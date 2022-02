Biden erklärt den „nationalen Notstand“ vor dem Freiheitskonvoi, der sich auf Washington D.C. zubewegt, während in Ottawa schwer bewaffnete Polizei die Stadt anfangen zu räumen

Joe Biden weitet die Erklärung des „nationalen Notstands“ vor dem erwarteten „People’s Convoy“ aus, der sich auf Washington D.C. zubewegt. Der Schritt erinnert an die Berufung des angeschlagenen kanadischen Premierministers Justin Trudeau auf das Notstandsgesetz, um ein polizeiliches Vorgehen gegen die Demonstranten des „Freedom Convoy“ unter dem Deckmantel des Kriegsrechts durchzuführen.

Biden hat die Erklärung in einem Schreiben an die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, abgegeben:

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

Abschnitt 202(d) des National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)) sieht die automatische Beendigung eines nationalen Notstandes vor, es sei denn, der Präsident veröffentlicht innerhalb von 90 Tagen vor dem Jahrestag der Ausrufung des Notstandes im Federal Register und übermittelt dem Kongress eine Mitteilung, dass der Notstand über den Jahrestag hinaus in Kraft bleibt. In Übereinstimmung mit dieser Bestimmung habe ich die beiliegende Bekanntmachung zur Veröffentlichung an das Federal Register gesandt, aus der hervorgeht, dass der in der Proklamation 9994 vom 13. März 2020 erklärte nationale Notstand ab dem 1. März 2020 in Bezug auf die Pandemie der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) über den 1. März 2022 hinaus in Kraft bleiben soll. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, diesen nationalen Notstand aufrechtzuerhalten. Die COVID-19-Pandemie stellt weiterhin ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit der Nation dar. Mehr als 900.000 Menschen in diesem Land sind an der Krankheit gestorben, und es ist von entscheidender Bedeutung, die Bekämpfung von COVID-19 fortzusetzen und mit den vollen Kapazitäten und Fähigkeiten der Bundesregierung darauf zu reagieren.

Daher habe ich entschieden, dass es notwendig ist, den in der Proklamation 9994 erklärten nationalen Notstand bezüglich der COVID-19-Pandemie aufrechtzuerhalten.

Das Gesetz über nationale Notfälle ist an den U.S. Code 50 § 1622 gebunden:

(1) eine gemeinsame Entschließung zur Beendigung des Notstands in Kraft gesetzt wird oder

(2) der Präsident eine Proklamation zur Beendigung des Notstands erlässt.

Jeder vom Präsidenten ausgerufene nationale Notstand wird an dem Datum beendet, das in einer gemeinsamen Entschließung gemäß Klausel (1) angegeben ist, oder an dem Datum, das in einer Proklamation des Präsidenten zur Beendigung des Notstands gemäß Klausel (2) dieses Unterabschnitts angegeben ist, je nachdem, welches Datum früher liegt, und alle Befugnisse oder Behörden, die aufgrund des Notstands ausgeübt werden, werden nach dem angegebenen Datum nicht mehr ausgeübt, mit der Ausnahme, dass eine solche Beendigung keine Auswirkungen hat auf-

(A) alle ergriffenen Maßnahmen oder anhängigen Verfahren, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig abgeschlossen oder entschieden sind;

(B) Klagen oder Verfahren, die auf einer vor diesem Zeitpunkt begangenen Handlung beruhen, oder

(C) Rechte oder Pflichten, die vor diesem Zeitpunkt fällig wurden, oder Sanktionen, die vor diesem Zeitpunkt entstanden sind.

(b) Überprüfung der Beendigung von nationalen Notfällen durch den Kongress

Spätestens sechs Monate, nachdem ein nationaler Notstand erklärt wurde, und spätestens am Ende jedes darauf folgenden Sechsmonatszeitraums, in dem ein solcher Notstand andauert, tritt jede Kammer des Kongresses zusammen, um eine Abstimmung über eine gemeinsame Entschließung zu erwägen, mit der festgestellt werden soll, ob der Notstand beendet werden soll.

„Wenn der Präsident den nationalen Notstand ausruft, dürfen keine Befugnisse oder Vollmachten ausgeübt werden, die durch das Gesetz für den Fall eines Notstands zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, der Präsident spezifiziert die gesetzlichen Bestimmungen, nach denen er oder andere Beamte zu handeln beabsichtigen“, heißt es in einem Unterkapitel. „Eine solche Spezifizierung kann entweder in der Erklärung des nationalen Notstands oder durch eine oder mehrere gleichzeitige oder spätere Exekutivanordnungen erfolgen, die im Bundesregister veröffentlicht und dem Kongress übermittelt werden.“

Die Ausrufung des nationalen Notstands erfolgt inmitten des brutalen autoritären Vorgehens von Justin Trudeau gegen die friedlichen Proteste des Freedom Convoy in Ottawa, der Hauptstadt von Kanada. Polizisten in Einsatzkleidung ohne Namensschilder oder Identifikation der Einheit haben den Protest gewaltsam unterdrückt und über 100 Demonstranten verhaftet.

