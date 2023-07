Brzezinskis Warnung

Mike Whitney

Das Kommuniqué des Vilniuser Gipfels ist ein plumper Versuch, die Feindesliste Washingtons auf die NATO zu übertragen, um eine breitere Unterstützung für den bevorstehenden globalen Konflikt zu gewinnen. Ziel dieser Kampagne sind Russland und China, die Hauptgegner der sogenannten „regelbasierten Ordnung“. Keines dieser Länder stellt eine direkte Sicherheitsbedrohung für die NATO oder die Vereinigten Staaten dar, aber ihr plötzliches Wiederauftauchen auf dem asiatischen Kontinent macht sie de facto zu Washingtons Feinden. Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, Zentralasien zu beherrschen, was bedeutet, dass alle potenziellen Rivalen in Schach gehalten oder vernichtet werden müssen. Das Kommuniqué von Vilnius zielt darauf ab, diese Rivalen zu identifizieren, ihre angeblichen Vergehen zu benennen und sie auf das Schärfste anzuprangern. Auf diese Weise macht die NATO ihre Argumente für einen Krieg geltend und legt den Grundstein für künftige Feindseligkeiten. Dies ist ein Auszug aus dem Kommuniqué:

Die Russische Föderation ist die bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Bündnispartner und für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum… Russland trägt die volle Verantwortung für seinen illegalen, ungerechtfertigten und unprovozierten Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die euro-atlantische und die globale Sicherheit ernsthaft unterminiert hat und für den es in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen werden muss. Wir verurteilen weiterhin auf das Schärfste die eklatanten Verstöße Russlands gegen das Völkerrecht, die Charta der Vereinten Nationen und die Verpflichtungen und Grundsätze der OSZE. Wir erkennen die illegalen und illegitimen Annexionen Russlands, einschließlich der Krim, nicht an und werden dies auch niemals tun. Es darf keine Straffreiheit für russische Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten geben, wie etwa Angriffe auf Zivilisten und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur, die Millionen von Ukrainern der menschlichen Grundversorgung beraubt. Alle Verantwortlichen müssen für die Verletzungen und Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht, insbesondere gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, zur Rechenschaft gezogen werden…. Kommuniqué des Gipfels von Vilnius, NATO

Der schrille Ton der Ankündigung zielt darauf ab, jegliche Gegenargumente oder Meinungen zu unterdrücken. Der Ansatz des Autors ist starr und unnachgiebig. Russland wird als Serientäter dargestellt, mit dem keine Verhandlungen möglich sind. So wird die Diplomatie reflexartig mit einer Handbewegung ausgeschlossen. Die einzige Möglichkeit, mit einem Kriegsverbrecher umzugehen, ist militärische Gewalt. Das ist die eigentliche Botschaft des Kommuniqués. Friedensgespräche müssen um jeden Preis vermieden werden, damit Russland in der Ukraine eine strategische Niederlage erlitten werden kann. Das bleibt das oberste Ziel. Hier ist mehr aus dem Kommuniqué:

Russland muss diesen illegalen Angriffskrieg sofort beenden, seine Gewaltanwendung gegen die Ukraine einstellen und seine gesamten Streitkräfte und Ausrüstungen vollständig und bedingungslos aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, die bis zu ihren Hoheitsgewässern reichen, abziehen. Kommuniqué des Gipfels von Vilnius, NATO

Das Kommuniqué hat etwas Wahnhaftes an sich, das von allen Seiten kritisiert worden ist. Warum sollten sich die Verfasser blamieren, indem sie Forderungen stellen, die sie auf dem Schlachtfeld nicht untermauern können? Nach 17 Monaten Kampf können sich vernünftige Menschen darauf einigen, dass Russland den Krieg gewinnt, und zwar mit Leichtigkeit. Es wird weder einen „bedingungslosen Rückzug der russischen Streitkräfte und Ausrüstung“ geben, noch wird die Ukraine das verlorene Gebiet zurückerobern. Zelensky hatte schon früh die Möglichkeit, diese Zugeständnisse zu akzeptieren, entschied sich aber stattdessen dafür, dem Diktat Washingtons zu folgen. Nun ist die Ukraine hoffnungslos geteilt und existiert nicht mehr als lebensfähiger, zusammenhängender Staat. Das war Zelenskys Entscheidung, nicht Putins. Hier noch mehr aus dem Kommuniqué:

