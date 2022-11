Bericht: Labor in London kreiert einen neuen Covid-Supervirus

Renommierter Molekularbiologe bezeichnet Entwicklung als „Irrsinn“

Einem Bericht zufolge wurde in einem Londoner Universitätslabor ein potenziell tödlicher neuer COVID-Stamm entwickelt.

Wie die Daily Mail berichtet, haben Forscher des Imperial College London den ursprünglichen Wuhan-Stamm der Krankheit mit den beiden Varianten Omikron und Delta gekreuzt.

Das College hat noch nicht bekannt gegeben, wie wirksam der von ihnen geschaffene Stamm ist, und hat bestritten, dass es sich bei der Arbeit um einen Funktionsgewinn handelt, den Prozess, von dem inzwischen allgemein angenommen wird, dass er für den ursprünglichen Stamm in Wuhan verantwortlich war.

Der Molekularbiologie-Experte Dr. Richard Ebright warnte, dass der neue mutierte Stamm, der Hamstern in London injiziert wurde, „Wahnsinn ist, sowohl in Bezug auf die Redundanz als auch auf die Verschwendung“, und dass er keine „vorhersehbaren praktischen Anwendungen“ hat.

Mindestens vier Labors auf zwei Kontinenten haben inzwischen nicht natürliche, im Labor erzeugte Viren konstruiert, die die hohe Immunflucht von Omikron beibehalten und einen höheren Schweregrad als Omikron erreichen, und von denen man annehmen kann, dass sie die Übertragung oder Pathogenität beim Menschen erhöhen.

At least four labs on two continents now have constructed non-natural, lab-generated viruses that retain the high immune escape of Omicron and acquire higher severity than Omicron and that, as such, are reasonably expected to increase transmission or pathogenicity in humans. https://t.co/jKeDXXNY2G — Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) October 28, 2022

Das ist Irrsinn. Sowohl im Hinblick auf die Redundanz als auch auf die Verschwendung. Und vor allem im Hinblick auf das Risiko, bei versehentlicher Freisetzung der im Labor erzeugten Viren eine neue Pandemiewelle auszulösen – ein Risiko, das durch die Tatsache, dass die im Labor erzeugten Viren an mehreren Orten vorhanden sind, noch verschärft wird. Dies sollte ein Weckruf sein.

This should be a wake-up call. — Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) October 28, 2022

Wenn die Welt neue Pandemien, die durch im Labor erzeugte Erreger verursacht werden, vermeiden will, dann ist es dringend notwendig, die risikoreiche Forschung mit geringem Nutzen, die zur Entwicklung verbesserter potenzieller Pandemieerreger führt, einzuschränken und eine wirksame nationale Aufsicht mit Gesetzeskraft einzuführen.

If the world wishes to avoid new new pandemics caused by lab-generated pathogens, then it is urgently necessary to restrict high-risk, low-benefit research that creates enhanced potential pandemic pathogens and to implement effective national oversight with force of law." — Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) October 28, 2022

Dr. Ebright warnte weiter, dass die Entwicklung von enormer Tragweite sei, „insbesondere im Hinblick auf das Risiko, eine neue Pandemiewelle auszulösen, wenn die im Labor erzeugten Viren versehentlich oder absichtlich freigesetzt werden“.

„Dies sollte ein Weckruf sein“, forderte der Biologe und fügte hinzu: „Wenn die Welt neue Pandemiewellen und Pandemien vermeiden will, die durch im Labor erzeugte potenzielle Pandemieerreger verursacht werden, dann ist es dringend notwendig, sinnlose Forschung mit hohem Risiko und geringem Nutzen, die potenzielle Pandemieerreger erzeugt, einzuschränken und eine wirksame nationale Aufsicht mit Gesetzeskraft über diese Forschung einzuführen.“

„Es gibt keine Rechtfertigung dafür, potenzielle Pandemieviren absichtlich übertragbarer zu machen. Die Folgen eines Unfalls könnten zu schrecklich sein, und solche manipulierten Viren werden nicht für Impfstoffe benötigt.

"[T]here is no justification for intentionally making potential pandemic viruses more transmissible. The consequences of an accident could be too horrific, and such engineered viruses are not needed for vaccines."



A Plea for Making Virus Research Safer https://t.co/orioZLXQm8 — Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) October 30, 2022

Die Entwicklung kommt, nachdem die Boston University auf ähnliche Weise einen neuen Stamm mit einer 80-prozentigen Sterberate geschaffen hat.

Der ehemalige Direktor des israelischen Regierungsinstituts für biologische Forschung, Professor Shmuel Shapira, bezeichnete die Forschung als „Spiel mit dem Feuer“.

Dies sollte völlig verboten werden, es ist ein Spiel mit dem Feuer.

Die Universität Boston kreiert einen neuen Covid-Stamm, der eine Sterberate von 80 % aufweist.

This should be totally forbbiden, Its playing with fire.

Boston University CREATES new Covid strain that has an 80% kill rate https://t.co/4zSmwcsjmi — Prof Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) October 17, 2022

In der vergangenen Woche kam ein neuer Zwischenbericht des Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten zu dem Schluss, dass der Ursprung von Covid-19 eher auf einen „forschungsbedingten Zwischenfall“ als auf einen „natürlichen zoonotischen Spillover“ zurückzuführen ist.

„Während frühere Ausbrüche von Infektionen beim Menschen, die auf den Kontakt mit Tieren zurückzuführen waren, für die Hypothese sprechen, dass ein natürlicher zoonotischer Spillover für den Ursprung von SARS-CoV-2 verantwortlich ist, war das Auftreten von SARS-CoV-2, das zur COVID-19-Pandemie führte, höchstwahrscheinlich das Ergebnis eines forschungsbedingten Zwischenfalls„, heißt es in dem Bericht, wobei eingeräumt wird, dass diese Schlussfolgerung nicht als endgültig zu betrachten ist.