BOOM, Trudeaus Umkehrmotiv taucht auf – Kanadischer Bankenverband wurde vom WEF als federführend bei der Erstellung digitaler IDs anerkannt

Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Ein Werbevideo der Canadian Bankers Association (CBA) hilft dabei, alle Punkte zu verbinden, warum die kanadische Regierung in den letzten 24 Stunden eine so schnelle Kehrtwende bei der Beschlagnahmung von Bankvermögen gemacht hat. Und ja, wie wir vermutet haben, war es mit ziemlicher Sicherheit ein Kontakt des Weltwirtschaftsforums mit der kanadischen Finanzministerin Chrystia Freeland, der den Positionswechsel ausgelöst hat.

Als der kanadische Premierminister Justin Trudeau und die Finanzministerin Chrystia Freeland ankündigten, dass sie die Erklärung zum Notstandsgesetz nutzen würden, um die finanziellen Unterstützungssysteme, Banken und Konten der Menschen ins Visier zu nehmen, die gegen die COVID-Mandate protestierten, untergruben sie nicht nur die Integrität des kanadischen Bankensystems – sie machten auch unbeabsichtigt den Plänen des Weltwirtschaftsforums und der gemeinsamen Nutzung der Canadian Bankers Association zur Schaffung einer digitalen Identität einen Strich durch die Rechnung.

Vor dem Hintergrund der Maßnahmen der kanadischen Regierung sehen Sie sich dieses Video an:

Wenn die kanadische Regierung den Bürgern willkürlich den Zugang zu ihren Bankinstituten ohne ordnungsgemäßes Verfahren verweigern kann, was sagt das dann über das System aus, das die Canadian Banking Association (CBA) als Teil ihres Digital ID-Netzwerks einrichten wollte?

Wäre die digitale Identität der CBA in Kraft, würden dieselben Personen, die von Trudeaus Anwendung des Notstandsgesetzes betroffen sind, durch dieselben Regierungsmaßnahmen ihre gesamte Identität blockieren lassen. Die Verwirklichung des Problems, die sich in einer starken Untergrabung des Vertrauens in das Bankensystem widerspiegelt, ist ein dramatisches Problem für diejenigen, die an der Schaffung und Förderung der digitalen Identität arbeiten.

Es ist kein Zufall, dass das von Trudeau/Freeland eingesetzte Finanzsystem, das kanadische Bankensystem, dasselbe System ist, das zur Schaffung der digitalen Identität verwendet wird. Indem die Regierung Bankkonten ins Visier nimmt, hat Finanzministerin Freeland gerade einen Bezugspunkt für diejenigen geschaffen, die gegen die Schaffung einer umfassenden digitalen Identität argumentieren würden.

Das Motiv des Weltwirtschaftsforums und der kanadischen Bankenvereinigung, sich sofort an Trudeau und Freeland zu wenden und sie aufzufordern, von ihrem Plan Abstand zu nehmen, liegt auf der Hand. Das ist mit ziemlicher Sicherheit der Grund, warum Freeland gestern so verwarnt, schockiert und unfähig war, sich zu fassen, und warum die kanadische Regierung gleichzeitig das Parlament darüber informierte, dass sie die Bankkonten einfrieren würde.

Justin Trudeau und Chrystia Freeland brachen im Wesentlichen den Finanzkodex der Omerta, indem sie aufzeigten, wie einfach es für die Regierung ist, Ihre Bankkonten, Kreditkarten, Rentenkonten, Versicherungen, Hypotheken und Kredite zu beschlagnahmen und Ihnen den Zugang zu Geld zu verwehren (ohne ein ordentliches Verfahren).

Die unbeabsichtigte Folge war ein unmittelbarer und klarer Bezugspunkt, wenn die Regierung dieselbe Maßnahme mit einer digitalen ID ergreifen würde.

Das dadurch untergrabene Vertrauen in das Bankensystem kann jedoch nicht so schnell wiederhergestellt werden. Die Zahnpasta lässt sich nicht wieder in die Tube drücken. Das Pferd hat den Stall verlassen.