Wir werden weiterhin unsere kollektive Verteidigung gegen alle Bedrohungen sicherstellen, unabhängig davon, woher sie kommen, und zwar auf der Grundlage eines 360-Grad-Ansatzes, um die drei Kernaufgaben der NATO zu erfüllen: Abschreckung und Verteidigung, Krisenprävention und -management sowie kooperative Sicherheit.“ Kommuniqué des Vilnius-Gipfels, NATO

Auf diese Weise haben die NATO-Mandatare beschlossen, die Umwandlung der Organisation von einem regionalen Sicherheitsbündnis in eine globale Gendarmerie anzukündigen, die überall dort militärische Operationen durchführen kann, wo die Vorherrschaft Washingtons in Frage gestellt wird. In dieser Frage herrscht unter den Mitgliedern erhebliche Uneinigkeit, und viele von ihnen sind der Meinung, dass die NATO ihre Aktivitäten auf den europäischen Raum beschränken sollte. Es ist daher aufschlussreich, dass der obige Auszug überhaupt in das Kommuniqué aufgenommen wurde. Er zeigt, dass die Politik der NATO nicht von den einzelnen Mitgliedern oder ihren jeweiligen Parlamenten bestimmt wird, sondern von den milliardenschweren Eliten, die Washington im Würgegriff haben und die beschlossen haben, dass die NATO das bevorzugte Mittel zur Führung ihres Krieges gegen China ist. Dies ist ein Ausschnitt aus dem Time Magazine:

Die NATO setzt ihre schrittweise Annäherung an den asiatisch-pazifischen Raum fort, um der zunehmenden Macht Chinas entgegenzuwirken….. Zum zweiten Mal in Folge wurden Japan und Südkorea, die keine NATO-Mitglieder sind, zur Teilnahme am jährlichen Gipfel eingeladen. Der japanische Premierminister Fumio Kishida verabschiedete ein so genanntes „Partnerschaftsprogramm“ mit der NATO, ein fünfseitiges Abkommen, das die Zusammenarbeit zwischen Japan und der Allianz im Verteidigungsbereich bis hin zur Durchführung gemeinsamer Übungen stärken soll. Im gemeinsamen Kommuniqué der NATO wird unmissverständlich erklärt, dass China eine potenzielle Bedrohung darstellt, die ernst genommen werden muss…. Es scheint, dass die NATO eine konzertierte Entscheidung trifft, Asien in ihren Terminkalender aufzunehmen, und das zu einer Zeit, in der das Bündnis alle Hände voll damit zu tun hat, den größten Krieg in Europa seit 1945 zu bewältigen…. Die Gründe der NATO, sich in asiatische Sicherheitsangelegenheiten einzumischen, sind klar genug. Die Vereinigten Staaten betrachten China als ihre „schrittweise Herausforderung“, als ein Land, das Washington als das führende Gravitationszentrum der Welt ablösen will. Warum das wachsende Interesse der NATO an Asien ein Fehler ist, Time Magazine

Die Vorteile eines NATO-Einsatzes im asiatisch-pazifischen Raum können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Erstens erweckt die Beteiligung der NATO den Eindruck, dass eine breite Koalition von Staaten die Kriegstreiberei der USA in Asien unterstützt. Zweitens werden die Kosten einer militärischen Intervention in Asien unter den 31 Mitgliedern aufgeteilt. Und drittens spaltet ein stärkeres NATO-US-Bündnis die Welt in sich bekriegende Blöcke (ähnlich wie im Kalten Krieg), was Washington nun anstrebt, da es endlich erkennt, dass die Kontrolle über China in den Händen der Kommunistischen Partei verbleibt und nicht (wie geplant) an westliche Oligarchen übertragen wird. (Eine zweigeteilte Welt bewahrt Washingtons Dominanz im Westen, die für die Fortsetzung seines langfristigen Krieges gegen Russland und China entscheidend ist. Hier ist mehr aus einem Artikel auf der World Socialist Web Site:

Die Erklärung, die diese Woche von den Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Mitglieder in Vilnius (Litauen) verabschiedet wurde, ist eine Blaupause für einen globalen Krieg. Nur ein Bruchteil des 24-seitigen Dokuments befasst sich mit dem zentralen Thema des Gipfels, dem Krieg in der Ukraine. Im Rest erklärt die NATO ihre Absicht, der ganzen Welt ihren Willen aufzudrängen. Kaum ein Kontinent und keine Region werden in dem Dokument, das die NATO als „360-Grad-Ansatz“ bezeichnet, ausgelassen. …. Ein zentrales Thema des Kommuniqués ist China, dem vorgeworfen wird, „ein breites Spektrum politischer, wirtschaftlicher und militärischer Instrumente einzusetzen, um seine globale Präsenz zu vergrößern und seine Macht zu demonstrieren“. Es schädigt die Sicherheit der Allianz mit „bösartigen hybriden und Cyber-Operationen“ und „konfrontativer Rhetorik und Desinformation“ und versucht, „technologische und industrielle Schlüsselsektoren, kritische Infrastrukturen sowie strategische Materialien und Lieferketten zu kontrollieren“…. die „Nordatlantik“-Vertragsorganisation hat sich in ein Frankenstein-Monster verwandelt, das seine Interessen und „Werte“ in jedem Teil der Welt durchsetzt…. Vilnius NATO-Gipfel enthüllt Pläne für globale Vorherrschaft, World Socialist Web Site

Es gibt eine auffällige Ähnlichkeit zwischen dem NATO-Kommuniqué und der nationalen Sicherheitsstrategie der Regierung Biden. Wir vermuten sogar, dass die Autoren an dem Text zusammengearbeitet haben könnten. Auf jeden Fall ist der laserartige Fokus auf China als aufkommende Bedrohung ein wiederkehrendes Thema in beiden Dokumenten, ebenso wie die Schlussfolgerung, dass die Vereinigten Staaten – die in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben – militärische Gewalt einsetzen müssen, um ihre Position in der globalen Ordnung zu wahren. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus der NSS:

Die VR China ist der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern zunehmend auch über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, um dies zu erreichen. Peking hat den Ehrgeiz, seine Einflusssphäre im indopazifischen Raum zu erweitern und die

führende Macht der Welt zu werden. Es nutzt seine technologischen Fähigkeiten und seinen wachsenden Einfluss auf

internationalen Institutionen, um günstigere Bedingungen für sein eigenes autoritäres Modell zu schaffen… Unsere Strategie gegenüber der VR China ist dreiteilig: 1) Wir investieren in die Grundlagen unserer Stärke im eigenen Land – unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere Innovation, unsere Widerstandsfähigkeit, unsere Demokratie… Im Wettbewerb mit der VR China, wie auch in anderen Bereichen, ist es klar, dass die nächsten zehn Jahre das entscheidende Jahrzehnt sein werden. Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt, an dem die Entscheidungen, die wir heute treffen, und die Prioritäten, die wir heute verfolgen, uns auf einen Kurs bringen werden, der unsere Wettbewerbsposition bis weit in die Zukunft hinein bestimmt. Nationale Sicherheitsstrategie der USA, Weißes Haus

