote. Der Staat hat ein Verfahren zur Regulierung von Redebeiträgen entwickelt, ohne dies direkt sagen zu müssen.

Dies ist das rechtliche und operative Umfeld, das durch das Online-Sicherheitsgesetz geschaffen wurde. Das Gesetz wurde im Jahr 2023 verabschiedet und trat 2024 in Kraft. Es wurde als eine Schutzmaßnahme angekündigt, die sich auf die Sicherheit von Kindern konzentriert. Diese Rahmung hat sich nicht gehalten.

Das Gesetz gibt den Regulierungsbehörden die Befugnis, alle als schädlich erachteten Online-Inhalte zu kontrollieren, auch wenn sie nicht illegal sind. Der Wortlaut des Gesetzes ist weit genug gefasst, um Eingriffe aufgrund des Tons oder der Formulierung zu ermöglichen.

Die Verhaftung Linehans ist im aktuellen rechtlichen Kontext nicht schwer zu erklären.

Linehan drohen polizeiliche Befragungen, ein Gerichtsverfahren und ein Verbot der Verwendung von X. Connolly wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ausländische Websites führen Rechtsstreitigkeiten mit britischen Regulierungsbehörden. Das Muster ist bereits erkennbar.

So etwas gab es früher auch anderswo. Es war die Art von Rechtssystem, das britische Kommentatoren einst aus Gründen der Menschenrechte verurteilten. Aber für die Briten ist es kein fremdes Problem mehr.

Es geschieht in Heathrow, mit fünf bewaffneten Beamten. Und ein Mann, der einst einige der besten modernen britischen Sitcoms geschrieben hat, wird jetzt wie ein Krimineller wegen Online-Postings verhört.