Bildet sich (aus Versehen) ein „russisches Jahrhundert“ heraus?

Dank seiner traditionellen Werte und des von gesundem Menschenverstand geprägten Idealismus seines Volkes wird Russland zwangsläufig zu einem der wichtigsten zivilisatorischen Pole in der entstehenden multipolaren Welt werden

Der russisch-amerikanische Publizist Dmitry Orlov hat vor kurzem eine bemerkenswerte Analyse veröffentlicht, die vielleicht albern klingt, aber mehr Substanz hat, als man auf den ersten Blick sieht.

Im Wesentlichen behauptet Orlov, dass die oft gehörte Kritik an den Russen, sie beherrschten die Technik der Soft Power nicht, falsch verstanden wird. Und dass die weithin angepriesenen hochmodernen militärischen Wunderwaffen nicht die stärksten Trümpfe in Russlands Arsenal sind. Orlov stellt die verblüffende Hypothese auf, dass Russlands mächtigste Waffe nicht einmal geheim ist, sondern für alle sichtbar offen liegt. Und, so würde er wahrscheinlich hinzufügen, bewundern.

Diese Waffe, so Orlov, ist Russlands ostentative und magnetische Umarmung der Normalität, die es für zahllose Bürger der ehemaligen „freien Welt“ attraktiv macht, die die Entartung des Westens verabscheuen, in dem sie sich gefangen fühlen. Sie sind auf der Suche nach einer alternativen Gesellschaft, in der Anstand und traditionelle Werte aktiv bekräftigt und gefördert werden. Für viele von ihnen ist das heutige Russland, abgesehen von der Politik, genau die Art von Gesellschaft, die sie in ihren eigenen Ländern vermissen und nun anderswo suchen.

„Es ist eine Welt, in die immer mehr Menschen im Westen flüchten wollen“, erklärt Orlow, „sie lassen eine Landschaft zurück, die von linkem Vandalismus und erzwungener Reue für das Verbrechen, einer bestimmten Rasse anzugehören oder es gewagt zu haben, Kohlendioxid auszuatmen, verschandelt ist. Sie wollen sich nicht der unheiligen Inquisition unterwerfen, die diejenigen bestraft, die sich nicht für sexuelle Perversität, Geschlechtsdysphorie, die Zerstörung der traditionellen Familien und die Gehirnwäsche der Jugend begeistern und sie nicht unterstützen. Selbst wenn sie nicht entkommen können, können sie sich damit trösten, dass es eine normalere und weniger beschädigte alternative Realität gibt, mit der sie insgeheim sympathisieren können.“

Orlovs Plaidoyer klingt umso überzeugender, je intensiver man über den Kern seiner Argumentation nachdenkt, anstatt sich auf die von ihm angeführten Beispiele zu konzentrieren, die diese bestätigen. Vielleicht gibt es im gehirngewaschenen Westen noch nicht die Welle der Sympathie für das wiederauflebende traditionelle Russland, aber das Bewusstsein, dass die moralischen Identitäten des Kalten Krieges weitgehend umgekehrt wurden, nimmt spürbar zu. Zumindest ist die Freie Welt in der weit verbreiteten Wahrnehmung weder geografisch noch kulturell mehr dort, wo sie bis vor kurzem noch fast überall vermutet wurde.

Ein Blick in die westlichen Medien macht deutlich, warum große Teile der Bevölkerung von der Sehnsucht nach Normalität ergriffen werden. Beispiele des Wahnsinns sind in der Kulturlandschaft des sterbenden Westens zu finden. In Großbritannien hat eine junge Frau, die mit einer Behinderung geboren wurde, den Geburtshelfer ihrer Mutter erfolgreich verklagt, weil er es versäumt hatte, ihre Geburt zu verhindern, bevor sie zwei Jahrzehnte zuvor gezeugt worden war. In der Schweiz wird mit technischer Unterstützung der niederländischen Avantgarde eine 3D-gedruckte Todeskapsel für Suizidgefährdete vermarktet, die ihre Existenz auf bequeme und effiziente Weise beenden wollen und dabei die wenigen verbleibenden medizinischen und bürokratischen Hindernisse für die assistierte Selbstzerstörung umgehen. Zum Thema Tod, von dem der sterbende Westen besessen zu sein scheint, wurde in Deutschland absurderweise festgelegt, dass die Covid-19-Impfung eine Voraussetzung für die legale Durchführung von Euthanasie ist. Und angesichts der Anfechtung des Urteils in der Rechtssache Roe v. Wade, das die Abtreibung in den Vereinigten Staaten erlaubt, kündigte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom an, Kalifornien zu einem „abortion sanctuary state“ zu machen, in dem mit Steuergeldern nicht nur Abtreibungen finanziert werden, die andernorts verboten sind, sondern auch die Reise- und Unterbringungskosten für Menschen übernommen werden, die nach Kalifornien kommen, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen.

