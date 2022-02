Bericht: COVID-Impfstoffe fordern weit mehr Todesopfer als bisher angenommen: „Es könnte sich um Hunderttausende weitere Tote handeln“

Ein verblüffender neuer Bericht behauptet, dass COVID-19-Impfstoffe viel mehr Schaden anrichten und viel mehr Todesfälle verursachen, als bisher bekannt war, und schließlich für „Hunderttausende weitere Tote“ verantwortlich sein könnten.

Die Zahl der Amerikaner, die nach einer mRNA-Injektion, die als „Impfstoff“ angepriesen wird, ernsthafte Nebenwirkungen erlitten haben oder gestorben sind, explodiert“, berichtete Amy Mek von der RAIR Foundation letzte Woche.

„Außerdem scheint es den Menschen, die die Injektion erhalten haben, viel schlechter zu gehen als denen, die die experimentelle Impfung ablehnen. Doch obwohl der ‚Impfstoff‘ und die ‚Auffrischungsimpfungen‘ die Menschen nicht vor COVID schützen und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Omikron erhöhen, üben linke Regierungen weltweit weiterhin Druck auf die Bürger aus und schreiben ihnen vor, sich impfen zu lassen“, so Mek weiter.

Mek zitierte einen Bericht des One America News Network, der letzten Monat berichtete, dass bis zum 4. Januar mindestens 946.000 Amerikaner nach der Einnahme des Impfstoffs gestorben sind oder schwere Nebenwirkungen hatten. In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass das Gesundheitsministerium festgestellt hat, dass mehr als 100.000 Amerikaner nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Diejenigen, die unter den Nebenwirkungen der Impfung leiden, sind nicht nur namenlose Zahlen auf einer Seite“, berichtet OAN. Angelia Desselle aus Louisiana zum Beispiel konnte nach der Impfung kaum stehen und leidet an einer neurologischen Störung, die laut Ärzten auf den Impfstoff zurückzuführen ist. Auch Shawn Skelton aus Indiana ist seit der Pfizer-Impfung geschwächt und hat die Kontrolle über ihren Körper verloren“, berichtet Mek.

Und der vollständig geimpften Jummai Nache aus Minnesota wurden nach der Impfung Beine und Hände amputiert, während die 13-jährige Maddie de Garay aus Ohio von der Hüfte abwärts gelähmt ist, nun über eine Sonde ernährt werden muss und „die vollständige Kontrolle über ihre Körperfunktionen verloren hat“, so Mek.

Die Gesundheitsbehörden im kommunistischen Vietnam haben mehr Respekt vor ihrem Volk als westliche Behörden; das Land hat die Verwendung des Pfizer-Impfstoffs ausgesetzt, nachdem mehr als 120 Kinder eine unerwünschte Reaktion zeigten und ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Drei Kinder starben sogar.

Nach Angaben des U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gab es mehr als 20.000 Todesfälle nach COVID-19-Impfungen – was nicht viel zu sein scheint, es sei denn, einer dieser Todesfälle betraf jemanden, der Ihnen nahe steht.

Forscher der Columbia University berichten jedoch, dass die tatsächliche Zahl der Menschen, die nach einer COVID-Impfung gestorben sind, viel höher ist als die offiziellen Zahlen. Die Datenwissenschaftler der Universität gehen davon aus, dass die Regierung die Zahl der Todesfälle durch den Impfstoff um den Faktor 20 zu niedrig angibt, was bedeutet, dass es in Wirklichkeit etwa 400.000 Todesfälle durch COVID-Impfung gibt.

Schließlich berichtet der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, der die Pandemie und die sich abzeichnende Forschung seit fast zwei Jahren verfolgt, dass die mRNA-Impfung inzwischen eine stark negative Wirksamkeit zeigt und die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person mit der Omikron-Variante ansteckt, sogar erhöhen könnte.

Mek fügt hinzu:

Nach Angaben der OAN sind Zehntausende von Menschen, darunter auch Kinder, nach der Impfung gestorben. Der dreizehnjährige Jacob Clynick aus Michigan starb im Schlaf, kurz nachdem er seine zweite Pfizer-Impfung erhalten hatte. Ein 11-jähriges Mädchen aus Georgia starb kurz nach ihrer Pfizer-Impfung. Auch ein 5-jähriges Mädchen starb vier Tage nach ihrer ersten Pfizer-Impfung. Außerdem erlitt ein 8-jähriges Mädchen sieben Tage nach der Pfizer-Impfung einen Schlaganfall und eine Hirnblutung.

„Wir sehen jetzt die Auswirkungen dieses ungetesteten, unbewiesenen und übereilt entwickelten Impfstoffs, und es ist viel schlimmer als wir befürchtet haben“, sagte Pearson Sharp von OAN, „und das ist erst der Anfang.“

„Wenn sich die Amerikaner und Eltern nicht gegen diese unwissenschaftlichen Vorschriften wehren, könnten wir es mit Hunderttausenden von Toten und dauerhaft geschädigten Opfern des größten Experiments an Menschen in der Geschichte zu tun haben“, so Sharp weiter.