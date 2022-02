Buch enthüllt: Die Familie Biden erhielt 31 Millionen Dollar von Geschäftsleuten, die mit dem chinesischen Geheimdienst in Verbindung stehen

Peter Schweizers „Red-Handed“: Wie China und die US-Eliten auf Kosten von Amerika profitieren.

Neue Beweise bestätigen, dass „die Familie Biden während und nach der Amtszeit von Joe Biden als Vizepräsident etwa 31 Millionen Dollar von chinesischen Geschäftsleuten mit sehr engen Verbindungen zu den höchsten Ebenen des chinesischen Geheimdienstes erhalten hat“, berichtet der investigative Bestseller-Journalist Peter Schweizer in seinem Buch „Red-Handed“: How American Elites Get Rich Helping China Win“.

Zu den Verbindungen der Bidens nach China gehörte, dass Hunter Biden eine Anwalts-Klienten-Beziehung zu Ye Jianming, einem der reichsten Geschäftsleute Chinas, aufbaute.

Zu dieser Zeit war Ye der Vorsitzende der CEFC China Energy Company Limited, „ein mit dem Geheimdienst und dem Militär verbundenes chinesisches Unternehmen, das Stimmen unterstützte, die eine aggressive militärische Haltung gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten forderten“, und Hunter war sein Vertreter in den USA, schreibt Schweizer, Präsident des Government Accountability Institute.

Während die Familie Biden mit ihren Geschäften mit chinesischen Geschäftsleuten Geld verdiente, wurden Beamten der Kommunistischen Partei und chinesischen Eliten angeblich inoffizielle Treffen mit dem damaligen Vizepräsidenten Biden gewährt, unter anderem im Weißen Haus, heißt es in dem Buch Red-Handed“, das diese Woche auf Platz eins der New York Times-Bestsellerliste für gebundene Sachbücher landete.

Während der Obama-Regierung war Biden auch die Kontaktperson für die US-Außenpolitik gegenüber China, so Schweizer. Im Mai 2011 sagte der Vizepräsident: „Ein aufstrebendes China ist eine positive, positive Entwicklung, nicht nur für China, sondern für Amerika und die Welt insgesamt.“

Auch der Diplomat Henry Kissinger, der 1972 dazu beitrug, China für diplomatische Beziehungen zu den USA zu öffnen, knüpfte Beziehungen zur kommunistischen Regierung, die er später an amerikanische Unternehmen verkaufte, erklärt Schweizer.

Nachdem er 1977 aus dem Amt des Außenministers ausgeschieden war, gründete Kissinger 1982 seine eigene internationale Beratungsfirma, in der er seine Verbindungen zu China nutzte, um westlichen Unternehmen die Türen zu öffnen, um dort Geschäfte zu machen.

Kissinger wurde auch zu einem hochdotierten China-Experten, der von ABC News 100.000 Dollar pro Jahr erhielt, um das Weltgeschehen während des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu kommentieren, wie Schweizer berichtet.

Nach dem Massaker empfahl Kissinger den USA, keine Sanktionen gegen China zu verhängen, und verteidigte sogar das Vorgehen der Kommunistischen Partei Chinas mit den Worten: „Keine Regierung der Welt hätte es geduldet, wenn der Hauptplatz ihrer Hauptstadt acht Wochen lang besetzt gewesen wäre.“

Unter anderem dank Kissingers Vorreiterrolle erstrecken sich die Beziehungen Chinas nun auch auf das Silicon Valley, einschließlich des CEO von Tesla und SpaceX, Elon Musk.

Obwohl er anfangs behauptete, dass Tesla in den USA bleiben und keine Fabrik in China bauen würde, gab Musk schließlich nach, nachdem die mit der KPCh verbundene Tencent Holdings einen Anteil von 5 % an dem Unternehmen erworben hatte.

Es gibt potenzielle Probleme mit der nationalen Sicherheit in Bezug auf die chinesische Tesla-Fabrik, da CCP-verbundene Führungskräfte mit der Leitung des Betriebs betraut wurden, so Schweizer.

SpaceX hat viele nachrichtendienstliche und militärische Verträge mit der US-Regierung, und obwohl Tesla und SpaceX getrennte Unternehmen sind, gibt es einige Überschneidungen bei Personal und Technologien.

In einem Telefonat mit Investoren im Jahr 2017 sagte Musk: „Das ist eine gegenseitige Befruchtung von Wissen aus der Raketen- und Raumfahrtindustrie und der Autoindustrie, und ich denke, das ist wirklich sehr wertvoll.“

SpaceX setzte sich gegen eine im Kongress eingebrachte Gesetzgebung ein, die darauf abzielte, zu bestimmen, ob US-Unternehmen, die mit der NASA zusammenarbeiten, von chinesischen Unternehmen ausgehebelt werden können, berichtet Schweizer.

Um chinesische Verstrickungen mit amerikanischen Eliten zu unterbinden, schlägt Schweizer vor, Gesetze zu erlassen, die mit der KPCh verbundenen Unternehmen und Einrichtungen die Lobbyarbeit, die Teilnahme an amerikanischen Börsen und die Zusammenarbeit mit amerikanischen Universitäten verbieten.

In ähnlicher Weise fordert er die Medien auf, auf Transparenz bei den Verbindungen von Unternehmen, des öffentlichen Sektors und der Hochschulen mit China zu drängen.

Letztendlich, so Schweizer, ist der vielversprechendste Weg der Veränderung der Aktionärsaktivismus, der die Unternehmensführer zu ihren Beziehungen mit China herausfordert, während die Amerikaner die Handelsbeziehungen der USA mit dem kommunistischen Land überdenken.