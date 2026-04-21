Bodybuilder Thomas Weigand: Das macht Angst

Im Gespräch mit Johannes Clasen (MWGFD) schildert der ehemalige Bodybuilder und Personaltrainer Thomas Weigand sein Leben, das sich nach den Corona-Spritzen dramatisch verändert hat. Was einst von Disziplin, körperlicher Stärke und beruflichem Erfolg geprägt war, ist heute bestimmt von chronischen Schmerzen, Angst und sozialer Isolation. Neben den körperlichen Folgen belastet ihn vor allem das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Erst durch eigene Öffentlichkeitsarbeit wurde sein Fall bekannter. Ein Schreiben seiner Krankenkasse bestätigte später, dass er „in Folge der COVID-Impfungen schwer erkrankt ist“. Ein Artikel der MWGFD.

ohannes Clasen im Gespräch mit dem ehemaligen Bodybuilder und Personaltrainer Thomas Weigand über ein Leben, das sich nach der Corona-Impfung radikal verändert hat. Über Schmerzen, Angst und Isolation – und den verzweifelten Versuch, gehört zu werden.

Ein Leben in Kontrolle

Thomas Weigand war einmal ein Mann, der seinen Körper kontrollierte.

„34 Jahre nonstop Krafttraining.“

120 kg bei 6-7% Körperfett. Ein Leben im Fitnessstudio, geprägt von