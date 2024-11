BRICS wird den Dollar nicht vernichten – Krieg schon

Martin Armstrong

FRAGE: Marty, ich weiß, dass Sie nicht sagen werden, wen Sie beraten, aber wir wissen, dass Sie der einzige westliche Analyst waren, der während der asiatischen Währungskrise von China hinzugezogen wurde. Man hat Sie auch in Indien in dem berühmten Hotel gesehen, das die Terroristen angegriffen haben. China hat sogar ein Weißbuch darüber herausgegeben, wie seine Zentralbank die von Ihnen erfundene Kapitalflussanalyse einsetzt. Nun zu meiner Frage: Bei den BRICS rechnete jeder mit einer goldgedeckten Währung, falls diese scheitern sollte. In einem Interview sagten Sie auch, dass die neue BRICS-Währung den Dollar nicht verdrängen würde. Würden Sie sich dazu äußern, warum eine goldgedeckte BRIC-Note scheitern würde, da man diese Position von Ihnen übernommen zu haben scheint?

Antwort: Die BRICS-Währung wurde aus geopolitischen Gründen geschaffen, als die Neocons das SWIFT-System in eine Wirtschaftswaffe verwandelten und China sogar damit drohten, dass sie dasselbe mit ihm tun würden, wenn es Russland unterstützen würde. Als dies geschah, verwandelten die Neocons das gesamte Weltwährungssystem in eine Kriegswaffe. Deshalb haben wir die BRICS. Es hatte nichts damit zu tun, den Dollar zu vernichten oder ihre Währung mit Gold zu unterlegen.

Viele hofften auf eine offizielle Ankündigung einer goldgedeckten Währung, die jedoch nicht eintrat. Sehen Sie, eine goldgedeckte Währung würde eine massive Deflation zur Folge haben. Die Geldmenge könnte ohne neue Entdeckungen nicht mit der Bevölkerung oder in Zeiten der Not wachsen. Nur weil eine Währung aus Gold besteht, sind Inflation oder Deflation nicht ausgeschlossen. All die Goldfunde im 19. Jahrhundert in Kalifornien, Alaska und Australien verursachten wirtschaftliches Unheil. Dann gab es Kriege. Die Tatsache, dass Gold die Währung war, hat die Inflation nicht verhindert.

Spanien geriet 7 Mal in Verzug. All das Gold und Silber, das sie aus der Neuen Welt mitbrachten, verursachte eine massive europäische Inflation. Diejenigen, die predigen, dass ein Goldstandard die Lösung ist, wissen nichts über die Geschichte.

Sie schieben die Schuld auf die „Fiat-Währung“, als ob damit alle Probleme gelöst werden könnten, wenn sie abgeschafft würde. In der Antike gab es Booms und Pleiten, lange bevor es Papiergeld gab. ALLE Währungen sind Fiat-Währungen, auch wenn sie aus Gold sind. Ich habe gezeigt, dass Südindien routinemäßig römische Goldmünzen nachahmte, weil sie einen Aufschlag auf Gold hatten – Fiat. Nordindien und das Kushan-Reich gaben ihre eigenen Münzen heraus, vor allem weil sie mehr Handel mit China trieben. Südindien hat etwa 250 Jahre lang römische Goldmünzen nachgeahmt. Das bestätigt, dass die römischen Münzen mehr wert waren als ihr Metallgehalt.

Sie haben die gleichen Behauptungen über den Euro aufgestellt. Auch das hat sich nicht bewährt. Warum? Der Wert einer Währung ist die Produktionskapazität ihrer Menschen – nicht ihre Goldreserven. Japan und Deutschland verloren den Krieg und stiegen an die Spitze der wirtschaftlichen Nahrungskette, weil ihre Menschen produktiv waren. Die Vereinigten Staaten haben die größte verbraucherorientierte Wirtschaft, also muss jeder seine Produkte hier verkaufen. Das bedeutet, dass sie in Dollar verkaufen müssen. Die USA sind auch militärisch stark. Das trägt ebenfalls zur Grundlage der Währung bei.

Es ist an der Zeit, dass wir all diese alten, dummen Wirtschaftstheorien, Überbleibsel aus dem 18. und 19. Die Wirtschaft hat sich seither weiterentwickelt. Die Neocons sind dabei, den Dollar zu zerstören. Sie unterminieren die Zukunft der Vereinigten Staaten, und wenn wir einen weiteren ihrer endlosen Kriege verlieren, wird sich das Finanzkapital von New York nach Peking verlagern. So wie der Krieg Großbritannien getötet hat, wird er auch den Dollar und die Vereinigten Staaten töten.