Der kanadische Premierminister hat der Polizei von Ottawa grünes Licht gegeben, eine „Feindesliste“ zu erstellen, um gegen jeden vorzugehen, der bei den Protesten des Freiheitskonvois für seine grundlegenden Menschenrechte eingetreten ist.

Der neue Interimspolizeichef von Ottawa, Steve Bell, der den früheren Polizeichef Peter Sloly abgelöst hat, gab dies am Samstag nach einem harten Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten bekannt.

„Wenn Sie in diesen Protest verwickelt sind, werden wir uns aktiv darum bemühen, Sie zu identifizieren und mit finanziellen Sanktionen und strafrechtlichen Anklagen zu verfolgen“, sagte der Polizeichef von Intereim.

„Diese Ermittlungen werden sich noch über Monate hinziehen“, fügte er hinzu. „Es gibt viele, viele verschiedene Ströme, sowohl auf föderaler finanzieller Ebene, auf provinzieller Lizenzierungsebene, auf strafrechtlicher Ebene, auf kommunaler Ebene wegen Verstoßes gegen eine gerichtliche Verfügung. Es wird eine komplizierte und zeitaufwendige Untersuchung sein, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen wird. Ich versichere Ihnen, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden und wir die Leute zur Rechenschaft ziehen werden, die unsere Straßen in Beschlag genommen haben.“

Das autoritäre Vorgehen gegen Demonstranten, die für ihre Menschenrechte eintreten, erfolgt weniger als zwei Jahre nach den weltweiten Black-Lives-Matter-Unruhen, die Schäden in Milliardenhöhe verursachten und Dutzende von Menschenleben kosteten. Sowohl der kanadische Premierminister Justin Trudeau als auch der derzeitige Präsident Joe Biden haben die BLM-Bewegung uneingeschränkt unterstützt.

Der Freedom Convoy, der in den Vereinigten Staaten von Kalifornien bis Washington D.C. von Küste zu Küste fahren soll, rechnet mit 1.000 US-Truckern an seinem Startort. Er hat die Protestroute, die Haltestellen und die Startdaten bekannt gegeben.

Zwischenzeitlich wurden weiter Demonstranten in Ottawa von der Polizei verhaftet und der Polizeichef sagte, dass diese Operation nun jeden Tag durchgeführt wird bis die Stadt von der Belagerung befreit sei.

Hier noch ein paar Bilder von Freitag und Samstag aus Ottawa.

Twitter-Nutzer berichten, dass Polizeibeamte (oder vielleicht sogar Spezialeinheiten) in voller Kampfmontur und mit Sturmgewehren und Schalldämpfern ausgerüstet auf unbewaffnete Demonstranten losgegangen sind.

People are leaving their trucks and cars as cops coming up with some big guns at Rideau and Sussex. Cops go and search the cars after #cdnpolj #ottnews pic.twitter.com/pZc5bQGUap — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) February 18, 2022

A huge tow truck just showed up, as did more cops.



The cops that broke the windows of the RV are now searching it #cdnpolj #ottnews pic.twitter.com/jmgMQIMBSX — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) February 18, 2022

Ein Twitter-Nutzer berichtet, dass „Scharfschützen auf dem Dach“ mehrerer Gebäude stehen.

There are snipers on the roof of the Senate and one of the Rideau Centre buildings in Ottawa right now at the Freedom Convoy protest. pic.twitter.com/Ly5QqkLDWU — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 18, 2022

Es wird berichtet, dass die Demonstranten „die Stellung halten“, während die Polizei mit Massenverhaftungen beginnt.

An Ottawa Police Officer Beats and Knee Thrusts an Already-Wounded Man to the Ground



„Just Following Orders“ pic.twitter.com/26BsB2sJGR — BBlues60 (@BBlues60) February 18, 2022

Schreckliche Szenen in Ottawa, als die Behörden anrücken, friedliche Demonstranten abführen und eine ältere Frau abführen – kein Wunder, dass die Polizisten ihre Gesichter verhüllt haben.

Police continue to push back on protesters in Ottawa. It’s getting incredibly tense. pic.twitter.com/qBBoDZJzsn — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 18, 2022