Die kanadische Regierung muss nun unverzüglich Schadensbegrenzung betreiben. Das erklärt, warum Justin Trudeau die Ausrufung des Notstandsgesetzes fallen ließ.

Jetzt ergibt alles einen Sinn. Alles.

Die Regierungschefs, die ihre Anweisungen von den multinationalen Konzernen erhalten, die das Weltwirtschaftsforum leiten – und das sind fast alle -, sind so fest entschlossen, COVID-19 als Brechstange für die „Build Back Better“-Agenda zu benutzen, dass sie einfach nicht loslassen können.

Ohne COVID-19 können sie den Impfzwang nicht aufrechterhalten. Ohne den Impfvorstoß können sie das Impfpassverfahren nicht aufrechterhalten. Ohne das Impfpass-Registrierungsverfahren zur Verfolgung und Überwachung des menschlichen Verhaltens können die Regierungsbehörden die Aufgabe eines umfassenden digitalen Identitäts- und sozialen Kreditverfolgungssystems nicht erfüllen. In der Tat hängt alles, was sie anstreben, davon ab, dass die Prämisse von COVID-19 aufrechterhalten wird.

Es ist kein Zufall, dass das Weltwirtschaftsforum im Epizentrum dieser Entwicklung steht.

Wie wir bereits erwähnt haben, beraten die Architekten des „Build Back Better Society“ (WEF) verschiedene Regierungen bei der Schaffung effizienter Registrierungs- und Compliance-Systeme, d. h. von Systemen, die es den Bürgern ermöglichen, ihren Impfstatus nachzuweisen und die Vorschriften einzuhalten. Während diese Diskussionen stattfinden, ist es ratsam, innezuhalten und sehr sorgfältig und klug nachzudenken.

Wir alle wissen, dass die US-Bundesregierung, während wir dies lesen, unter dem Deckmantel der Verbesserung unserer Sicherheit Gespräche mit der medizinischen Gemeinschaft, multinationalen Unternehmen und Arbeitgebern von Bürgern führt, um ein effizienteres Verfahren für die Registrierung Ihrer Impffreiheit zu schaffen.

Wir kennen ihre Gespräche unter dem Begriff COVID-Pass. Das derzeitige Ziel ist es, ein System zu schaffen, mit dem wir unseren autorisierten Arbeitsstatus nachweisen können, der, wie Sie wissen, auf der Einhaltung einer vorgeschriebenen Impfung beruht.

Beta-Tests werden in verschiedenen Nationen durchgeführt, jede mit anderen Perspektiven und verfassungsmäßigen Einschränkungen, die auf lästigen archaischen Regeln und Gesetzen beruhen, die die Freiheit regeln.

Was die westliche oder – in Ermangelung eines besseren Wortes – „demokratische“ Sichtweise betrifft, so sind Australien, Neuseeland, Frankreich und Europa mit ihrem technologischen System der Impfkontrollstellen und dem registrierten staatlichen/nationalen Impfstatus, der an Ihre Registrierungskennung gebunden ist, führend.

New York City hat sich dem Prozess der Impfkontrollen angeschlossen, da die Stadt nun die Impfung für den Zutritt zu allen privaten Unternehmen vorschreibt. Los Angeles folgte bald darauf.

Die australischen elektronischen Kontrollpunkte sind im Wesentlichen Gateways, an denen QR-Codes von den Handys der geimpften Bürger gescannt werden. Ja, Kameraden, dafür gibt es eine App.

Gegenwärtig werden die Scans des Impfstatus von glücklichen Angestellten registriert, die am Eingang des Geschäfts oder des Veranstaltungsortes begrüßt werden. Der Verkäufer im Walmart hat sogar ein neues Gerät, mit dem er Ihr Telefon scannen kann, bevor er Ihnen den Einkaufswagen überlässt.

In Restaurants verfügt der Gastgeber oder die Gastgeberin über einen ähnlichen Scanner, um Sie einzuchecken, bevor Sie einen Sitzplatz oder eine Reservierungsbestätigung erhalten.