In der NSS wird in diesem kurzen Auszug viermal der Begriff „Wettbewerb“ erwähnt, und dennoch gibt es nirgends einen Hinweis darauf, dass Washington Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unternimmt. Es gibt kein Bundesprogramm zur Verbesserung kritischer Infrastrukturen. Es gibt kein Bundesprogramm zur Verbesserung der Bildung. Es gibt kein Bundesprogramm zur Ausweitung der Ausbildung von Arbeitnehmern oder zur Förderung der Industrien und Technologien der Zukunft. Die Vereinigten Staaten haben den Wettbewerb im Grunde völlig aufgegeben, da sie erkannt haben, dass die Raubritter, die das System kontrollieren, entschlossen sind, so viel Reichtum wie möglich abzuschöpfen, anstatt ihre Gewinne in produktive Bereiche zu investieren, die das Land wettbewerbsfähiger machen würden. Aus diesem Grund kann „die größte Volkswirtschaft der Welt“ nicht mehr mit China konkurrieren. Chinas staatlich gelenktes Modell ist dem amerikanischen extraktiven Modell weit überlegen.

Wie denken die Chinesen über all das? Wie gefällt ihnen der Gedanke, für die unersättliche Gier der US-Eliten verantwortlich gemacht zu werden, die den amerikanischen Arbeiter vor drei Jahrzehnten den Wölfen zum Fraß vorgeworfen haben, damit sie mit Chinas schlecht bezahlten Arbeitskräften größere Profite machen können? Wie gefällt es ihnen, wenn sie für ihren Erfolg gegeißelt oder dafür kritisiert werden, dass sie ihr Kapital in produktivere Unternehmungen stecken? Wie gefällt ihnen die Aussicht auf ein feindliches Militärbündnis, das in ihrer Nachbarschaft Wurzeln schlägt, damit sie Unruhe stiften und Chinas Feinde unterstützen können? Lesen Sie diesen Artikel in der Global Times:

Auch der strategische Impuls der NATO, sich in den asiatisch-pazifischen Raum einzumischen, steht auf diesem Gipfel unmittelbar bevor. Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit den vier „asiatisch-pazifischen Partnern“ – Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland – ist ein weiteres wichtiges Thema des Gipfels. In diesem Zusammenhang erklärten die US-Medien kühn, die NATO versuche, „Chinas strategische Ambitionen abzuschrecken“. Dies ist das zweite Jahr, in dem Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland zum NATO-Gipfel eingeladen wurden. Um diese vier Länder fest einzubinden, hat die NATO auf dem letztjährigen Gipfel den „Quad“-Mechanismus der USA, Japans, Indiens und Australiens nachgeahmt und eigens einen neuen Namen für diese vier Länder geschaffen: „Asia-Pacific Four (AP4)“. Damit soll die Zusammenarbeit zwischen diesen vier Ländern und der NATO institutionalisiert und sie de facto zu neuen Verbündeten der „NATO+“ in der asiatisch-pazifischen Region gemacht werden…. Es gibt 31 NATO-Mitglieder, aber sie wurden … von der Panik und den Spannungen, die von den USA angezettelt wurden, mitgerissen und zu „Washingtons Axt, Speeren und Schaufeln“ gemacht. Wo immer die NATO hingeht, werden Kriege ausbrechen. Dies sind nicht nur die subjektiven Eindrücke, die die NATO hinterlässt, sondern auch weitgehend objektive Fakten…. Die NATO muss die schwarze Hand, die sie in den asiatisch-pazifischen Raum ausgestreckt hat, unverzüglich zurückziehen und sollte nicht einmal daran denken, in Zukunft die Hälfte ihres Körpers zu erdrücken. Abgesehen davon, dass die Mehrheit der asiatischen Länder die NATO nicht nur nicht willkommen heißt, sondern sie auch als ein schreckliches Ungeheuer betrachtet, das um jeden Preis vermieden werden sollte. Der Grund dafür ist, dass die NATO nur Sicherheitsrisiken, Kriegsgefahren und Entwicklungsprobleme für Asien mit sich bringt…. Das transatlantische Militärbündnis … dehnt seinen Einflussbereich jetzt auf den asiatisch-pazifischen Raum aus. Ihre Hintergedanken sind in der internationalen Gemeinschaft bekannt. Indem sie Spaltung und Hass schüren, Gruppenkonflikte heraufbeschwören und Chaos in Europa verursachen, versuchen sie nun, den Frieden in der asiatisch-pazifischen Region zu stören. Dagegen wehren wir uns gemeinsam mit der Mehrheit der Länder des asiatisch-pazifischen Raums entschieden. Zwei eindringliche Warnungen müssen an die NATO gerichtet werden, Global Times

