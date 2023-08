Bill Gates verheimlicht seine finanziellen Interessen an europäischen Klima-Investitionen

Der Tech-Milliardär Bill Gates glaubt, er habe die Lösung für die Klimakrise: Breakthrough Energy, eine Kombination aus Wohltätigkeitsorganisation und Investmentfonds. Dank seines Prestiges und seiner guten Beziehungen kann der Philanthrop in Brüssel problemlos die erforderlichen Millionen auftreiben. Aber für was genau? Die beteiligten öffentlichen und privaten Interessen lassen sich kaum auseinanderhalten.

Was sind die Neuigkeiten?

Im Jahr 2015 rief Bill Gates Breakthrough Energy ins Leben, eine Plattform für Unternehmen und Organisationen, die sich mit nachhaltigen Energie- und Technologieinnovationen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beschäftigen.

Dank seines guten Rufs hat der amerikanische Philanthrop und Microsoft-Gründer leichten Zugang zur Europäischen Kommission. So konnte er sich eine Partnerschaft für das Jahr 2020 sichern, für die die Kommission 410 Millionen Euro reserviert hat.

Warum ist das wichtig?

Die Bill & Melinda Gates Foundation ist nur eines von Gates‘ Instrumenten zur Beeinflussung globaler Angelegenheiten.

Dank Breakthrough Energy hat Gates – zusammen mit Unternehmen wie der Vermögensverwaltungsfirma BlackRock und dem Stahlhersteller ArcelorMittal – nicht nur Einfluss auf die Entwicklung der Klimapolitik, sondern auch Zugang zu öffentlichen Geldern. Da die Grenzen zwischen seinen philanthropischen Einrichtungen, Investmentfonds und Kapitalpartnern jedoch fließend sind, ist es schwierig festzustellen, wer am meisten von den EU-Ausgaben für eine nachhaltigere Energieversorgung profitiert.

Wie dies untersucht wurde

Für diesen Artikel sprach Follow the Money mit Beteiligten bei der Europäischen Kommission und erhielt Zugang zum Schriftverkehr zwischen Gates und von der Leyen. Außerdem haben wir die Steuererklärungen von Gates‘ Organisationen, die Anlageportfolios seiner Fonds und die Website der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde untersucht.

Dieser Artikel ist der sechste in der Reihe „Europas einflussreichste NROs“, in der wir die Finanzierungsquellen einflussreicher Organisationen der Zivilgesellschaft untersuchen.

Ursula von der Leyen lebte und arbeitete erst seit etwas mehr als einem Jahr im dreizehnten Stock des Hauptquartiers der Europäischen Union, als sie einen persönlich an sie gerichteten Brief erhielt. Er stammte von Bill Gates, dem berühmten Philanthropen, der einst den Softwaregiganten Microsoft gegründet hatte und eine Zeit lang der reichste Mann der Welt war.

Der amerikanische Milliardär wollte für sein neuestes Projekt werben: Breakthrough Energy, ein „Netzwerk von Einrichtungen und Initiativen, einschließlich Investmentfonds, gemeinnütziger und philanthropischer Programme und politischer Bemühungen“, das den Preis für grüne Energie durch gezielte Investitionen senken soll.

In seinem Schreiben vom 2. November 2020 an den Präsidenten der Europäischen Kommission versprach er, dass Breakthrough Energy zur Verwirklichung des Green Deal beitragen werde. Er bat um ein persönliches Treffen mit Von der Leyen.

Der Brief trug Früchte: Noch im selben Monat trafen sich die beiden.

Europäische Union und Gates investieren gemeinsam 820 Millionen Euro in grüne Technologien

Nach ihrem Treffen zeigt ihre Korrespondenz, dass Gates vorschlug, die Pläne über „sein privates Büro“, die Organisation, die seine persönlichen Investitionen verwaltet, weiterzuentwickeln. Dank der Lobby-Organisation Corporate Europe Observatory, die bei der Europäischen Kommission um Zugang gebeten hat, konnte Follow the Money den Briefwechsel einsehen.

Im Juni hatten Gates und von der Leyen bereits eine brandneue Partnerschaft vorgestellt: Breakthrough Energy Catalyst, mit der 820 Millionen Euro in Technologien investiert werden sollen, die den Planeten vor einer Klimakatastrophe bewahren. Die Europäische Kommission würde die Hälfte der Kosten übernehmen, während BE Catalyst die andere Hälfte mit Mitteln von privaten Investoren finanzieren würde.

Wer von dieser Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und Bill Gates profitiert, ist schwer zu bestimmen.

Das komplizierte Geflecht von Stiftungen und Fonds im Breakthrough-Energy-Netzwerk ist kaum zu entwirren und verschleiert die Kluft zwischen öffentlichen und privaten Interessen. Eines ist jedoch klar: Dank der politischen Kontakte von Gates haben die beteiligten Unternehmen Zugang zu Millionen von Euro an EU-Steuereinnahmen erhalten.

Philanthropie

Bill Gates schrieb sein erstes Softwareprogramm im Alter von 13 Jahren, gründete mit 20 Jahren zusammen mit seinem Jugendfreund Paul Allen das Unternehmen Microsoft und war im Alter von 30 Jahren bereits Milliardär. Jahrelang stand er an der Spitze der Forbes 400-Liste der reichsten Menschen der Welt.

Doch Gates wollte nicht nur Geld, sondern auch Einfluss.

Gemeinsam mit seiner früheren Frau gründete er 1999 die Bill & Melinda Gates Foundation, deren Ziel die Bekämpfung der Armut und die Förderung der öffentlichen Gesundheit ist.

Nachdem er sich 2008 als CEO von Microsoft zurückgezogen hatte, konzentrierte er sich ganz auf die Ausübung und Förderung der Philanthropie. Im Jahr 2010 rief er zusammen mit dem amerikanischen Wirtschaftsmagnaten Warren Buffett The Giving Pledge ins Leben: eine Bewegung, die die Superreichen dazu motivieren soll, „den Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden“.

Finanzielle Feuerkraft

Heute ist die Bill & Melinda Gates Foundation eine der einflussreichsten Wohltätigkeitsorganisationen der Welt, deren Finanzkraft sich im vergangenen Jahr auf 67 Milliarden Dollar belief.

Mit ihrem jährlichen Beitrag von 600 Millionen Dollar ist sie der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Und im Jahr 2021 hat die Stiftung allein durch Spenden an in Europa registrierte Organisationen der Zivilgesellschaft mehr als 70 Millionen Euro für die Entwicklung von Arzneimitteln bereitgestellt.

Gates selbst jettet um die Welt, diniert mit der internationalen politischen Elite, schmiedet Koalitionen mit Regierungen und prominenten Unternehmern auf der Grundlage seiner Ideen zu Landwirtschaft, Energie und Innovation.

Seit Jahren berichtet der amerikanische Journalist Tim Schwab über Gates‘ umfangreiches Wohltätigkeitsimperium. Schwab hat bei einigen Aspekten seine Bedenken, etwa bei der engen Zusammenarbeit von Gates mit der Pharmaindustrie und der Agrarindustrie.

Gates geht davon aus, dass der private Sektor Lösungen für Probleme wie Krankheit und Hunger bieten kann. Schwab warnt, dass dies bedeutet, dass „Bill Gates schon immer ein sehr geschickter Fürsprecher für große Unternehmen war.

Private Investoren erhalten dank dieser Partnerschaft Zugang zu öffentlichen Geldern

Während sich die Bill & Melinda Gates Foundation eher auf Philanthropie und Zusammenarbeit konzentriert, sind alle möglichen großen Unternehmen als Investoren direkt am Breakthrough Energy Catalyst beteiligt.

Dadurch können sie von Gates‘ öffentlichem Profil als Philanthrop profitieren, so Schwab. Breakthrough Energy fordert uns auf zu glauben, dass der private Sektor technologische Lösungen für den Klimawandel liefern wird, anstatt die Industrien herauszufordern, die Verschmutzung, Emissionen und Umweltschäden verursachen. Breakthrough Energy präsentiert sich als Philanthropie, als Investmentfonds und als PR-Maschine zugleich“.

Die Partnerschaft zwischen BE Catalyst und der Europäischen Kommission war kein Glücksfall.

Auf der Pariser Klimakonferenz 2015 hatte Gates bereits angekündigt, dass er über ein neues Investitionsvehikel (Breakthrough Energy Ventures), das drei Fonds umfasst, in eine Reihe von Technologieunternehmen investieren wird: BEV I (1 Milliarde Dollar), BEV II (1,25 Milliarden Dollar) und BEV Europe (100 Millionen Euro).

Das Kapital für diese Fonds wurde von Gates und den von ihm angeworbenen wohlhabenden CEOs bereitgestellt: Jeff Bezos (Amazon), Jack Ma (Alibaba), Reid Hoffman (LinkedIn), Richard Branson (Virgin Group), Mukesh Ambani (Reliance Industries, ein Öl-, Gas-, Telekommunikations- und Medienkonglomerat mit Sitz in Indien) und Prinz Al Waleed bin Talal Al Saud (ein Öl-, Immobilien-, Medien- und Gastgewerbemagnat aus Saudi-Arabien).

In den vergangenen acht Jahren haben sie zweistellige Millionenbeträge in BE Ventures investiert und eine Koalition von über hundert Unternehmen aufgebaut, die beispielsweise wiederverwendbare Weltraumraketen, Flugkraftstoff aus CO2 und Impfstoffe zur Verringerung der Methanemissionen von Kühen beim Rülpsen und Furzen entwickeln.

Der Schwerpunkt von Breakthrough Energy Catalyst ist etwas spezifischer, wie die gemeinsame Präsentation von Gates und von der Leyen im Jahr 2021 zeigte. Im Rahmen dieser Partnerschaft konzentrieren sich die Investitionen auf sauberen Wasserstoff, nachhaltige Flugtreibstoffe, CO2-Abscheidung und Energiespeicherung.

Warum 820 Millionen Euro gerade in diese vier Technologien investiert werden sollen, wird nicht erwähnt.

Follow the Money hat bei BE Catalyst nachgefragt, aber keine klaren Antworten erhalten. Ein Sprecher der Europäischen Kommission betonte, dass die „Technologieauswahl“ ein „Kompromiss zwischen den Partnern“ sei und dass die „vorrangigen Bereiche bewertet und mit den zuständigen Vertretern der EU-Mitgliedstaaten erörtert“ worden seien.

Finanziert von der Geschäftswelt

Für seinen Anteil an der Partnerschaft erhält BE Catalyst Geld von großen multinationalen Unternehmen: Der Stahlriese ArcelorMittal, die Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock, die Automobilunternehmen General Motors und Mitsubishi sowie Gates‘ Unternehmen Microsoft investieren Hunderte von Millionen in die neuen Technologien. American Airlines hat 100 Millionen Dollar investiert, weil Gates die Entwicklung nachhaltiger Flugzeugtreibstoffe erforschen will.

Auf europäischer Seite hat die Kommission Hunderte von Millionen Euro in zwei Fonds reserviert: den Europäischen Innovationsfonds und Horizon Research and Innovation. Die Europäische Investitionsbank (EIB) darf dieses Geld in Projekte investieren, die von BE Catalyst vorgelegt werden.

Diese öffentlichen Mittel verschaffen neuen Technologieunternehmen Zugang zu Krediten, die von Geschäftsbanken noch als zu riskant angesehen werden, erklärte ein EIB-Experte. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Umstellung auf eine kohlenstoffneutrale Wirtschaft, da wir dazu beitragen, die Preise für grüne Technologien zu senken“.

Diesem Experten zufolge wurden die vier Technologien ausgewählt, weil alle Beteiligten davon überzeugt sind, dass sie das Potenzial haben, die Kohlenstoffemissionen schnell zu senken.

