Big Tech könnte bald Gehirnchips verwenden, um Ihre innersten Gedanken zu lesen: Studie

Eine neue Studie der Stanford University zeigt, dass neuronale Implantate, auch bekannt als Brain-Computer-Interfaces (BCIs), nicht nur gelähmten Menschen bei der Kommunikation helfen könnten – sie könnten Big Tech Ihre innersten Gedanken offenlegen. Die in der medizinischen Fachzeitschrift Cell veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Geräte Gehirnsignale dekodieren können, um schneller und mit weniger Aufwand synthetische Sprache zu erzeugen.

BCIs arbeiten mit winzigen Elektrodenanordnungen zur Überwachung der Aktivität im motorischen Kortex des Gehirns, der Region, die sprachbezogene Muskeln steuert. Bisher stützte sich die Technologie auf Signale von gelähmten Personen, die aktiv zu sprechen versuchen. Das Stanford-Team entdeckte jedoch, dass auch imaginierte Sprache ähnliche, wenn auch schwächere Signale im motorischen Kortex erzeugt. Mithilfe künstlicher Intelligenz übersetzten sie diese schwachen Signale mit einer Genauigkeit von bis zu 74 % aus einem Wortschatz von 125.000 Wörtern in Wörter.

„Wir zeichnen die Signale auf, während sie zu sprechen versuchen, und übersetzen diese neuronalen Signale in die Worte, die sie zu sagen versuchen“, sagte Erin Kunz, eine Postdoktorandin am Stanford Neural Prosthetics Translational Laboratory.

Doch dieser Technologiesprung hat bei Kritikern rote Fahnen ausgelöst, die vor einer dystopischen Zukunft warnen, in der Ihre privaten Gedanken offengelegt werden könnten. Nita Farahany, Rechts- und Philosophieprofessorin an der Duke University und Autorin des Buches The Battle for Your Brain, schlug Alarm und sagte zu NPR: „Je mehr wir diese Forschung vorantreiben, desto transparenter wird unser Gehirn.“ Farahany äußerte die Sorge, dass Tech-Giganten wie Apple, Google und Meta BCIs ausnutzen könnten, um ohne Zustimmung auf die Gedanken der Verbraucher zuzugreifen, und drängte auf Schutzmaßnahmen wie Passwörter, um Gedanken zu schützen, die privat bleiben sollen. „Wir müssen erkennen, dass diese neue Ära der Hirntransparenz wirklich eine völlig neue Grenze für uns darstellt,“ sagte Farahany.

Während die Welt auf künstliche Intelligenz fixiert ist, investieren einige der größten Player der Technologiebranche Milliarden in BCI. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat 1,2 Milliarden Dollar für sein Unternehmen Neuralink aufgebracht, das jetzt klinische Studien mit Spitzeneinrichtungen wie dem Barrow Neurological Institute, dem Miami Project to Cure Paralysis und der Cleveland Clinic Abu Dhabi durchführt.

Jetzt mischt ein weiterer Technologietitan mit. Der Mitbegründer von OpenAI, Sam Altman, gründet Merge Labs, um Musks Neuralink herauszufordern. Merge Labs, das von OpenAIs Venture-Arm unterstützt und mit 850 Millionen Dollar bewertet wird, sucht nach Angaben der Financial Times 250 Millionen Dollar an Finanzmitteln. Altman wird zwar neben Alex Blania Mitbegründer des Projekts „Iris-Scanning World“ sein, aber keine operative Rolle übernehmen, heißt es.