China ist natürlich nicht glücklich über diese Entwicklungen, und warum sollten sie auch? Schließlich hören die USA nie auf, über die wunderbare Symmetrie des „freien Marktes“ zu predigen, bis natürlich ein aufstrebendes Land in Asien diesen freien Markt zu seinem eigenen Vorteil nutzt und zum unangefochtenen Motor des globalen Wachstums wird. Dann macht Uncle Sam eine schnelle Kehrtwende und behauptet, Chinas Erfolg sei das Ergebnis einer „Zwangspolitik, die unsere Interessen, Sicherheit und Werte in Frage stellt“.

Aber lassen Sie sich nicht täuschen, es ist nur Eifersucht.

Brzezinskis Warnung

Washingtons grandioser Plan, Russland und China gleichzeitig zu konfrontieren, veranschaulicht die Unzulänglichkeiten eines politischen Entscheidungsgremiums, das jeden eliminiert hat, dessen Ansichten auch nur geringfügig vom kriegstreiberischen Konsens abweichen. (Es ist interessant, dass der Hauptarchitekt von Washingtons Plan, die Welt zu beherrschen, Zbigniew Brzezinski, diese Idee schließlich ganz aufgab und dazu aufrief, Beziehungen zu Russland und China zu knüpfen. In einem Artikel, der kurz vor seinem Tod geschrieben wurde, sagte Brzezinski Folgendes:

Da ihre Ära der globalen Dominanz zu Ende geht, müssen die Vereinigten Staaten die Führung bei der Neuausrichtung der globalen Machtarchitektur übernehmen… die Vereinigten Staaten sind immer noch die politisch, wirtschaftlich und militärisch mächtigste Einheit der Welt, aber angesichts komplexer geopolitischer Verschiebungen in den regionalen Gleichgewichten sind sie nicht mehr die weltweit imperiale Macht…. die Vereinigten Staaten müssen die Führung bei der Neuausrichtung der globalen Machtarchitektur übernehmen, und zwar so, dass die Gewalt … eingedämmt werden kann, ohne die globale Ordnung zu zerstören…. ein langer und schmerzhafter Weg hin zu einer zunächst begrenzten regionalen Einigung ist die einzige praktikable Option für die Vereinigten Staaten, Russland, China und die relevanten Einheiten im Nahen Osten. Für die Vereinigten Staaten wird dies geduldige Beharrlichkeit beim Aufbau kooperativer Beziehungen mit einigen neuen Partnern (insbesondere Russland und China) erfordern… Tatsache ist, dass es bis zum Auftauchen Amerikas auf der Weltbühne nie eine wirklich „dominante“ Weltmacht gegeben hat…. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam keine andere Macht auch nur in die Nähe. Diese Ära ist nun zu Ende. Toward a Global Realignment, Zbigniew Brzezinski, The American Interest)

Brzezinski hat Recht. Anstatt sich noch mehr Feinde zu schaffen, die uns vernichten wollen, sollten die USA nach Möglichkeiten suchen, den Übergang zu einer Welt zu erleichtern, in der nicht mehr ein Machtzentrum die Politik diktiert. Das heißt nicht, dass Amerika seine vitalen Interessen nicht verteidigen sollte. Es bedeutet lediglich, dass die politischen Entscheidungsträger erkennen müssen, dass sich die Welt grundlegend verändert hat und wir uns mit ihr verändern müssen.