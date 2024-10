BRICS-Vampirarmee verkündet multipolare Glückseligkeit

Von 009

Jetzt, da der Große BRICS+-Gipfel in Kasan vorbei ist und die Vampire wieder zu Hause sind, gemütlich in ihren Särgen liegen und die Vision der Multipolarität in ihren Köpfen herumspukt, ist es an der Zeit, einen Blick auf die Ergebnisse zu werfen.

Zum Glück für uns geben die Vampire immer mutige Erklärungen ab, um uns ihre wahren Absichten mitzuteilen.

Bevor wir darauf eingehen, sollten wir erwähnen, dass der Gipfel zwei Partner hatte: den chinesischen Autohersteller Hongqi, der 1958 von Mao Tse Tung gegründet wurde und damit der älteste Autohersteller Chinas ist. Hongqi bedeutet auf Mandarin „rote Fahne“. Das ist eine großartige Ironie, denn beim multipolaren BRICS+-Liebesfest gibt es sicherlich viele rote Fahnen.

Und noch mehr Ironie: Das erste Auto von Hongqi war eine Kopie eines Chrysler von 1955 und nur für die oberste Riege der Kommunistischen Partei erhältlich. Nichts sagt so viel über den Kommunismus aus wie die Kopie eines amerikanischen kapitalistischen Autos, das die Proletarier nicht fahren dürfen.

Der andere Partner ist die russische Staatsbank Sberbank, die als strategischer Finanzpartner aufgeführt ist. Die Russische Föderation ist der Hauptaktionär der Sberbank und besitzt 50 % plus eine stimmberechtigte Aktie des genehmigten Kapitals der Bank.

Hermann Gref ist CEO und Vorstandsvorsitzender. Gref war Mitglied des Vorstands von staatlichen Unternehmen wie Gazprom, Aeroflot, Rosneft, Svyazinvest und Yandex.

Im Jahr 2020 führte die Sberbank eine Umfirmierung durch. Neben der Änderung des Logos und der Verkürzung des Handelsnamens auf „Sber“ kündigte das Unternehmen die Umwandlung der Bank in ein „Ökosystem“ an. Die Sberbank beschloss, „mehr als eine Bank“ zu werden, und begann mit der Entwicklung verschiedener Dienstleistungen, hauptsächlich digitaler Art: Online-Kino (Okko), Musik (SberSound), Lebensmittelzustellung (SberMarket), Cloud-Speicher (SberDisk), Taxi (Citymobil).

Die Sberbank eröffnete auch Apotheken an ihren Standorten und stellt eigene Generika von Arzneimitteln her.

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen der Sberbank aus dem Nichtfinanzsektor auf 71,4 Milliarden Rubel (737.832.000 USD).

Der CEO der Sberbank, Herman Gref, ist auch Treuhänder des Weltwirtschaftsforums:

Die Sberbank-Tochtergesellschaft Immunotechnologies wurde im Mai 2020 gegründet und erhielt die Exklusivrechte für den Vertrieb von Sputnik-V-Injektionen mit toxischen Abfällen in den Regionen Russlands. Aus der russischen Ausgabe des Forbes-Magazins:

„Im April kündigte die Sberbank an, dass sie mehr als 3 Milliarden Rubel für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie bereitstellen wird. Die Mittel werden für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten gegen COVID-19 sowie für die Lieferung von medizinischer Ausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung verwendet. Das Geld wurde unter anderem an das Nationale Forschungszentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie, das nach dem Akademiker N. F. Gamalei benannt ist, und an das Staatliche Wissenschaftliche Zentrum für Virusologie und Biotechnologie überwiesen.“

Die Sberbank arbeitet auch mit der Russischen Föderation in den Bereichen Data Mining und Kryptowährung zusammen. Von der Website des russischen Datenunternehmens BitRiver:

Im Rahmen des BRICS Business Forum kündigten der Russian Direct Investment Fund (RDIF) und BitRiver, Russlands größter Rechenzentrumsbetreiber (COD) für energieintensive Rechenleistungen und Importeur von Computerausrüstung, am 18. Oktober 2024 eine Partnerschaft zur gemeinsamen Umsetzung von Projekten zur Einführung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) an, um den Anteil Russlands am globalen Markt für Rechenleistung und den Bau von Rechenzentren zu erhöhen. Das Portfolio von BitRiver umfasst derzeit 21 in Betrieb befindliche Rechenzentren in Russland und weitere 10 Rechenzentren befinden sich im Bau. Die Zusammenarbeit zwischen RDIF und BitRiver zielt unter anderem darauf ab, Möglichkeiten für den Bau von Rechenzentren in den BRICS-Ländern zu schaffen und entsprechende Partnerschaften zu bilden. Bergbau – ist nicht nur die Grundlage für eine digitale Wirtschaft. Wenn Russland in einer so grundlegenden Branche der digitalen Wirtschaft wie dem Bergbau mit den Vereinigten Staaten gleichzieht, bedeutet dies, dass sie unser Land nicht länger ignorieren können.

Ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als von den Vereinigten Staaten ignoriert zu werden, aber hey, das ist nur meine Meinung.

Der CEO von RDIF, Kirill Dmitriev, ist in der Liste der „Young Global Leaders“-Mitglieder des Weltwirtschaftsforums aufgeführt. Er wurde in Stanford und Harvard ausgebildet, weil, so heißt es in seiner Biografie: In den frühen 90er Jahren war das Programm „Zivildiplomatie“ im postsowjetischen Raum populär. So lernte der junge Mann die Amerikaner kennen, die seine Familie besuchten.

Als Dmitriev 14 Jahre alt war, wurde er zu „Freunden seiner Eltern“ nach Kalifornien geschickt, wo die Gastfamilie und Dmitriev die Verwaltung des Foothill College davon überzeugten, ihn einzuschreiben.

Ich habe 10 Rubel, die besagen, dass die Amerikaner, die seine Familie besuchten, CIA-Agenten waren. Wer glaubt mir?

Nach seinem Abschluss arbeitete er bei Goldman Sachs und McKinsey and Co. Ich weiß nicht, wie tief man dem Deep State in den Arsch kriechen muss, damit die Leute einen verdächtigen, ein Deep-State-Agent zu sein.

DIE 5D-CHESS-ANHÄNGER SIND VOLLSTÄNDIG ZUGEKIFFT

Hoffentlich sind Sie inzwischen davon überzeugt, dass die BRICS von den Spinnern des Weltwirtschaftsforums gesponsert werden, UND Sie sind sich auch schmerzlich bewusst, dass die 5D-Chess-Anhänger in der alternativen Community völlig zugedröhnt von Hopium sind – sie nehmen die BRICS-Droge intravenös und bestehen darauf, dass es auf der Weltbühne einen epischen Kampf zwischen den BRICS und den Globalisten gibt.

DIE ERKLÄRUNG

Auf der Website des russischen Kazan-Gipfels wurde am 23. Oktober eine 32-seitige Erklärung veröffentlicht, noch bevor das Treffen überhaupt zu Ende war. Man könnte versucht sein zu glauben, dass sie im Voraus geschrieben wurde und es auf dem BRICS-Gipfel wirklich keine Diskussion oder Debatte gab, weil die BRICS-Oberhäupter bereits alles Monate im Voraus geplant hatten und die nützlichen Idioten, die teilnahmen, nur wegen des kostenlosen Mittagessens dort waren. Aber das wäre Verschwörungstheorie und verrücktes Gerede!

Gleich zu Beginn bekräftigten die BRICS+ ihr „Bekenntnis zum BRICS-Geist des gegenseitigen Respekts und Verständnisses, der souveränen Gleichheit, der Solidarität, der Demokratie, der Offenheit, der Inklusivität, der Zusammenarbeit und des Konsenses“. Seht ihr, ich habe es euch gesagt, es geht um Frieden, Liebe und Verständnis und nicht um eine hinterlistige globale Übernahme durch bipolare – äh, ich meinte natürlich multipolare – soziopathische Monster.

