Biden hat Amerika dem Biodefense-Kartell ausgeliefert – Sind Sie bereit? Sind Sie wach für das, was sich hier abspielt?

Als Biden am 12. September eine Durchführungsverordnung mit dem Titel Nationale Biotechnologie- und Biomanufacturing-Initiative veröffentlichte, schrieb ich zwei Tage später, dass dies „eine vollständige Kapitulation unserer Regierung vor Big Pharma, der Biotechnologie-Industrie und der gesamten transhumanen Kabale ist, die durch die Veränderung unserer genetischen Struktur die Menschheit 2.0 schaffen will.“

Die Initiative öffnet buchstäblich die Schleusen für Steuergelder und übergibt die Kontrolle der Regierung an die Biotech- und Big-Pharma-Industrie. Einige Höhepunkte sind:

„Wir müssen gentechnische Technologien und Techniken entwickeln, um in der Lage zu sein, Schaltkreise für Zellen zu schreiben und die Biologie vorhersehbar zu programmieren, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren; die Macht biologischer Daten freizusetzen, auch durch Computerwerkzeuge und künstliche Intelligenz; und die Wissenschaft der Scale-up-Produktion voranzutreiben und gleichzeitig die Hindernisse für die Kommerzialisierung abzubauen, damit innovative Technologien und Produkte schneller auf den Markt kommen können.“

„die Bundesinvestitionen in den Schlüsselbereichen Forschung und Entwicklung (F&E) in der Biotechnologie und der Bioproduktion zu verstärken und zu koordinieren, um gesellschaftliche Ziele zu fördern.

„Aufbau eines dynamischen inländischen Ökosystems für die Bioproduktion“.

„Erweiterung der Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für alle Amerikaner in den Bereichen Biotechnologie und Bioproduktion.“

„Bundesinvestitionen in Biowissenschaften, Biotechnologie und Bioproduktion, um die besten Praktiken in Bezug auf Biosicherheit und Biosicherheit im gesamten F&E-Unternehmen der Bioökonomie zu verbessern.“

Kurz gesagt, unsere Nation ist zum Vasallen des Bioabwehrkartells geworden, um dessen F&E zu finanzieren, seine Produktionskapazitäten aufzubauen und Arbeiter für die Besetzung seiner Fabriken auszubilden. Was ist an diesem Bild falsch?

Die Durchführungsverordnung verlangte die Erstellung einer Reihe von Berichten, die dem Präsidenten zur Umsetzung der Verordnung vorgelegt werden sollten. Nur einen Monat später veröffentlichte das Weiße Haus die Nationale Strategie und den Umsetzungsplan zur Abwehr biologischer Gefahren. Dieser Plan stimmt genau mit der Executive Order überein, außer dass die Vorbereitungen bereits am ersten Tag von Bidens Präsidentschaft begannen. Nach Angaben der American Economic Association (AEA),

Heute erfüllt die Biden-Harris-Administration eine Verpflichtung, die Präsident Biden an seinem ersten Tag im Amt eingegangen ist: die Überprüfung der bestehenden nationalen Strategien zur Biogefahrenabwehr und die Entwicklung von Empfehlungen, wie die Bundesregierung diese aktualisieren sollte, auf der Grundlage der Lehren, die aus der laufenden COVID-19-Pandemie und anderen biologischen Bedrohungen, denen unsere Nation ausgesetzt ist, gezogen wurden.

Wir sehen also, dass diese massive Machtübertragung mit Bidens Wahl begonnen hat und seither als Theater inszeniert wurde.

Unternehmen Biodefense

Die Nationale Strategie zur biologischen Verteidigung enthüllt weitere Details dieser transhumanen und technokratischen Machtübernahme. Ein neuer Begriff, der 21 Mal in dem Dokument auftaucht, ist „biodefense enterprise“ (Unternehmen zur biologischen Verteidigung). Normalerweise bezieht sich der Begriff „Unternehmen“ auf ein kommerzielles Unternehmen oder eine Gesellschaft, aber hier heißt es: „Die Vereinigten Staaten werden ein effizientes und koordiniertes Bioabwehrunternehmen unterstützen, um das amerikanische Volk und seine globalen Interessen zu schützen.“ In Anhang I: Definitionen erhalten wir einen Einblick in die Bedeutung des Begriffs „Bioabwehrunternehmen“:

Akteure, die eine Rolle bei der Vorbeugung, Bereitschaft, Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung nach Biounfällen spielen (z. B. Bundes- und SLTT-Regierungen, nichtstaatliche und privatwirtschaftliche Einrichtungen sowie internationale Partner).

Beteiligte? Nichtstaatliche und privatwirtschaftliche Einrichtungen? Internationale Partner?

Aus dieser Formulierung geht klar hervor, dass es sich bei dem „Bioabwehrunternehmen“ um eine massive öffentlich-private Partnerschaft handelt, bei der der leitende Partner nicht die Bundesverwaltung, sondern die Biotech-/Pharmaindustrie selbst ist!

Bio-Überwachung

Dieser Begriff taucht 13 Mal in der Nationalen Strategie zur biologischen Verteidigung auf und ist eindeutig mit dem „Bioabwehrunternehmen“ verknüpft:

Die Verbesserung des nationalen Bioabwehrsystems wird dazu beitragen, die Vereinigten Staaten und ihre Partner im Ausland vor biologischen Zwischenfällen zu schützen, unabhängig davon, ob diese auf natürliche Weise, durch Unfälle oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Gleichzeitig wird die US-Innovationsbasis für hochmoderne Gegenmaßnahmen, Biosensoren, Diagnostika und Informationstechnologien für die Bioüberwachung ausgebaut und die Fähigkeiten der biomedizinischen und landwirtschaftlichen Industrie im Bereich der Bioabwehr verbessert.

Auch hier bietet das Dokument eine Definition:

Biosurveillance: Der Prozess des Sammelns, Integrierens, Interpretierens und Kommunizierens von wesentlichen Informationen und Hinweisen im Zusammenhang mit Bedrohungen oder Krankheitsaktivitäten, die die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt betreffen, um eine frühzeitige Erkennung zu erreichen und eine Frühwarnung auszusprechen, einen Beitrag zum allgemeinen Situationsbewusstsein in Bezug auf die gesundheitlichen Aspekte des Vorfalls zu leisten und eine bessere Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu ermöglichen.

Damit fügt sich die Bioüberwachung nahtlos in die bereits bestehenden Pläne der Industrie für eine digitale Überwachung, universelle Gesundheitsausweise und digitale Impfpässe ein.

Wenn Sie glauben, dass die derzeitige Überwachung in die Privatsphäre eingreift und eine Bedrohung für die Freiheit und die persönliche Freiheit darstellt, haben Sie noch nichts gesehen.

Ganzheitliche Gesellschaft

Ich habe die Strategie des „whole of government“ erörtert, bei der die gesamte Struktur der Bundesbehörden auf einen gemeinsamen Zweck und ein gemeinsames Ziel abgestimmt wird. Dies ist an sich schon ein gefährlicher Präzedenzfall, der die Bewaffnung der gesamten Regierung für ein gemeinsames Ziel ermöglicht.

Das Konzept der Gesamtgesellschaft ist ein enger Verwandter. Hier sind alle Bereiche der Gesellschaft auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Welche Sektoren? Menschen, Tiere, Pflanzen und Ökosysteme. Außerdem geht es von oben nach unten, von der nationalen Ebene bis hinunter zur lokalen Durchsetzung.

Der einzige Weg, um Abschnitt 3.1 – Gesundheitskapazität im Inland – zu erreichen, besteht darin, bis zu den lokalen Gemeinschaften vorzudringen:

Erhöhung der Durchimpfungsrate für alle empfohlenen Impfstoffe auf über 85 % der amerikanischen Bevölkerung.

Ein zweites Ziel ist die Ausweitung der Propagandamaschine, um 80 % der amerikanischen Öffentlichkeit zu erreichen und gleichzeitig die Verbreitung von Desinformationen und Fehlinformationen zu bekämpfen und einzudämmen.

Im Schnellverfahren vom Labor ins Labor

Alle vorsichtigen Methoden und Tests werden in den Wind geschlagen. Impfstoffe werden innerhalb von 100 Tagen nach Entdeckung des Virus (d. h. bei einer selbst erklärten „Pandemie“) entwickelt, innerhalb von 130 Tagen in Massenproduktion hergestellt, mit militärischer Effizienz und Geschwindigkeit verteilt und injiziert:

…gefährdeten menschlichen und tierischen Populationen die notwendigen Impfstoffmengen zur Kontrolle eines national oder international bedeutsamen biologischen Zwischenfalls innerhalb von hundert Tagen nach Genehmigung oder Zulassung.

Nicht der Impfstoff Ihrer Großmutter

Ich weiß, dass es einige Leser gibt, die sich wünschen, dass sie schneller geimpft werden, um Krankheiten vorzubeugen. Das alles gilt jedoch nicht für Impfstoffe der alten Schule. Nö. Nichts. Das alles deutet auf ein endloses Fließband von mRNA- und DNA-Injektionen hin, die darauf ausgelegt sind, Ihren menschlichen Zustand zu hacken. – Sie und fünfundachtzig Prozent der Bevölkerung, auf ewig. Biden hat das in seiner ursprünglichen Executive Order klargestellt:

Wir müssen gentechnische Technologien und Techniken entwickeln, mit denen wir Schaltkreise für Zellen schreiben und die Biologie vorhersehbar programmieren können, so wie wir Software schreiben und Computer programmieren.

Sind Sie bereit? Sind Sie wach für das, was sich hier abspielt?

In meinem neuen Buch habe ich das ganze Bild angesprochen. Es wird keine Lösungen und keinen Widerstand geben, ohne die Natur dieser bösen Bestie zu verstehen, die über uns gekommen ist.