Big Pharma verheimlicht weiterhin die Wahrheit

Harvey Risch

Am Donnerstag tauschten Joe Rogan und Marvel-Megastar Josh Brolin Geschichten über die Häufigkeit von Covid-Impfschäden in ihrem Freundeskreis aus. Brolin beschrieb sogar, dass er Anfang des Jahres „einen leichten Fall von Bellsche Lähmung“ erlitten habe, was Rogan auf den Impfstoff zurückführte. Er wies darauf hin, dass er mehrere Personen kenne, die nach der Covid-Impfung eine Gesichtslähmung erlitten hätten.

Es gibt keine perfekte Medizin. Nutzen und Schaden jeder Behandlung müssen sorgfältig abgewogen werden, um die sicherste und wirksamste Maßnahme für einen Patienten zu verschreiben. Während die FDA und die CDC weiterhin die Vorteile der Covid-Impfstoffe anpreisen, haben sie eine wachsende Zahl von Beweisen ignoriert, dass diese Produkte auch schädlich sein können. Der Kodex der medizinischen Ethik verlangt eine transparente und ausgewogene Darstellung der Auswirkungen auf das amerikanische Volk. Nur dann können wir den besten Kurs für die Gesundheitspolitik und künftige Pandemien festlegen.

Eine ehrliche Bilanz beginnt mit den klinischen Studien, die angeblich „die strengsten in der Geschichte“ sind. Pfizers eigene juristische Argumente lassen anderes vermuten. Als Reaktion auf eine Klage eines Informanten, in der erhebliche Abweichungen vom Protokoll behauptet wurden, wiesen die Anwälte von Pfizer darauf hin, dass die „Other Transactions Authority“-Vereinbarung (OTA) mit dem Pentagon nicht verlangte, dass klinische Studien den FDA-Vorschriften entsprechen, weil der Impfstoff ein militärischer Prototyp für „medizinische Gegenmaßnahmen“ war. Diese Vereinbarung ermöglichte es Pfizer sozusagen, seine eigenen Hausaufgaben zu machen – ein Punkt, den die Anwälte des Justizministeriums in einer separaten Eingabe zur Unterstützung von Pfizer hervorgehoben haben.

Die FDA wollte die Daten von Pfizer 75 Jahre lang unter Verschluss halten, aber die FOIA-Klage des Anwalts Aaron Siri zwang die Behörde, sie freizugeben. Naomi Wolfs DailyClout führte 3.250 freiwillige Experten bei der Analyse von mehr als 450.000 Seiten interner Pfizer-Dokumente an und deckte massive Schäden auf, die von der FDA ignoriert wurden und die in The Pfizer Papers: Pfizers Verbrechen gegen die Menschlichkeit dokumentiert sind.

Dabei wurden 1.233 Todesfälle in den ersten drei Monaten der Einführung des Impfstoffs und eine ganze Reihe von Verletzungen festgestellt: „Blutkrankheiten im industriellen Maßstab: Blutgerinnsel, Lungengerinnsel, Beingerinnsel; thrombotische Thrombozytopenie, eine Gerinnungskrankheit der Blutgefäße; Vaskulitis, Demenzerkrankungen, Zittern, Parkinson, Alzheimer, Epilepsien.“

Diese Schäden werden durch Daten von V-safe bestätigt, einem Smartphone-basierten Tool, das von der CDC entwickelt wurde. Von den 10,1 Millionen registrierten V-safe-Benutzern berichteten 7,7 Prozent über so schwerwiegende Nebenwirkungen, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben mussten, viele davon mehr als einmal.

Der Hauptschuldige ist das Covid-Spike-Protein, das in der mRNA-Technologie des Impfstoffs kodiert ist. Bei diesem Protein handelt es sich um ein Antigen oder eine fremde immunogene Substanz, die sich auf der äußeren Hülle des SARS-CoV-2-Virus befindet und eine Immunreaktion auslöst. Die mRNA in den Impfungen weist die Körperzellen an, identische Spike-Proteine zu produzieren, die das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern veranlassen, die sich an sie binden und die geimpften Personen theoretisch gegen das Virus schützen. Leider hat dieser Plan einen fatalen Makel: Die Spikes selbst sind giftig und potenziell tödlich.

Hunderte von begutachteten Artikeln haben das Schadenspotenzial der Spikes nachgewiesen, unabhängig vom Rest des Virus. Zu den möglichen Komplikationen gehören Herzmuskelentzündung, Blutgerinnsel, neurologische Schäden und Immunstörungen. Pfizers eigene Biodistributionsstudien vor der Markteinführung zeigen, dass Impfstoffkomponenten die Injektionsstelle im Arm verlassen und innerhalb von Stunden in alle wichtigen Organsysteme eindringen, wo die mRNA wochenlang schlummern kann und die Zellen zwingt, immer mehr des giftigen Spike-Proteins zu produzieren, das für Monate bestehen kann. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, wie viel Spike-Protein die mRNA-Injektionen bei einem Individuum produzieren werden, und es gibt keinen „Aus-Schalter.“

Laut CDC-Zahlen, analysiert in Toxic Shot: Facing the Dangers of the COVID ‚Vaccines‘, gab es von 2021–2023 in den USA 600.000 zusätzliche Todesfälle, die nicht mit Covid in Verbindung stehen. Darüber hinaus zeigen die Daten des Bureau of Labor Statistics, dass zwei Millionen Amerikaner neu behindert wurden, mit ungewöhnlichen Überschreitungen in historisch risikoarmen Gruppen.

Diese Trends fielen mit der Massenimpfung gegen Covid zusammen, einschließlich eines unerklärlichen Anstiegs der Todesfälle bei Amerikanern im Alter von 15 bis 44 Jahren um 59 Prozent im dritten Quartal 2021 im Vergleich zu 2019. Entscheidend ist, dass Covid nur einen Teil dieser überhöhten Sterblichkeit ausmachte: In diesem Quartal gab es in den USA rund 201.000 überhöhte Sterbefälle, wobei Covid offiziell für 123.000 verantwortlich war, so dass 78.000 überhöhte Sterbefälle – 39 Prozent der Gesamtzahl – immer noch unerklärt blieben.

Ähnliches zeigt das Ausland, darunter ein tragischer Verlust an Menschenleben unter gesunden Menschen, die durch das Virus kaum ernsthaft gefährdet sind.

Es könnte noch schlimmer kommen. Keine Karzinogenitätsstudien wurden mit den Injektionen vor ihrer Markteinführung durchgeführt, sodass die langfristigen Krebsrisiken im Wesentlichen unbekannt sind. Das Spike-Protein scheint auch anfällig für prionartige Fehlfaltung zu sein, was mögliche neurodegenerative Störungen befürchten lässt.

Die medizinische Ethik verlangt bei jeder Intervention einen ausgewogenen Ansatz, bei dem der potenzielle Nutzen gegen den potenziellen Schaden abgewogen wird. Im Fall der Covid-Impfstoffe haben sich die Bundesbehörden jedoch dafür entschieden, nur die Vorteile zu verkünden. Durch die Veröffentlichung von Daten, die sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen der Covid-Impfstoffe belegen, und durch die Bewertung der Pandemieleistung von CDC, FDA und anderen Gesundheitsbehörden kann die neue Regierung das Vertrauen und die Integrität in die Medizin und die öffentliche Gesundheit wiederherstellen.

*

Harvey Risch, Senior Scholar am Brownstone Institute, ist Arzt und emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health und der Yale School of Medicine. Seine Forschungsschwerpunkte sind Ätiologie, Prävention und Früherkennung von Krebs sowie epidemiologische Methoden.