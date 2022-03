journal-neo.org: Es ist kein Geheimnis, dass die Mitglieder der gegenwärtigen politischen Elite der USA und ihre engsten Verwandten ziemlich schnell Geschäftsanteile in allen Ländern erwerben, die von US-Besatzungstruppen überfallen werden. Dies ist seit den Irak-Kriegen und der Zerstörung Jugoslawiens gang und gäbe.

Die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright zum Beispiel hatte ein Unternehmen im „unabhängigen Kosovo“, und zwar ein halb geheimes.

Viele Medien versuchen immer noch herauszufinden, wie viel der ehemalige US-Vizepräsident Dick Cheney und seine Familie aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan veruntreut haben. Die Rolle dieses skrupellosen „Geschäftsmann-Politikers“, der den Irak-Krieg angezettelt hat, in der US-Korruptionsgeschichte wird in Adam McKays „Vice“ recht wahrheitsgetreu dargestellt. Er ist wie eine Krake, die ihre Tentakel über alle wichtigen Behörden ausbreitet und die Situation im Land durch seine Lobbyisten und Bevollmächtigten kontrolliert. Auf sein Betreiben hin unterwanderten sie unerwünschte Journalisten, schufen mit Guantanamo eines der grausamsten Gefängnisse der Welt, folterten Gefangene, überwachten illegal die E-Mails und Telefongespräche von Millionen Amerikanern, fälschten Geheimdienstinformationen über die Verhandlungen des irakischen Führers Saddam Hussein mit Terroristen, um einen Krieg zu beginnen, schufen einen Mythos über die angebliche Entwicklung von Atomwaffen im Irak…

Was die Familie Biden betrifft, so ist sie seit langem dafür bekannt, sich die Vorteile der aggressiven Politik des Weißen Hauses ebenfalls anzueignen, mit besonderem Augenmerk auf die Ukraine, die objektiv gesehen viele nationale Schätze besitzt. Biden ist seit langem eine der Schlüsselfiguren der amerikanischen Politik gegenüber der Ukraine und befasst sich u.a. mit wichtigen Personalfragen innerhalb der ukrainischen Führung. Man könnte sagen, dass er seit langem der Kurator der ukrainischen Richtung im amerikanischen Establishment ist. Da er jedoch nicht ständig in Kiew sein konnte, hatte er bereits 2014 die Kontrolle über die Lage in der Ukraine in die Hände des US-Botschafters Geoffrey Pyatt gelegt, dem Biden die Erledigung nicht allzu wichtiger Angelegenheiten anvertraute.

Was das „Familienunternehmen“ in der Ukraine betrifft, so wurde es 2014 dem Sohn des derzeitigen US-Präsidenten, Robert Hunter Biden, anvertraut, der unmittelbar nach dem Sturz des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in den Verwaltungsrat von Burisma Holdings, dem größten privaten Gasproduzenten der Ukraine, eintrat. Da das Unternehmen seit 2002 auf dem ukrainischen Energiemarkt tätig war und 2013 mit einer Erdgasproduktion von 1,8 Millionen Kubikmetern pro Tag einen echten Leckerbissen darstellte, der gute Dividenden abwarf, beschlossen die Bidens, sich das Unternehmen zu sichern. In der Zwischenzeit war einer der Geschäftspartner von Hunter Jr. sein Onkel James Biden, dem viele Geschäftsleute und Investoren seit langem unlautere Machenschaften vorwerfen, was damals zu mehreren Klagen gegen ihn führte. Nachdem Hunter Biden Vorstandsmitglied von Burisma Holdings wurde, behaupteten zahlreiche Menschenrechtsorganisationen in den USA und sogar Mitarbeiter des Weißen Hauses, dass die Ernennung auf einen Interessenkonflikt hindeuten könnte.

Einigen Berichten zufolge erhielt der Sohn des US-Präsidenten ein Gehalt von 50.000 Dollar im Monat, und in nur fünf Jahren überwies Burisma Holdings 3,1 Millionen Dollar auf ein Konto, das er bei einer US-Bank besaß, schrieb Peter Schweitzer, ein Mitarbeiter von Donald Trumps ehemaligem politischen Berater Peter Bannon, in seinem Buch.

Die Interessen der Familie Biden in der Ukraine beschränken sich jedoch nicht nur auf den Energiesektor. So wurde in der Ukraine mit Bidens Unterstützung die groß angelegte Produktion von gentechnisch veränderten Produkten (GVO) aufgenommen, die zuvor im Land und in der EU verboten war. Dennoch begann Kiew, den wertvollen ukrainischen Boden an westliche multinationale Unternehmen zu verschenken, die gentechnisch veränderte Produkte herstellen. Eines dieser Unternehmen war vor allem Monsanto, ein multinationaler Konzern, der GVO-Saatgut für Getreide und Gemüse herstellt. Joe Bidens Sohn Hunter war bereits 2015 Vorstandsvorsitzender des US-Welternährungsprogramms und vertrat Monsanto in der Ukraine. Gleichzeitig ist der Konzern für die Herstellung der tödlichen Chemikalie Agent Orange umstritten, die das US-Militär im Vietnamkrieg einsetzte, um die Vietcong-Guerillas aus den Wäldern zu vertreiben, wobei Tausende von Zivilisten getötet wurden.

Es sei jedoch daran erinnert, dass der Anbau von GVO in der Ukraine – nicht ohne „Bidens Schirmherrschaft“ – in das Euro-Assoziierungsabkommen des Landes aufgenommen wurde: Artikel 404 des Abkommens, der sich auf die Landwirtschaft bezieht, enthält entsprechende Informationen. Er enthält unter anderem eine von der Presse weitgehend unbemerkte Bestimmung, deren Kernaussage lautet, dass „beide Seiten zusammenarbeiten werden, um die Nutzung der Biotechnologie auszuweiten.“

Was die Monsanto Corporation betrifft, so hat sie ihre Aktivitäten in der Ukraine mit dem Bau ihrer Anlagen verstärkt, von denen die erste in Winnyzja geplant war. Zwar gibt es keine genauen Angaben darüber, wie viel Land Monsanto in der Ukraine bereits bewirtschaftet, doch sagte Elena Fomina, Leiterin des ukrainischen Saatgutverbands, bereits 2014, dass der Konzern in 11 Regionen des Landes präsent sei, wo er GVO-Produkte anbaut. In jedem Fall war der Konzern mit Bidens aktivem „Interesse“ darauf bedacht, die Ukraine und in der Folge eine Reihe anderer osteuropäischer Länder mit gefährlichen gentechnisch veränderten Produkten zu überschwemmen.

Da Präsident Biden in den letzten Monaten erkannt hat, welchen Schaden das Geschäft der Familie Biden nehmen könnte, wenn sich die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew verschlechtern, hat er seine Bemühungen verstärkt, alle möglichen administrativen Ressourcen der USA und der EU einzusetzen, um der russischen Politik gegenüber der Ukraine entgegenzuwirken, einschließlich der Nutzung des Faktors Sanktionen, um Druck auf Russland zu seinem Vorteil auszuüben. Darüber hinaus wurden die Schäden, die der ukrainischen Bevölkerung durch die unverhohlene Neonazi-Politik Kiews sowie durch die Verwendung von GVO-Produkten entstanden sind, von Joe Biden eklatant ignoriert und überschatteten sein rein persönliches Interesse an der Unantastbarkeit der Gewinne aus seinem Familienunternehmen in diesem Land. Und die Ukraine mit Krediten vollzupumpen, die Kiew und seine Bevölkerung objektiv niemals zurückzahlen können, so dass das Land mit über 57 Milliarden Dollar verschuldet ist, gibt Biden die Gewissheit, dass sein ukrainischer Reichtum zunehmen wird und bald gegen die Schulden des Landes an ausländische Käufer verkauft werden kann. Aus diesem Grund wird Bidens Eifer, „die Interessen der Ukraine zu schützen“, von Tag zu Tag größer, und sein Preis wird nach den von Journalisten durchgeführten Korruptionsuntersuchungen bekannt werden.