In der Erklärung werden weiterhin mehrere Verpflichtungen bekräftigt:

Wir bekräftigen die Charta der Vereinten Nationen (UN) als ihren unverzichtbaren Eckpfeiler und die zentrale Rolle der UN im internationalen System

Wir betonen den universellen und integrativen Charakter der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung

Das ist ein Zufall, denn das Weltwirtschaftsforum hat eine Vereinbarung über eine „strategische Partnerschaft“ mit den Vereinten Nationen getroffen: Die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum haben sich verpflichtet, die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung – des Weltplans für Frieden, Wohlstand und einen gesunden Planeten – zu beschleunigen.

Wenn sie alle die gleichen Ziele haben, bedeutet das dann, dass sie alle zusammenarbeiten? Die 5D-Schach-Anhänger behaupten, dass der listige Putin und der heimliche Jinping nur vorgeben, alle UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Sie spielen nur mit den Globalisten mit, bis sie ihre eigenen schönen BRICS einführen und die Welt retten können.

Die Globalisten sind nicht schlau genug, um den Trick zu durchschauen, obwohl sie die digitale Kommunikation des gesamten Planeten überwachen. Irgendwann werden die armen globalistischen Neulinge von Putin und Jinping überlistet, die ihre fortgeschrittenen Kampfkunstfähigkeiten einsetzen und Klaus Schwab eins auf die Nase geben werden. Glaub mir, Bruder.

Wir begrüßen den G20-Aufruf zum Handeln zur Reform der globalen Regierungsführung, der von Brasilien während seiner G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen wurde.

Auf dem Treffen in Brasilien verpflichteten sich die G20-Mitgliedsländer zur Reform der globalen Regierungsführung. In dem Dokument verpflichten sich die Länder zu

Veränderungen im UN-Sicherheitsrat, indem sie neue Mitglieder aufnehmen,

die Welthandelsorganisation zu verändern,

die Quoten des Internationalen Währungsfonds zu reformieren

und Diskussionen über die Besteuerung von Milliardären zu unterstützen.

Das Weltwirtschaftsforum stimmt diesem Plan zu. Aus einem Artikel von 2015:

Die Welt verändert sich, aber nicht der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC). Vor 70 Jahren von 51 Ländern gegründet, hat die UNO heute 193 Mitgliedsstaaten, die in einer Welt koexistieren, konkurrieren und kooperieren, die sich stark von der Situation im Jahr 1945 unterscheidet. Neben einer Verdreifachung der Weltbevölkerung ist die sich schnell verändernde Welt des 21. Jahrhunderts durch eine Machtverteilung (weg von den Staaten), eine damit einhergehende Verlagerung der relativen materiellen Macht und des Einflusses vom Westen in den Osten und einen anhaltenden Übergang von einer kurzen Phase der Unipolarität zur Multipolarität gekennzeichnet.

In Anerkennung der Erklärung von Johannesburg II aus dem Jahr 2023 bekräftigen wir unsere Unterstützung für eine umfassende Reform der Vereinten Nationen, einschließlich ihres Sicherheitsrats

Die Erklärung von Johannesburg II, die auf dem letzten BRICS-Gipfel abgegeben wurde, verpflichtet sich zur Reform der Vereinten Nationen, was in der Praxis bedeutet, Brasilien, Indien und Südafrika in den Sicherheitsrat aufzunehmen.

Wir unterstützen eine umfassende Reform der Vereinten Nationen, einschließlich ihres Sicherheitsrats, mit dem Ziel, sie demokratischer, repräsentativer, effektiver und effizienter zu machen und die Vertretung der Entwicklungsländer in den Mitgliedschaften des Rates zu erhöhen, damit sie angemessen auf die aktuellen globalen Herausforderungen reagieren und die legitimen Bestrebungen der Schwellen- und Entwicklungsländer aus Afrika, Asien und Lateinamerika, einschließlich Brasilien, Indien und Südafrika, unterstützen kann, eine größere Rolle in internationalen Angelegenheiten zu spielen, insbesondere in den Vereinten Nationen, einschließlich ihres Sicherheitsrats.

