Bibis Endspiel: Eine grausame humanitäre Krise, gefolgt von Vertreibung

Israel hat die Angriffe vom 7. Oktober als Vorwand benutzt, um einen langfristigen Plan umzusetzen, der darauf abzielt, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und seine Bevölkerung entweder zu töten oder zu vertreiben. Der Angriff auf Rafah wird eine neue Etappe in diesem gigantischen Verbrechen sein. (Andre Damon, World Socialist Web Site)

Michael Whitney

Am Freitag wies Premierminister Benjamin Netanjahu das israelische Militär an, einen Plan zur gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser aus Rafah vorzubereiten, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, wo mehr als 1,3 Millionen vertriebene Zivilisten in Zeltstädten Zuflucht gefunden haben. Die Ankündigung wurde von führenden Politikern und Menschenrechtsgruppen auf der ganzen Welt mit einem Aufschrei des Protests quittiert, die davon ausgehen, dass Israel nun die letzte Phase seiner am 7. Oktober begonnenen ethnischen Säuberung einleitet. Trotz des öffentlichen Aufschreis und des wachsenden Widerstands setzt Netanyahu seinen Plan fort, die nicht-jüdische Bevölkerung aus ihrer historischen Heimat zu vertreiben, um eine dauerhafte jüdische Mehrheit auf palästinensischem Gebiet zu schaffen. Dies geht aus einem Artikel in Politico hervor:

Am Freitag gab Netanjahu bekannt, er habe die Verteidigungskräfte angewiesen, dem Kabinett einen Doppelplan vorzulegen, der sowohl die Evakuierung der Bevölkerung als auch die Zerschlagung der Bataillone vorsieht“, bevor eine intensive Operation“ eingeleitet werde. …..

In Vorbereitung des Angriffs haben die israelischen Streitkräfte ihre Luftangriffe und den Beschuss des südlichen Gazastreifens verstärkt…. Netanyahus Pläne haben sowohl bei Hilfsorganisationen als auch bei führenden Politikern weltweit Alarm ausgelöst, die die Folgen eines Bodenangriffs auf eine Stadt fürchten, die bereits von Zivilisten überfüllt ist…

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, äußerte sich ähnlich und sagte, dass eine Operation in Rafah „einen bereits existierenden humanitären Albtraum mit ungeahnten regionalen Konsequenzen exponentiell vergrößern würde“. Netanyahu ordnet Evakuierung von Rafah vor erwarteter Bodeninvasion an.

Man darf nicht vergessen, dass Netanyahu eine voll ausgerüstete, hochmoderne Armee einsetzt, um eine unbewaffnete Zivilbevölkerung zu unterwerfen. Das ist kein Krieg im herkömmlichen Sinne. Die Palästinenser werden mit Terror gefügig gemacht und mit Waffengewalt gezwungen, von einem Ort zum anderen zu ziehen.

Jetzt werden sie aus dem Stadtgebiet von Rafah in eine karge Ebene ohne Nahrung, Wasser und Schutz vor den Elementen vertrieben. Das Ziel dieses Manövers ist es, eine so große humanitäre Krise auszulösen, dass ausländische Politiker gezwungen sind, ein Notumsiedlungsprogramm zu verabschieden, dass das Flüchtlingsproblem löst und Israel von jeder rechtlichen Verantwortung befreit. Dies ist ein Artikel aus dem Telegraph vom Samstag:

Netanjahu sagte, dass eine „massive Operation“ in Rafah notwendig sei und fügte hinzu, dass er die Sicherheitsbehörden aufgefordert habe, einen „Doppelplan“ vorzulegen, der auch die Evakuierung der Zivilbevölkerung beinhalte…

Am Freitag bombardierte Israel Ziele in Rafah und weitete damit seine Bodenoffensive im Gazastreifen auf die dicht besiedelte südliche Stadt aus, in die mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gebiets geflohen sind.