Hochrangige Beamte

BE Catalyst ist seit 2021 offiziell im Transparenzregister der Europäischen Union als eine Stiftung eingetragen, die „der Menschheit helfen soll, eine Klimakatastrophe durch philanthropische Programme, Investmentfonds, politische Lobbyarbeit und andere Aktivitäten zu verhindern“.

Vertreter von BE Catalyst sind seither häufig im Berlaymont-Gebäude der Europäischen Kommission zu Gast: Sie haben dort 33 Sitzungen abgehalten.

Zum Vergleich: Das Öl- und Gasunternehmen Shell hatte während der Von der Leyen-Präsidentschaft (seit 2019) 30 Treffen mit der Kommission und die Gates Foundation hatte 29 Treffen.

Verschiedenen Quellen bei der Europäischen Kommission zufolge haben Mitarbeiter von BE Catalyst bei mehreren Gelegenheiten mit hochrangigen Beamten über grüne Innovationen und eine bessere transatlantische Zusammenarbeit gesprochen.

Am 25. Oktober 2022 hatte Gates selbst ein Treffen mit dem EU-Kommissar Frans Timmermans (Green Deal) zum Thema Finanzierung und Innovation. Gates traf sich auch mit Kommissar Thierry Breton (Binnenmarkt), um unter anderem über die Bedeutung öffentlicher und privater Investitionen zu sprechen.

Er sprach dreimal mit Kommissionspräsidentin Von der Leyen, was insofern bemerkenswert ist, als die deutsche Politikerin selbst für die erfahrensten Lobbyisten bekanntermaßen schwer zugänglich ist. Sie trifft ihre Entscheidungen oft gemeinsam mit einer relativ kleinen Gruppe von Beratern.

Brüssel war nicht der einzige Ort, an dem BE Catalyst auf Anhieb Erfolg hatte.

Laut Sitzungsberichten, die Follow the Money dank des französischen Lobby-Watchdogs Observatoire des Multinationales einsehen konnte, nahmen Mitarbeiter von BE Catalyst im Jahr 2021 Kontakt zu verschiedenen europäischen Regierungen auf. Die Mitgliedstaaten müssen die Finanzierung aus EU-Mitteln unterstützen.

Interessenkonflikte

Obwohl philanthropische Investitionen in grüne Technologien durchaus üblich sind, sind sie in diesem Fall umstritten, da private Investoren dank ihrer Beteiligung an der öffentlich-privaten Partnerschaft Breakthrough Energy Zugang zur Kommission und zu öffentlichen Geldern erhalten können. Das bedeutet, dass sie einen Teil ihres Investitionsrisikos auf die Steuerzahler abwälzen können, ohne dass klar ist, wer die Investitionsentscheidungen trifft und wie das Geld genau weitergeleitet wird.

Es stellt sich heraus, dass sich die Geschäftsinteressen der Unternehmen in den verschiedenen Teilen der Breakthrough-Energy-Koalition häufig mit den Technologien überschneiden, für die die Kommission über 400 Millionen Euro reserviert hat.

Das südafrikanische Bergbauunternehmen African Rainbow Minerals beispielsweise gehört zum Investitionszweig der Koalition, obwohl es die Rohstoffe abbaut, die für die Batterien benötigt werden, die BE Catalyst zu entwickeln hofft.

Der saudische Prinz Al Waleed bin Talal, die Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock und die Geschäftsbank Citibank haben alle große Interessen sowohl an der fossilen als auch an der nachhaltigen Energieerzeugung. Und Partner wie die Virgin Group, Shopify, Amazon und Alibaba sind darauf angewiesen, dass die Weltwirtschaft auch ohne die heute verwendeten fossilen Brennstoffe in gleichem Maße funktioniert.

Investoren in BE Catalyst wie Mitsubishi und American Airlines können sofort von den neuen Technologien profitieren, in die die europäischen Steuergelder derzeit investiert werden.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission erklärte, dass mit BE Catalyst eine Vereinbarung zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurde und dass das Kooperationsprogramm „einer von den anderen Breakthrough-Aktivitäten getrennten Rechtsstruktur zugeordnet wurde“.

Wie genau diese anderen Aktivitäten mit der Partnerschaft mit der Kommission zusammenhängen, bleibt unklar.

Absichtlich vage

Follow the Money erhielt keine klaren Antworten auf seine Fragen zu den Finanzierungsquellen der verschiedenen an der Koalition beteiligten Einrichtungen und dazu, ob die Gewinne aus den Investitionsfonds an BE Catalyst fließen oder umgekehrt. Es ist auch unklar, wer an der Auswahl der zu fördernden Projekte beteiligt ist.

Zusätzlich zu den Fonds aus dem privaten und philanthropischen Sektor, die sich verpflichtet haben, haben wir Partnerschaften mit Regierungspartnern wie der Europäischen Kommission entwickelt, um unseren Einfluss zu vergrößern“, schrieb ein Sprecher von Breakthrough Energy in einer kurzen Antwort.

ÜBER DIESE UNTERSUCHUNG: VERFOLGUNG DER EINFLUSSREICHSTEN NRO EUROPAS

Diese Untersuchung über die Geldgeber zivilgesellschaftlicher Organisationen konzentriert sich in erster Linie auf das Transparenzregister für die Europäische Union, das von der Europäischen Kommission in Brüssel eingerichtet wurde. Alle Unternehmen, Interessengruppen und Nichtregierungsorganisationen müssen sich dort registrieren lassen, um Zugang zur Kommission zu erhalten.

Wir haben die aktuellsten Daten (Haushaltsjahr 2021) aus dem Register der 978 registrierten zivilgesellschaftlichen Organisationen analysiert, die seit 2019 mindestens ein Treffen mit der Europäischen Kommission unter der Präsidentschaft von Ursula von der Leyen hatten. Die Daten zu diesen Treffen haben wir von Integrity Watch, einer von Transparency International betriebenen Website, bezogen.

Anschließend wählten wir die Organisationen aus, die in Bezug auf mindestens einen der folgenden vier Punkte in den obersten 5 Prozent landeten: die Anzahl der Treffen mit der Kommission, die Anzahl der Mitarbeiter, die als Lobbyisten tätig sind, die Gesamtausgaben für Lobbying-Kosten und das Gesamtbudget der Organisation. Daraus ergab sich eine Liste von 128 Organisationen, deren Einnahmequellen wir anhand ihrer Geschäftsleitung, ihrer Jahresberichte und ihrer Rechenschaftsberichte, die auf ihren Websites zu finden sind, untersucht haben.

Bei unseren Nachforschungen haben wir das Finanztransparenzsystem – die Datenbank, in der alle Geldflüsse der Europäischen Kommission an Länder, Unternehmen und Einrichtungen wie NRO aufgeführt sind – sowie das Unternehmensregister der Region Brüssel-Hauptstadt verwendet.

Ferner haben wir stapelweise Jahresberichte und andere verfügbare Finanzdaten der Geldgeber der in unsere Untersuchung einbezogenen NRO studiert. Und schließlich haben wir verschiedene Experten zu unseren Ergebnissen befragt.

Gates und Breakthrough Energy

Für diesen Artikel haben wir auch mit Beamten der Kommission gesprochen, die mit den Treffen mit Bill Gates und den Geschäften mit Breakthrough Energy vertraut sind. Ferner konnte Follow the Money dank der Forschungsagentur Corporate Europe Observatory die Korrespondenz zwischen Gates und der Kommissionspräsidentin von der Leyen einsehen und dank des französischen Lobby-Watchdog Observatoires des Multinationales Berichte über verschiedene Treffen.

Wir haben auch die Steuererklärungen von Gates‘ Stiftungen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und das Investitionsportfolio seiner Fonds geprüft. Bei der Untersuchung von Breakthrough Energy Catalyst haben wir die Website der Securities and Exchange Commission, der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, konsultiert.

Nach Ansicht von Dana Brakman Reiser, Professorin an der Brooklyn Law School und Expertin für gemeinnützige Organisationen, Gesellschaftsrecht und soziale Unternehmen, sind Strukturen wie die von Gates – mit Investmentfonds neben Stiftungen – undurchsichtig.

Die Muttergesellschaft, die für alle Aktivitäten von BE Catalyst verantwortlich ist, wurde in den Vereinigten Staaten als LLC (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) registriert. In ihrem kürzlich erschienenen Buch erklärt Brakman Reiser, dass die Nutzung einer LLC es einfach macht, philanthropische Aktivitäten aus dem Rampenlicht zu halten.

LLCs sind nicht verpflichtet, ihre Aktivitäten offenzulegen. Strukturen wie Gesellschaften mit beschränkter Haftung können selbst entscheiden, wann und welche Informationen sie weitergeben und welchen Teil ihrer philanthropischen Aktivitäten sie nicht offenlegen wollen“, schreibt Brakman Reiser.

Bei Stiftungen ist das anders: Sie müssen ihre Ziele offenlegen und dürfen das Geld, das ihnen die Spender anvertraut haben, nicht unbedacht verwenden. Deswegen stellt die US-Regierung strenge Anforderungen an die Art ihrer Investitionen, die nicht (zu) riskant sein dürfen.

Brakman Reiser: „Wenn Gates über seine Gesellschaft mit beschränkter Haftung investiert, hat er mehr Freiheit, in riskante Portfolios zu investieren. Schließlich kann er es sich leisten, eine Milliarde Dollar zu verlieren.

Schlimmer als die Krankheit

Eines der Dinge, denen Gates über BE Catalyst und die Europäische Kommission Vorrang einräumen will, sind Investitionen in nachhaltigen Flugkraftstoff.

Ab 2025 sind die Luftfahrtunternehmen in der EU im Rahmen des Green Deal verpflichtet, den Anteil an nachhaltigem Treibstoff, der dem Kerosin beigemischt wird, bis 2050 auf 70 Prozent zu erhöhen. Die Entwicklung von nachhaltigem Flugkraftstoff hat gerade erst begonnen, da bisher kaum Geld in die Forschung investiert wurde. Die Entwicklung dieses Treibstoffs mit EU-Mitteln bedeutet, dass die Luftfahrtunternehmen, Flugzeughersteller und fossilen Investoren für ihre Untätigkeit belohnt werden.

‚Gates Innovationsagenda liefert fast nie Ergebnisse“.

Laut Jo Dardenne, der für die Brüsseler Forschungsagentur Transport & Environment (T&E) arbeitet, ist es sogar noch schlimmer: Die Luftfahrtlobby setzte alles daran, Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu blockieren. Der Luftfahrtsektor kämpfte mit Händen und Füßen, um Maßnahmen zur Vermischung von Treibstoff oder zur gerechten Besteuerung von Flugtickets und Kerosin zu schwächen. Deshalb setzen wir uns für eine Gesetzgebung ein, die den Luftverkehrssektor zu mehr Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir hoffen, dass dies den Sektor davon abhält, den Luftverkehr mit ein paar freiwilligen Investitionen gelegentlich grün zu waschen“.

In Brüsseler Kreisen ist Transport & Environment eine bekannte und angesehene Umweltorganisation. Die NRO ist überzeugt, dass nachhaltiger Flugkraftstoff ein Teil der Lösung ist, um den Luftverkehr nachhaltiger zu machen. Solange der Sektor nicht grundlegend verkleinert worden ist, kann die Beimischung von nachhaltigem Flugkraftstoff zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen.

Aber auch hier ist der Einfluss von Gates zu spüren: Einer der Finanziers von Transport & Environment ist die Breakthrough Energy Foundation. Aber die Positionen, die wir vertreten, sind unabhängig“, unterstreicht Dardenne.

Wir sind keine Tochtergesellschaft von Bill Gates. Wir sind uns mit Breakthrough nicht darüber einig, welche Kraftstoffe grün sind und welche nicht. Die NRO setze ihre eigenen Maßstäbe, betont sie: „Flugzeugtreibstoffe aus Pflanzen sind unter anderem ein Mittel, das schlimmer ist als die Krankheit.

Zweifel

Es ist nicht das erste Mal, dass Zweifel an der Wirksamkeit der von Gates vorgeschlagenen Lösungen auftauchen.

Der Milliardär geriet kürzlich in die Schlagzeilen, als Fragen zu seinem entschiedenen Eintreten für die Durchsetzung der Patente auf Impfstoffe gegen Coronaviren aufkamen. Er vertrat die Auffassung, dass die bestehenden Hersteller ihre Produktionskapazitäten ausbauen müssten, um dann Impfstoffe für ärmere Länder bereitstellen zu können. Die Weltgesundheitsorganisation setzte sich jedoch für die Aufhebung der Patente ein.

Ein anderes Beispiel war die Gates-Stiftung, die in Afrika ein Projekt namens WEMA (Water Efficient Maize for Africa) förderte, das auf die Entwicklung von gentechnisch verändertem Mais abzielt, der dürreresistenter ist. Daran arbeitet die Stiftung seit 2008 gemeinsam mit Monsanto (heute Bayer) und wird unter anderem von dem chinesisch-schweizerischen Saatguthersteller Syngenta finanziert.

Doch der WEMA-Mais schnitt auf afrikanischen Feldern nicht gut ab, und 2019 kam das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten zu dem Schluss, dass die Monsanto-Pflanzen unter „extremen Bedingungen“ einen vernachlässigbaren Ertragsvorteil bieten. Dennoch weitete die Gates-Stiftung das Projekt 2021 unter einem neuen Markennamen auf noch mehr afrikanische Länder aus.

Das ist ein Muster, das der Journalist Tim Schwab aus eigenen Recherchen kennt: Gates legt enormen Wert auf technologische Innovationen, aber seine Innovationsagenda liefert fast nie Ergebnisse. Es ist ein utopisches Denken, das von praktischen Lösungen im Hier und Jetzt ablenkt.

Bill Gates ignoriert solche Kritik.

Zugang zur Macht

Ende Oktober 2022 nahm er an einem informellen Abendessen in einem gehobenen Konferenzzentrum teil, um mit Ursula von der Leyen zu sprechen. Laut der E-Mail-Korrespondenz, die Follow the Money vorliegt, versuchte der Milliardär erneut, die Kommissionspräsidentin davon zu überzeugen, dass die afrikanischen Länder mehr gentechnisch veränderte Nutzpflanzen und Softwareanwendungen benötigten, um ihre landwirtschaftliche Produktivität zu steigern.

Zwei Tage nach dem Essen mit Von der Leyen traf Gates in Brüssel mit Frans Timmermans zusammen, um die Finanzierung von Breakthrough Energy Catalyst und die Lizenzierung erneuerbarer Energien zu besprechen.

Sein Ansatz erlaubt es ihm, sich für Dinge einzusetzen, die er selbst für wichtig hält, ohne vollständig erklären zu müssen, wer davon profitiert, sagt Schwab. Das Problem mit Bill Gates ist, dass er so unglaublich reich ist, dass er direkten Zugang zur Macht hat und die Regierungspolitik mitgestalten kann. Die Lösung des Klimaproblems in die Hände von Milliardären mit großen Ideen zu legen, könnte man als Oligarchie bezeichnen.

Es bleibt abzuwarten, wie Bill Gates und Breakthrough Energy Catalyst zur Verwirklichung des Green Deal beitragen werden, oder ob sie dies überhaupt machen werden. Die Europäische Investitionsbank hat noch keine Mittel verteilt: Keiner der bei ihr eingegangenen Projektvorschläge erfüllt die Finanzierungsanforderungen.