Die multipolare Welt kann erst entstehen oder existieren, wenn zwei Dinge geschehen: Das Weltfinanzsystem gibt den US-Dollar als Reservewährung auf und führt einen Währungskorb unter einem neuen Managementteam ein; und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen muss reformiert werden, um mindestens ein paar Mitglieder der BRICS-Staaten wie Brasilien, Indien und Südafrika aufzunehmen, die den globalen Süden repräsentieren.

Die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien, die den UN-Sicherheitsrat maßgeblich kontrollieren, werden sich mit aller Kraft dagegen wehren, weil dies das Ende der westlichen Vorherrschaft bedeuten würde. Russland und China werden ihrerseits nur BRICS-Mitglieder unterstützen, weil sie mehr Kontrolle über die Vereinten Nationen haben wollen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Keines der Mitglieder der Vereinten Nationen schlägt echte demokratische Vereinten Nationen vor, in denen jede Nation eine Stimme hat und es keinen ständigen Sicherheitsrat und kein Vetorecht gibt.

Wir bekräftigen die Ziele, Grundsätze und Bestimmungen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), seines Kyoto-Protokolls und seines Pariser Abkommens.

Welch eine Überraschung – das Weltwirtschaftsforum unterstützt auch voll und ganz das UNFCCC und das Kyoto-Protokoll, weil sie eine „nahezu universelle Mitgliedschaft“ erreicht haben.

„Das UNFCCC wird von den UN-Mitgliedstaaten und anderen ‚Parteien‘ ratifiziert, die abwechselnd die jährlichen Gipfeltreffen der COP ausrichten. An der ersten COP, die 1995 in Berlin stattfand, nahmen Delegierte aus 117 Parteien und 53 Beobachterstaaten teil. Mittlerweile sind es 198 Länder – eine ‚nahezu universelle Mitgliedschaft‘, wie die zwischenstaatliche Organisation sagt.“

UN-Generalsekretär António Guterres schlich sich zum BRICS-Gipfel, um seine weisen Worte über Klimawandel, KI und digitale Währungen zu teilen, und verkündete universelle Werte wie „Arbeiten als eine Familie“.

Leider bezieht er sich dabei auf die Werte der Vampirfamilie …

Wir freuen uns auf eine verstärkte BRICS-Zusammenarbeit, unter anderem durch etablierte Mechanismen bei der Anwendung von Fernerkundungssatelliten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der BRICS-Länder, einschließlich der Unterstützung bei der Bekämpfung des Klimawandels, der Katastrophenvorsorge und Frühwarnsystemen. Wir ermutigen zur Verbesserung des interinstitutionellen Dialogs, um weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums zu erkunden, und begrüßen in diesem Zusammenhang die Erklärung der Leiter der BRICS-Raumfahrtagenturen.

Die BRICS-Raumfahrtagentur möchte die bestehenden 1200 erdnahen Satelliten, die den fünf BRICS-Staaten gehören, miteinander verbinden, um Daten über den „Klimawandel“ auszutauschen.

„Der Aufbau der virtuellen Konstellation von Fernerkundungssatelliten ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase wird die virtuelle Orbitkonstellation der bestehenden Erdfernerkundungssatelliten aufgebaut, und in der zweiten Phase wird die reale Konstellation aufgebaut.“ „Im Jahr 2023 tauschten die BRICS-Staaten Informationen über die Umfrageergebnisse von mehr als 27 Millionen Quadratkilometern der Erdoberfläche aus.“

Das ist interessant, denn das Weltwirtschaftsforum hat im September dieses Jahres ein Weißbuch mit dem Titel „Charting the Future of Earth Observation: Technology Innovation for Climate Intelligence“ (Die Zukunft der Erdbeobachtung: Technologieinnovationen für Klimainformationen) veröffentlicht.

„Fernerkundung“ ist eine nette Umschreibung für ‚Spionage‘. Weltraumagenturen auf der ganzen Welt bemühen sich, Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) in ‚Konstellationen‘ in den Weltraum zu bringen, um den gesamten Planeten rund um die Uhr in Echtzeit überwachen zu können. Diese Konstellationen verarbeiten Daten im Weltraum und benötigen 5G und 6G, um die enormen Datenmengen zu verarbeiten, die sie empfangen. Wer glaubt, dass Raumfahrtbehörden Tausende von Satelliten für den „Klimawandel“ oder billiges WLAN in den Weltraum schießen, muss das Kiffen aufgeben und auf den Boden der Tatsachen zurückkehren, ohne dass dies ein Wortspiel sein soll.

Diese Konstellationen sind Weltraumwaffen.

Wir unterstützen die Initiativen des BRICS-Forschungs- und Entwicklungszentrums für Impfstoffe, die Weiterentwicklung des integrierten Frühwarnsystems des BRICS zur Prävention von Massenrisiken durch Infektionskrankheiten und die Arbeit des BRICS-Forschungsnetzwerks für Tuberkulose.

Ja, das stimmt, das BRICS hat ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum für Impfstoffe. Das Impfungs-Treffen wurde vom Smorodintsev-Forschungsinstitut für Influenza des russischen Gesundheitsministeriums organisiert, das eine Tochtergesellschaft der Weltgesundheitsorganisation ist.

„Die Teilnehmer des Treffens diskutierten über die gegenseitige Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen, einschließlich der Nutzung von Plattformansätzen wie Vektor- und mRNA-Impfstoffen. Jedes Land stellte seine Erfolge bei der Impfstoffentwicklung sowie seine nationalen Prioritäten für die nahe Zukunft bei der Entwicklung und Herstellung immunbiologischer Arzneimittel vor. Besonderes Augenmerk wurde auf die Bedeutung eines gleichberechtigten Zugangs zu Impfstoffen zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten für alle Länder weltweit und auf die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit gelegt, um erfolgreich auf neue Herausforderungen reagieren zu können, einschließlich einer koordinierten Reaktion auf Bedrohungen durch Krankheit X.“

„Krankheit X“ ist ein Platzhalter für das nächste Pandemievirus, das in Kürze auf einem Fernsehbildschirm in Ihrer Nähe angekündigt wird. Das Weltwirtschaftsforum hat mehrere Artikel über Krankheit X veröffentlicht. In einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel ‚Krankheit X – So sollten wir uns auf das nächste große Virus vorbereiten‘ wird die Autorin Kate Kelland zitiert, die behauptet: “Man kann schon weit kommen, wenn man etwas herstellen will, das auf ein neuartiges Virus abzielt, bevor dieses Virus überhaupt auftaucht.“

Ja, Sie haben richtig gelesen. Sie stellen einen Impfstoff für ein Virus her, das es noch gar nicht gibt. Kate Kelland hat ein Buch mit dem Titel „Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics“ (Krankheit X: Die 100-Tage-Mission zur Beendigung von Pandemien) geschrieben. Darin beschreibt sie die Pläne von Bill Gates‘ CEPI-Organisation, innerhalb von 100 Tagen Impfstoffe für die nächste Pandemie zu entwickeln. Das Vorwort stammt übrigens von Tony Blair, und Kate Kelland ist eine bezahlte Mitarbeiterin von Gates‘ CEPI-Organisation. Gleich und Gleich gesellt sich gern.