Um noch deutlicher zu machen, dass im Westen die Kultur des Todes gedeiht, hat die Gleichstellungskommission der Europäischen Union eine „Richtlinie für integrative Kommunikation“ erlassen, in der das Wort „Weihnachten“ zugunsten des umfassenderen Begriffs „Ferienzeit“ vermieden werden soll, um angeblich die Anhänger anderer Religionen nicht zu beleidigen. Die vermeintlichen Nutznießer ihrer absurden Inklusivität haben natürlich jahrhundertelang Seite an Seite mit den Anhängern Christi gelebt, ohne jemals den geringsten Einwand gegen die öffentliche Erwähnung des Festes zu Ehren seiner Geburt zu erheben. Das orthodoxe Wort für Weihnachten ist übrigens „Nativity“, und das verbindet die Weihnachtsrichtlinie der Kommission noch stärker mit dem morbiden Leitmotiv der vorangegangenen Beispiele. Die gleiche Kommission hat außerdem empfohlen, die christlichen Namen Maria und Johannes im allgemeinen Sprachgebrauch durch „integrative“ Alternativen wie Malika und Julio zu ersetzen.

Dies ist natürlich nur eine sehr begrenzte repräsentative Auswahl des schieren Irrsinns, der in der westlichen Welt heute um sich greift.

Doch nun zurück zu Dmitry Orlov. Er sagt: „Was diesen Wandel besonders bemerkenswert macht, ist, dass Russlands Soft Power vor zehn Jahren kaum existierte. Damals demonstrierte eine kleine, aber lautstarke Opposition im Zentrum von Moskau und skandierte ‚Wir brauchen ein anderes Russland‘. Jetzt aber skandieren Hunderte von Millionen Franzosen, Deutsche, Amerikaner und andere im Westen, was auf „Wir brauchen einen anderen Westen“ hinausläuft. Zum Entsetzen ihrer politischen Eliten blicken sie mit Sehnsucht, Freude und Hoffnung auf Russland – das Land der extremen politischen Unkorrektheit. . .“

Je mehr die Pandemie des Wahnsinns wütet, desto größer wird ihr Einfluss werden, prophezeit Orlow: „Wenn diese Feuersbrunst des Massenwahnsinns endlich ausbrennt, wird Russland die zivilisatorische Saat haben, mit der es die verwüstete Kulturlandschaft des Westens neu befruchten kann.“

Das ist nicht besonders originell, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Brillante russische Denker des neunzehnten Jahrhunderts, darunter Dostojewski, hatten bereits vorhergesehen, dass vor dem Ende Russland das letzte Wort haben würde.

„In der Zwischenzeit“, so Orlow weiter, „zeichnet sich bereits ab, dass dies ein russisches Jahrhundert sein wird“. Und er schwärmt von seinem Lieblingsstaatsmann: „Dieses Maß an sanfter Macht übersteigt die kühnsten Träume; es ist Putins Judo-Meisterschaft auf der x-ten Ebene. Beim Judo lenkt man die eigene Kraft des Gegners gegen ihn; hier lenkt der Gegner seine eigene Kraft gegen sich selbst, während der Judo-Meister nur zuschaut und zustimmend nickt. In jedem Land, das die Liberalen nach ihrem Gusto zu reformieren versuchen, gewinnt Russland automatisch Millionen von Anhängern, so dass jede mögliche geopolitische Konfrontation mit Russland vor der neutralisierenden Kraft einer großen Gemeinsamkeit traditioneller Werte in den Hintergrund tritt. Indem es passiv bleibt und nichts riskiert, hat Russland unzählige Möglichkeiten, die geopolitische Situation zu seinem Vorteil zu nutzen.

In weniger blumiger Sprache umformuliert, wird Orlovs Grundaussage nach wie vor durch zahlreiche empirische Belege gestützt.

Wie der prophetisch scharfsinnige Dostojewski schon zu seiner Zeit bemerkte, war Europa (auch bekannt als der kollektive „Westen“) schon damals nicht mehr als „der liebste aller Friedhöfe“ (дорогое кладбище). Ungeachtet der Unebenheiten des gegenwärtigen Wiederaufstiegs Russlands ist das Land aufgrund seiner traditionellen Werte und vor allem aufgrund des von gesundem Menschenverstand geprägten Idealismus seiner äußerst begabten Bevölkerung dazu bestimmt, einer der wichtigsten zivilisatorischen Pole der entstehenden multipolaren Welt zu werden, in der, wie Orlow zu Recht betont, die kulturelle Anziehungskraft eine weitaus größere Rolle spielen wird als rohe militärische Stärke.