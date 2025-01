Bill Gates‘ Philanthro-Kapitalismus

Von John Leake

Ist Bill Gates ein Wolf im Schafspelz oder hatte er nach 1998, als die Vereinigten Staaten Microsoft wegen Verstoßes gegen das Kartellgesetz Sherman Act verklagten, ein Bekehrungserlebnis?

Kapitel 45 unseres Buches – „Der Mut, sich COVID-19 zu stellen: Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern und gleichzeitig den biopharmazeutischen Komplex bekämpfen“ – beschreibt den enormen Einfluss von Bill Gates auf die internationale Gesundheitspolitik. Das Kapitel beginnt mit einem Rückblick auf Gates‘ TED-Vortrag aus dem Jahr 2010 über die Voraussetzungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Er begann mit der Betrachtung des Faktors Weltbevölkerung.

Zunächst einmal haben wir die Bevölkerung. Heute leben auf der Welt 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wird auf etwa 9 Milliarden ansteigen. Wenn wir bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und den reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir diese Zahl um vielleicht zehn oder fünfzehn Prozent senken.

Es ist schwer, wenn nicht gar unmöglich zu verstehen, wie Impfstoffe – die Menschen vor dem Tod durch Infektionskrankheiten schützen sollen – dazu beitragen können, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Bemerkenswert ist auch, dass Gates Impfstoffe nicht nur mit der öffentlichen Gesundheit in Verbindung brachte, sondern auch mit seinem anderen großen Projekt für die Menschheit und den Planeten Erde – der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.

Im Jahr 2010 verkündete Gates auf dem Jahrestreffen des WEF in Davos: „Wir müssen dieses Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Impfstoffe machen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitete seine Stiftung mit der WHO, UNICEF und NIAID zusammen, „um die Koordination innerhalb der internationalen Impfstoffgemeinschaft zu verbessern und einen globalen Impfstoff-Aktionsplan zu erstellen“. Neun Jahre später – auf dem WEF-Treffen im Januar 2019 in Davos – gab er bekannt, dass seine Stiftung die 10 Milliarden US-Dollar, die sie in die Impfstoffentwicklung investiert hatte, wieder hereingeholt hat.

„Wir sind der Meinung, dass sich die Investition von 10 Milliarden US-Dollar in die Impfstoffentwicklung mehr als ausgezahlt hat und in diesen rund 20 Jahren 200 Milliarden US-Dollar eingebracht hat“, sagte er gegenüber Betty Quick von CNBC in der Sendung Squawk Box. Dies sei, wie er in einem Essay für das Wall Street Journal in der Woche zuvor geschrieben hatte, ‚die beste Investition, die ich je getätigt habe‘.

Im Januar 2019 war Gates der Schutzpatron des Bio-Pharmaceutical Complex. Sein öffentliches Image hatte sich seit 1998, als die Vereinigten Staaten Microsoft wegen Verstoßes gegen das Sherman Antitrust Act von 1898 verklagten, stark verbessert. Die Regierung argumentierte erfolgreich, dass Microsoft seine Monopolstellung mit der Integration seines Betriebssystems und seines Webbrowsers auf Kosten mehrerer Konkurrenten missbraucht habe. Die auf Video aufgezeichnete Aussage von Gates vom 27. August 1998 wurde an die Öffentlichkeit durchsickern lassen und viele bemerkten, dass es sich um ein Meisterwerk an mürrischer Arroganz und Gereiztheit handelte. Die Videoaufnahmen „zeigen einen Mogul, der ungläubig ist, dass die Regierung es wagen würde, ihm den Weg zur Weltherrschaft zu versperren“, wie Professor John Naughton in einer Stellungnahme für The Guardian schrieb. Gates war anscheinend ein Mann, der es nicht gewohnt war, von irgendjemandem herausgefordert zu werden.

Der vorsitzende Richter des US-Bezirks Columbia, Thomas Penfield Jackson, schrieb über den Angeklagten Folgendes:

Microsoft ist ein Unternehmen, das sowohl die Wahrheit als auch die Rechtsnormen, die von weniger bedeutenden Unternehmen respektiert werden müssen, institutionell verachtet. Es ist auch ein Unternehmen, dessen oberste Führungsebene nicht davor zurückschreckt, falsche Aussagen zu machen, um fadenscheinige Verteidigungen gegen Vorwürfe seines Fehlverhaltens zu unterstützen.

Als Richter Jackson dieses Gutachten verfasste, war es nicht umstritten. 1998 wurde der 43-jährige Gates – der reichste Mann der Welt – häufig mit John D. Rockefeller verglichen, der weithin als der skrupelloseste Monopolist aller Zeiten gilt. In einem Essay vom Juni 2000, in dem er über die Meinung von Richter Jackson nachdachte, bezeichnete der Geschichtsprofessor Richard Jensen von der University of Illinois Gates als „den neuen Rockefeller“, weil er PC-Unternehmen unter Druck gesetzt hatte, „um die von Netscape ausgehende Wettbewerbsbedrohung zu unterdrücken“.

Ungefähr zur gleichen Zeit, als Professor Jensen seinen Aufsatz verfasste, gründete Gates die Bill & Melinda Gates Foundation. Er orientierte sich dabei an der Rockefeller Foundation, die 1913 von John D. Rockefeller Sr. und seinem Sohn John D. Rockefeller Jr. zusammen mit ihrem Berater Frederick Taylor Gates (nicht mit Bill verwandt) gegründet wurde. In den letzten Jahren haben die Gates- und die Rockefeller-Stiftung bei vielen internationalen Fragen der öffentlichen Gesundheit zusammengearbeitet. Im Jahr 2016 veröffentlichte das unabhängige Global Policy Forum eine umfassende Studie über ihre Aktivitäten. Wie der Guardian berichtete, kam die Studie zu folgendem Ergebnis:

Organisationen wie die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die Rockefeller-Stiftung und andere nutzen ihren immensen Reichtum und ihren Einfluss auf politische und wissenschaftliche Eliten, um Lösungen für globale Probleme zu fördern, die die UNO und andere internationale Organisationen untergraben könnten, heißt es in dem Bericht … „Durch die schiere Größe ihrer Fördermittel, ihr persönliches Networking und ihr aktives Engagement spielen große globale Stiftungen eine immer aktivere Rolle bei der Gestaltung der Agenda und der Finanzierungsprioritäten internationaler Organisationen und Regierungen. … Durch ihre vielfältigen Einflusskanäle waren die Rockefeller- und Gates-Stiftungen sehr erfolgreich darin, ihre marktorientierten und biomedizinischen Ansätze für globale Gesundheitsherausforderungen in der Forschungs- und Gesundheitspolitik – und darüber hinaus – zu fördern.“

Im selben Jahr, in dem Bill Gates seine Stiftung gründete, lud er den Direktor des NIAID, Anthony Fauci, ein, ihn in seiner 127 Millionen Dollar teuren Villa am Lake Washington zu besuchen. Fauci erinnerte sich später an diesen Anlass:

„Melinda führte alle durch das Haus. Und er sagte: ‚Können wir uns in meiner Bibliothek unterhalten?‘ Diese unglaublich schöne Bibliothek. … Und dort sagte er: ‚Tony, Sie leiten das größte Institut für Infektionskrankheiten der Welt. Und ich möchte sichergehen, dass das Geld, das ich ausgebe, gut angelegt ist. Warum lernen wir uns nicht wirklich kennen? Warum werden wir nicht Partner?’“

Die Partnerschaft zwischen Bill Gates und Anthony Fauci – zusammen mit ihrem Verbündeten, dem Wellcome Trust – kontrolliert etwa 57 % der weltweiten biomedizinischen Forschungsfinanzierung.

Die Gates Foundation übt auch einen enormen Einfluss auf die Massenmedien aus. Am 21. August 2020 veröffentlichte die Columbia Journalism Review einen langen, akribischen Bericht mit dem Titel „Journalism’s Gates keepers“. Der Reporter Tim Schwab fand heraus, dass die Gates Foundation 250 Millionen Dollar an Zuschüssen an Radio- und Fernsehnachrichtenredaktionen (darunter 17,5 Millionen Dollar allein an NPR), Zeitungen, Journalistenorganisationen und Werbefirmen, die Inhalte erstellen, vergeben hat. Die Stiftung hat auch Zuschüsse an das Poynter Institute und Gannett vergeben, deren Faktenprüfungsabteilungen PolitFact und USA Today Gates gegen das verteidigt haben, was sie als „falsche Verschwörungstheorien“ und „Fehlinformationen“ über seinen Einfluss auf die öffentliche Gesundheitspolitik bezeichnen. Wie der Autor betonte: „Das volle Ausmaß von Gates‘ Spenden an die Nachrichtenmedien ist nach wie vor unbekannt, da die Stiftung nur Gelder öffentlich bekannt gibt, die durch gemeinnützige Zuschüsse vergeben wurden, nicht aber durch Verträge.“

Die Gates-Fauci-Partnerschaft arbeitet auch eng mit großen Pharmaunternehmen zusammen, die eine gut dokumentierte Geschichte der Unterdrückung alter, aber wirksamer Generika haben, um neue, kommerziell wertvolle Medikamente zu fördern. In einem Artikel aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „How Pharma Companies Game the System to Keep Drugs Expensive“ (Wie Pharmaunternehmen das System manipulieren, um Medikamente teuer zu halten) im Harvard Business Review wurden die Tricks der Branche aufgezählt. Dieser Bericht stützte sich in weiten Teilen auf Daten aus einer Studie aus dem Jahr 2016, die im medizinischen Fachjournal Blood veröffentlicht wurde. Die Autoren untersuchten den Einfluss der Branche auf die öffentliche Wahrnehmung und Politik und schrieben:

Von 1998 bis 2013 waren die Lobbyinteressen der Pharmaindustrie 42 % größer als die der zweitgrößten zahlenden Branche (Krankenversicherungen). Die 2,7 Milliarden Dollar, die dafür aufgewendet wurden, entsprachen fast den kombinierten Beiträgen der Ölindustrie (1,3 Milliarden Dollar) und der Rüstungsindustrie (1,5 Milliarden Dollar). Noch mehr Geld wird in die Werbung gesteckt. Die Vereinigten Staaten und Neuseeland sind die einzigen beiden Länder, in denen für verschreibungspflichtige Medikamente im Fernsehen geworben werden darf. Im Jahr 2012 wurden in den USA fast 3,5 Milliarden US-Dollar in das Pharmamarketing investiert. Für jeden Dollar, der für Forschung ausgegeben wird, werden durchschnittlich mehr als 2 US-Dollar (manchmal bis zu 19 US-Dollar) für Marketing ausgegeben. Neun von zehn großen Pharmaunternehmen geben mehr für Marketing als für Forschung und Entwicklung aus.

Heute Morgen habe ich ein Interview mit Robert F. Kennedy Jr. auf X gesehen, in dem er Bill Gates als „Philanthro-Kapitalisten“ bezeichnet. Er sagt:

Ich weiß am meisten über Gates, weil ich ein Buch über ihn und das, was er „Philanthro-Kapitalismus“ nennt, geschrieben habe. Das bedeutet, dass man Philanthropie nutzt, um sich selbst reich zu machen, und man sie strategisch einsetzt, und das hat er immer wieder getan. Er hat die Kontrolle über die Weltgesundheitsorganisation übernommen, sodass sie Impfstoffe auf der ganzen Welt vorschreibt, und die Unternehmen, die diese Impfstoffe herstellen, gehören Gates und viele von ihnen sind Großaktionäre. Und so hat er dasselbe mit der grünen Revolution gemacht. Er hat sich die Aufsichtsbehörden in afrikanischen Ländern unter den Nagel gerissen und sie gezwungen, die Art der Landwirtschaft zu übernehmen und zu ändern. Wissen Sie, es gibt 20.000 Generationen von Landwirtschaft, in denen Menschen Sorghum, Kochbananen, Yucca und all diese Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen. Und er sagte: Nein. Wir werden sie alle auf diese GVO-Monokulturen von Mais umstellen, und dann werden wir die Unternehmen, denen er gehört, Kraft, Coca Cola, McDonald’s, diese großen Lebensmittelunternehmen, Verarbeitungsunternehmen, hereinbringen, um das zu kaufen, und das wird der Deal sein. Und dann wurde natürlich während COVID alles stillgelegt und Sie hatten, wissen Sie, es gibt jetzt 30.000.000 Afrikaner als direkte Folge von Gates‘ Politik, die jetzt am Rande des Hungertodes stehen. Ich denke, der große, der wahre Hinweis war, was mit dem DTP-Impfstoff passiert ist, der Diphtherie, Tetanus und Pertussis enthält. Weil Gates diese Impfung vorangetrieben hat, ist DTP heute die Nummer eins unter den Impfstoffen weltweit. Und sie wird hauptsächlich in Afrika verabreicht. Diese spezielle Impfung wurde in den Vereinigten Staaten eingestellt, weil sie bei einem von 300 Kindern, das sie erhielt, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führte. Wir haben sie in Europa und den Vereinigten Staaten eingestellt, aber Gates gibt sie jedem Kind in Afrika. Und 2017 bat er die dänische Regierung um Geld zur Unterstützung dieses Programms und sagte, wir haben 20.000.000 Kinder gerettet. Die dänische Regierung fragte, ob er die Daten vorlegen könne. Das konnte er nicht. Also führte die dänische Regierung eine eigene Studie durch und sie verfügten über Aufzeichnungen über 30 Jahre mit diesem Impfstoff in einem Land namens Guinea-Bissau. Und als sie sich die Aufzeichnungen ansahen, stellten sie im Nachhinein fest, was sie nie gesehen hatten, dass die Mädchen, die diesen Impfstoff im Alter von 6 Monaten erhielten, in den nächsten 6 Monaten mit 10-mal höherer Wahrscheinlichkeit starben als Kinder, die ihn nicht erhalten hatten. Wow. Und sie starben an Krankheiten, die niemand vor Ort jemals mit Impfungen in Verbindung gebracht hatte. Sie starben an Anämie, Bilharziose, Malaria und Ruhr, und niemand hatte jemals den Zusammenhang hergestellt, dass nur die Mädchen, die den Impfstoff erhalten hatten, an diesen Krankheiten starben, während die anderen Kinder viel gesünder waren. Und die dänische Regierung hatte die besten Impfstoffwissenschaftler engagiert und war für Impfstoffe. Ein Mann namens Peter Aaby, der in diesem Bereich wie eine Gottheit ist, und ein anderer Mann namens Soren Morgensen. Ein ganzes Team von Wissenschaftlern war daran beteiligt, und diese Wissenschaftler begannen, sich zu Wort zu melden und zu sagen, dass man diesen Impfstoff absetzen müsse. Und Gates sorgte dafür, dass ihre Karrieren zerstört wurden. Da habe ich verstanden, dass er tatsächlich versteht, was er tut. Und, wissen Sie, das liegt nicht nur daran, dass er hypnotisiert ist. Er weiß, dass das falsch ist, weil er weiß, dass diese Wissenschaft unbestreitbar ist. Und das hat mich wirklich nach seinen Beweggründen fragen lassen.

Was meinen Sie? Ist Gates ein Wolf im Schafspelz oder hat er einfach zu viel Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen als wichtigstes Instrument der öffentlichen Gesundheit?