UNTER DEM STRICH NUR EIN WEITERER BRICS IN DER MAUER

Dies sind nur einige der Höhepunkte des Projekts „TOTALLY GLOBALIST BRICS“. Die BRICS schaffen ihre eigene Kultur mit einer Vielzahl von Unterorganisationen und Unterausschüssen. Hier sind nur einige davon, die in der Erklärung aufgeführt sind:

BRICS-Kulturfestival

BRICS-Filmfestival

BRICS-Allianz der Museen

BRICS-Allianz der Museen und Kunstgalerien

BRICS-Bündnis der Bibliotheken

BRICS-Bündnis der Theater für Kinder und Jugendliche

BRICS-Bündnis für Volkstanz

BRICS-Bündnis der Filmschulen

BRICS-Spiele

BRICS-Jugendgipfel

BRICS-Jugendrat

BRICS-Parlamentsforum

BRICS-Dialog der politischen Parteien

BRICS-Forum für Urbanisierung

BRICS-Forum für die Zusammenarbeit von Partnerstädten und Kommunalverwaltungen

BRICS-Kommunalforum

BRICS-Wirtschaftsforum

BRICS-Wirtschaftsrat

BRICS-Frauenforum

BRICS Women’s Business Alliance

BRICS Academic Forum

BRICS Civil Forum

BRICS Think Tank Council

BRICS Think Tank Network for Finance

BRICS Financial Track

BRICS Civic Council

BRICS New Technological Platform

BRICS Geographer’s Day

BRICS Digital Education Cooperation Mechanism

BRICS Ministers of Education

BRICS Technical and Vocational Education and Training

BRICS Network University

BRICS STI Steering Committee

BRICS Working Group

BRICS STI-Vorzeigeprojekte

BRICS Internationales Investitionsschiedsgericht

Gemeinsame statistische Veröffentlichung der BRICS

Gemeinsame statistische Veröffentlichung der BRICS – Momentaufnahme

BRICS-Ämter für geistiges Eigentum

Governance-Rahmen der BRICS-Leiter der Steuerbehörden

Gemeinsamer Aktionsplan der BRICS für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte

BRICS-Zollverwaltungen zur gegenseitigen Anerkennung ihrer jeweiligen Programme für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte

Internationale Wettbewerbskonferenz der BRICS

Internationales Zentrum für Wettbewerbsrecht und -politik der BRICS

BRICS-Tourismuskooperation

BRICS-Arbeitsgruppe für Nuklearmedizin

Es gibt noch viele weitere.

Dies ist ein symptomatisches Muster des globalistischen WEF-Vampirkults der Technokraten und verrückten Wissenschaftler. Sie sind autistische Überflieger mit zu viel Fördergeldern und ohne Vorstellungskraft. Sie schaffen endlose Ausschüsse, Unterausschüsse, Foren, Denkfabriken, Konferenzen und Programme. Sie besetzen diese Ausschüsse und Unterausschüsse mit rückgratlosen, willfährigen Männern und Frauen, die vor der Aussicht glühen, Teil einer vagen Revolution zu sein, die sie nicht einmal vollständig verstehen, teils weil sie nicht in der Lage sind, die Gesamtsumme aus ihrer begrenzten Perspektive zu sehen, und teils weil sie moralisch schwach, kompromittiert und korrupt sind. Und letztlich, weil sie über reichlich Geld verfügen, zusammen mit dem Status und den Vergünstigungen, die mit der Mitgliedschaft im Vampirkult einhergehen.

Mit anderen Worten: Sie sind erbärmliche Bürokraten.

Der Weg zur Hölle ist mit Bürokratie gepflastert und die globalistischen Vampire des WEF sind vollendete Bürokraten, mittlere Manager, Mikromanager, Makromanager, Administratoren und Widerlinge. Sie sind langweilige, präzise, hyperorganisierte und rücksichtslose Menschen ohne erlösende Eigenschaften – und das ist noch das Netteste, was ich über sie sagen kann.

Abschließend möchte ich Ihnen dieses Zitat aus Hannah Arendts aufschlussreichem Buch „Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht über die Banalität des Bösen“ mit auf den Weg geben, das den Prozess gegen Adolf Eichmann in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentierte.