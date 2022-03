Big-Pharma – Anthony Fauci: MEHR Impfstoffe werden benötigt; „Wir sind noch nicht fertig damit“

Pfizer-Chef sagt, vierte Impfung sei „sofort“ nötig

Der Gesundheitsdiktator Anthony Fauci erklärte am Montag, dass die Amerikaner mehr COVID-Impfstoffe benötigen werden und das nur einen Tag nachdem der CEO von Pfizer verkündet hatte, dass eine vierte Impfung sofort erforderlich sei.

In einem Interview mit CNBC wurde Fauci gefragt, wie viele Impfungen noch nötig sein werden, und er antwortete: „Die Antwort ist: Wir wissen es nicht. Ich meine, das war’s… es ist wahrscheinlich, dass wir mit der Sache noch nicht fertig sind, wenn es um Impfstoffe geht.“

Die Kommentare decken sich mit denen von Albert Bourla, der am Sonntag auf die Frage nach Impfstoffen sagte: „Es ist notwendig – eine vierte Auffrischung – gerade jetzt“.

Der Pfizer-Chef sagte: „Der Schutz, den Sie mit dem dritten [Impfstoff] erhalten, ist… nicht so gut gegen Infektionen, aber er hält nicht sehr lange an, aber wir reichen diese Daten gerade bei der FDA ein und dann werden wir sehen, was die Experten außerhalb von Pfizer sagen werden.“

Bourla erzählte CNBC letzte Woche auch, dass Pfizer die FDA offiziell über einen bevorstehenden Antrag für einen vierten Impfstoff informiert hat:

"After 3, 4 months it starts waning. That's #omicron only. The risk when you having waning immune responses is higher for people if they are older or underlying conditions but the immune response is waning for all," says @AlbertBourla on if there needs to be a fourth #covid shot. pic.twitter.com/unudYlcOCB