Bei Luftangriffen in der Nacht zum Samstag wurden zwei Wohnhäuser in Rafah getroffen, während zwei weitere Ziele im Zentrum des Gazastreifens bombardiert wurden, darunter ein Kindergarten, der zu einer Notunterkunft für vertriebene Palästinenser umfunktioniert worden war. Nach Angaben von AP-Journalisten, die die Einlieferung von Leichen in Krankenhäuser beobachteten, wurden 22 Menschen getötet. Netanyahu ordnet Evakuierung von Rafah an.

Der Grund, warum Israel weiterhin Nicht-Kombattanten tötet, die in keiner Weise mit der Hamas in Verbindung stehen, ist, dass es alle davon überzeugt, dass die Bombardierungen „wahllos“ sind, was wiederum den Eindruck erweckt, dass der Täter ein geistesgestörter Verrückter ist, der von irrationalem Hass getrieben wird.

Auf diese Weise wird die Öffentlichkeit terrorisiert, damit sie alles tut, was man von ihr verlangt. Wir gehen davon aus, dass vieles von dem, was Israel heute in Gaza tut, lange vor dem Abwurf der ersten Bombe, vielleicht sogar Jahre vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, von einer Batterie von Verhaltenspsychologen sorgfältig ausgearbeitet wurde.

Es ist auch erwähnenswert, dass Israels unerwarteter Blitzangriff auf Rafah auf ausdrückliche Versprechungen hochrangiger israelischer Beamter folgte, dass Palästinenser, die freiwillig ihre Häuser im Norden verließen, im Süden Sicherheit finden würden.

Jetzt werden dieselben Menschen bombardiert und in die Wüste getrieben, wo ihre Überlebenschancen bestenfalls düster sind.

Wir können nur zu dem Schluss kommen, dass die Palästinenser so grausam behandelt werden, weil sie zu der nichtjüdischen Minderheit gehören, die weithin als minderwertig gegenüber den israelischen Juden angesehen wird.

Die Palästinenser werden nicht vertrieben, weil sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen, sondern weil sie produktiver sind als die Juden, die um jeden Preis eine große Mehrheit behalten wollen. Mit anderen Worten, die Palästinenser werden nicht wegen etwas deportiert, was sie getan haben, sondern wegen dem, was sie sind. Das ist von Reuters:

Ägypten will Massenflucht aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel verhindern… Der israelische Angriff auf den Gazastreifen hat Ägypten alarmiert, das Israel aufgefordert hat, den Zivilisten aus der Enklave einen sicheren Durchgang zu gewähren, anstatt sie zur Flucht nach Südwesten in Richtung Sinai zu ermutigen. ….

Ägypten hat in den vergangenen zwei Wochen etwa 40 Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter in den Nordosten des Sinai entsandt, um die Sicherheit an der Grenze zum Gazastreifen zu erhöhen….Das Militär hat außerdem neue Stellungen in der Nähe der Grenze bezogen und führt Patrouillen durch, um das Gebiet zu überwachen…

Rafah ist für die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens der einzige Grenzübergang zum Sinai. Der Rest des dicht besiedelten Streifens ist vom Meer und von Israel umgeben…

Am Dienstag hat das israelische Militär die Empfehlung eines seiner Sprecher, Palästinenser, die vor den Luftangriffen in Gaza fliehen, nach Ägypten zu bringen, zurückgenommen. Ägypten will Flucht von Palästinensern aus belagertem Gaza verhindern.

Hier steht es schwarz auf weiß. Israel wird die Palästinenser in die Wüste treiben, eine schreckliche humanitäre Krise auslösen und schließlich die Mehrheit von ihnen über die Grenze nach Ägypten zwingen. Das ist Netanjahus Endspiel, ein rein jüdisches Heimatland vom Fluss bis zum Meer.

Wer wird ihn aufhalten?

*

Michael Whitney ist ein bekannter geopolitischer und sozialer Analyst aus Washington. Er begann seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.