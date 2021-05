Big Pharma bereitet jetzt schon Impfstoffe für die nächste globale Pandemie vor

Nachdem Pfizer und Moderna gezeigt haben, wie profitabel das Impfstoffgeschäft während einer globalen Pandemie sein kann, bereiten sich Pharmafirmen auf der ganzen Welt eilig auf ein Wiederaufleben des mutierten COVID-19 vor, oder vielleicht auf ein neues Virus, so wie Dr. Anthony Fauci und andere einräumen, dass SARS-CoV-2 aus einem chinesischen Labor entkommen sein könnte, anstatt aus der freien Wildbahn.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht wies Bloomberg auf die Bemühungen von GlaxoSmithKline (GSK) hin, das in sein Impfstoffgeschäft investiert, um der nächsten Pandemie einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig die nächste Generation von COVID-19-Impfstoffen zu entwickeln (da seine internationalen Produktionskapazitäten ihm bei der Versorgung der Entwicklungsländer einen Vorsprung verschaffen könnten).

Dies ist nur der jüngste Hinweis darauf, dass die Unterstützung von Präsident Biden für einen WTO-Vorschlag zur Aufhebung des IP-Schutzes für COVID-Impfstoffe nur ein Lippenbekenntnis ist und dass die Pharmaindustrie alles in ihrer (beträchtlichen) Macht stehende tun wird, um dies zu verhindern.

Darüber hinaus befindet sich GSK in Gesprächen mit der britischen Regierung, um neben der Produktion auch die Entwicklung und Forschung von Impfstoffen in das Land zu verlagern, so der Impfstoffchef des Unternehmens, Roger Connor. Diese Labore sollen mit „Impfstofftechnologien ausgestattet werden, um tödliche Viren der Zukunft zu bekämpfen, sagte er in einem Interview.“ Gegenwärtig befinden sich die wichtigsten F&E-Zentren für Impfstoffe von Glaxo in Belgien, Italien und den USA.

„Wenn jede Regierung ihre Nachbereitung dieser Pandemie macht, werden sie anfangen, über die Herstellung innerhalb ihrer eigenen Grenzen oder zumindest innerhalb ihrer eigenen Region nachzudenken“, sagte Connor. Wir wollen „eine landeseigene Produktions- und Impfstoffentwicklungskapazität für die Zukunft schaffen.“

GSK und seine Hedge-Fonds-Geldgeber, zu denen auch Paul Singers Elliott Management gehört, sind dabei, die Consumer-Health-Sparte des Unternehmens im nächsten Jahr auszugliedern und die Biopharma- und Impfstoffsparte zu verlassen, Geschäfte, die Connor als die „Kronjuwelen“ des Unternehmens bezeichnet.

Ob die nächste Pandemie nun die Vogelgrippe oder Ebola ist, Connor meint, dass GSK darauf vorbereitet sein wird: „Wir haben eine der breitesten Technologieplattformen aller Impfstoffunternehmen“, sagte er. Um sich auf eine zukünftige Pandemie vorzubereiten, „müssen Sie eine vollständige Fertigstellung haben, Sie müssen über eine große Masse verfügen, Sie müssen über eine technologische Auswahl verfügen, Sie müssen über eine F & E-Engine verfügen, die eine sehr gute Verbindung zur Wissenschaft und zur staatlichen Überwachung der Virusentwicklung herstellt.“ und GSK bringt all diese Dinge. „

Natürlich wäre das Best-Case-Szenario für GSK, dass die gegenwärtigen COVID-Impf-Studien bis zum Jahresende zur Zulassung führen, was dem Unternehmen viel Zeit ließe, den massiven internationalen Markt für die nächste Generation von Impfstoffen anzuzapfen.

GSK und sein Partner Sanofi planen, in den kommenden Wochen fortgeschrittene Studien mit mehr als 37000 Menschen zu starten, mit mehreren Formulierungen des Impfstoffs, um besser gegen Varianten zu schützen, wie sie zuerst in Südafrika und Indien gefunden wurden. Die Studien werden überwiegend außerhalb der USA stattfinden und sich auf Gegenden mit höheren Infektionsraten konzentrieren, um „jede Chance zu haben, die Studie erfolgreich zu machen“, so Connor.

„Ja, es gibt andere, die kurzfristig mehr mit Covid verdienen“, sagte Connor. „Aber wenn wir das Gesamtportfolio, die Innovationen und die aktuellen Vermögenswerte betrachten, die wir haben, denken wir, dass es stärker ist als alle anderen und im Moment etwas unterschätzt wird.“

Schon vor COVID stiegen die Impfstoffumsätze des Unternehmens, die in einem Zeitraum von vier Jahren um 50 % kletterten. Der Gürtelrose-Impfstoff Shingrix ist eines der größten Produkte des Unternehmens, und Connor sagt, dass es weitere Blockbuster in der Pipeline gibt, darunter die Impfungen gegen das Respiratorische Synzytialvirus für ältere Erwachsene und schwangere Mütter, die sich beide in fortgeschrittenen Studien befinden.

Fazit: Wer in ein Unternehmen investieren möchte, das gut aufgestellt ist, um die nächste Pandemie zu bekämpfen, sollte GSK einen Blick schenken.