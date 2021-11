Ist ein Blackout auch in Deutschland möglich? Diese doch für viele Deutsche sehr utopisch klingende Frage ist heutzutage gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Wieso und was die zwanghafte Energiepolitik damit zu tun hat, das erzähle ich euch heute in einer neuen Folge „Finanzielle Intelligenz“. Viel Spaß!