Es ist einfach und macht Spaß. Sie rufen Ihren QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon (auch bekannt als tragbarer Transponder und Registrierungsgerät) mit Hilfe der Registrierungs-App auf, und Ihr Telefon wird gescannt, wobei ein grünes Häkchen erscheint, das Ihren korrekten Impfstatus und Ihre Einreiseberechtigung bestätigt.

Die australische Regierung arbeitet sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene eng mit Big-Tech-Unternehmen zusammen (die sich um den nationalen Auftrag reißen), um das beste universelle Verfahren zu ermitteln, das landesweit eingesetzt werden kann.

Wie von allen sechs Premierministern in den Bundesstaaten Down Under festgestellt wurde, werden Hardware- (Scanner) und Softwaresysteme (Registrierung) getestet, um die umfassendsten/praktischsten tragbaren Einheiten zu finden, auf die man sich einigen kann. In den USA warten Städte wie Los Angeles und New York auf das Ergebnis des Betatests, bevor sie ihre eigene Version des gleichen Verfahrens einführen.

In Europa werden ebenfalls Impfkontrollstellen und Registrierungsverfahren getestet, die als EU-„Green Pass“ bekannt sind.

Der „Grüne Pass“ ist ein ähnliches technologisches System, das geimpften und registrierten Bürgern Zugang zu allen Einrichtungen und Orten verschafft, die während der Eindämmung des COVID-19-Virus gesperrt waren. Was vor 24 Monaten noch als „riesige rechte Verschwörungstheorie“ bezeichnet worden wäre, ist nun ein COVID-Pass-Verfahren, das bereits im Gange ist.

Wie bei allen Dingen in unserem rasanten technologischen Zeitalter muss man nicht die Augen zusammenkneifen, um den Horizont zu sehen und zu akzeptieren, dass dieser Prozess irgendwann automatisiert sein wird und es ein Gerät oder ein Scanning-Gateway geben wird, das einem automatisch Zugang gewährt, ohne dass eine Person dastehen und jeden Handy-QR-Code einzeln scannen muss.

Der automatisierte Prozess macht einfach Sinn. Sie wissen, dass Ihr Handy bereits ein elektronisches Signal sendet, das dem Fahrer von Uber oder Lyft auf Knopfdruck den Zugang zu Ihrem Standort ermöglicht – eine weitere praktische App auf Ihrem Handy. Warum also sollten die Gateways nicht dieselbe erkennbare Übertragung als Registrierung Ihrer impfstoffkonformen Ankunft im Café akzeptieren?

Die automatisierte Version ist viel einfacher und viel cooler, als in die Tasche oder Handtasche zu greifen und den lästigen QR-Code auf dem Bildschirm aufzurufen. Lächeln Sie alle, die Partnerschaft zwischen Big Tech und Big Government ist immer da, um Ihren Transit rationeller und nahtloser zu gestalten. Sie werden den elektronischen Empfänger, der am Eingang angebracht ist, nicht einmal bemerken. In ein paar Wochen werden Sie sich genauso wenig daran erinnern, warum Sie über Alex Jones gelacht haben, wie Sie sich daran erinnern, warum Sie am Flughafen Ihre Schuhe ausziehen.

Bei der Entwicklung dieses Prozesses sollte man jedoch bedenken, dass man im Stillen von einer individuellen Person zu einem Produkt gemacht wird. In der Beta-Phase beginnen einige, sich Sorgen zu machen:

[…] „Sie müssen ein Objekt mit Attributen werden, das in einer Datenbank sitzt. Anstatt anonym herumzulaufen und ohne Wissen der Regierung alle möglichen Transaktionen zu tätigen, werden die Australier durch ‚Tore‘ geschleust. …

Alle produktbasierten Systeme haben diese Gates, um den Warenfluss zu kontrollieren und Fehler auszuschließen. So sehen auch Computer die Dinge. Je mehr Gates, desto mehr Klarheit.

Sie halten die Regierung auf dem Laufenden, so wie ein Paket auf dem Weg zu einem Kunden von der Australia Post angepiept wird. Wird ein Fehler gefunden, wird automatisch eine Warnung ausgegeben, und die Weiterbeförderung wird gestoppt. In New South Wales wird dies durch ein großes rotes „X“ auf der myGov-Impfpass-App angezeigt (wenn Sie es geschafft haben, Ihr Medicare-Konto zu verknüpfen, ohne das Telefon zu zertrümmern).

Gate-Kontrollsysteme wurden aus dem Einzelhandel übernommen und in menschenbasierte Crowd-Lösungen umgewandelt, um Millionen von Menschen mit der gleichen rücksichtslosen Effizienz zu kontrollieren wie Barcodes bei der Bestandsüberwachung. In diesem seelenlosen digitalen Zeitalter gibt es weder Nuancen noch Menschlichkeit. Barcodes sind binär. Gut – schlecht. Bürger oder Dissident.

Selbst wenn Sie alle von der Regierung geforderten Attribute besitzen, um die Tore zu passieren – zwei Impfungen, sechs Auffrischungsimpfungen und ein lebenslanges Abonnement bei Microsoft – kann etwas schief gehen. Wenn Ihre Daten den Scan nicht bestehen, rutschen Sie ins digitale Fegefeuer und werden zu einer Fehlermeldung.

Problematisch könnte es werden, wenn Ihr Status nicht korrekt registriert wird oder wenn das System eine Form der Nichteinhaltung der alternativen Lebensweise feststellt, die Ihnen den Zugang verwehrt. Aber dafür sind ja Betatests da, um all diese technischen Bugs auszumerzen und so. Keine Sorge…. mach weiter….

Andererseits… „Die Privilegierten, die einkaufen dürfen, sollten die Covid-Schilder beachten, die unter dem Deckmantel der „Gesundheit“ zu bargeldlosen Transaktionen auffordern. Die Botschaften, dass Karten ’sicherer‘ sind, werden zunehmen, bis das Finanzministerium versucht, das Bargeld ganz abzuschaffen, was mit ziemlicher Sicherheit die Zustimmung der Öffentlichkeit findet.“

Moment, jetzt blinzeln wir auf dieses vertraute Bild am Horizont, denn wir wissen, dass diejenigen, die die Dinge kontrollieren, schon seit geraumer Zeit von einer bargeldlosen Gesellschaft sprechen.

Wir wissen auch, dass Daten an sich schon eine wichtige Ware sind. Was glauben Sie, warum jedes System, dem Sie in der heutigen Zeit begegnen, Ihre Telefonnummer verlangt, selbst wenn Sie sich für nichts registrieren. Sie, d. h. Sie, wir, werden alle in dieses moderne Registrierungssystem eingebunden, das unseren Status definiert. Wir wissen auch, dass die Systembetreiber unseren registrierten Status inmitten verschiedener Einzelhandels- und Technologiesysteme kaufen und verkaufen.

Ja, dieser undurchsichtige Schatten wird jetzt ein wenig klarer.

Vielleicht versuchen Sie, Hundefutter zu kaufen, und Ihnen wird der Zutritt zu Pet Smart verweigert, weil Sie die Zulassung Ihres Autos nicht erneuert haben. Oder vielleicht wird Ihnen der Zutritt verwehrt, weil Sie vergessen haben, das Öl Ihres Leasingfahrzeugs zu wechseln, und Toyota hat eine seltsame Vereinbarung mit einem Einzelhandelskonsortium. Sie gehen zum Ölwechsel, der in der App für die Einhaltung der Bürgerrechte angezeigt wird – er ist nur zwei Straßen weiter -, die Meldung wird nach dem Ölwechsel gelöscht, und Sie sind wieder eintrittsberechtigt.

Sie haben Ihre Auffrischungsimpfung verpasst? Es tut uns leid, Bürger, Ihr Bankkonto ist eingefroren, bis Ihre Compliance wiederhergestellt ist… bitte begeben Sie sich zur nächsten Impfstelle, die Ihnen bequem auf Ihrem Handy-Display angezeigt wird, um Zugang zu allen weiteren Gates (Kontrollpunkten) zu erhalten. …. tippen Sie auf , um fortzufahren!

Für den falschen Kandidaten gestimmt? An einer Trucker-Demonstration teilnehmen oder dafür spenden?

Ja, es schien offensichtlich zu sein, wohin das führt, und der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat gerade die Massen aufgeweckt: