Lorenzo Maria Pacini

Israel bombardiert seit Tagen den Libanon und erhebt Anspruch auf das Territorium, wie es dies bereits mehrfach während jahrzehntelanger territorialer Besetzung und Kriege getan hat. Am Samstag, den 28. September, fand der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, den Märtyrertod unter den auf die Hauptstadt Beirut abgeworfenen Bomben. Und das kann nur eines bedeuten: c’est la guerre, es ist Krieg.

Eine Erinnerung an Nasrallah

Ich habe Sayyed Nasrallah im Jahr 2023 bei einem internationalen Treffen persönlich getroffen. Abgesehen von allem, was man politisch begrüßen oder missbilligen könnte, war er ein Mann mit großem Mut, leidenschaftlicher Liebe zu seinem Volk und seinem Glauben. Und er war auch sehr spielerisch und sympathisch, abgesehen von seinem großen Charisma, das er schon aus wenigen Metern Entfernung zum Ausdruck brachte und das wirklich spürbar war. Auf natürliche Art und Weise, ohne sich aufzudrängen, erweckte er bei allen tiefen Respekt. Ich erinnere mich, dass er an mich einige wohlwollende Worte richtete, weil ich Italiener war und mich in einem nahöstlichen, islamischen und erklärtermaßen antiwestlichen Kontext befand, und mir für den Mut meiner Anwesenheit und meiner Aussage dankte.

Um zu sagen, wer Nasrallah war, sind mehr als ein paar Zeilen nötig.

Hassan Nasrallah wurde 1960 in Beirut als ältestes von neun Kindern einer armen und nicht besonders religiösen Familie von Obstverkäufern geboren. Seine Familie floh 1975, zu Beginn des libanesischen Bürgerkriegs, aus Beirut. 1978 schloss er sich der Amal-Bewegung an, einer schiitischen politischen Gruppe und Miliz, die von dem iranisch-libanesischen Geistlichen Musa al-Sadr gegründet wurde. 1982 wechselte er zur Hisbollah, einer neu gegründeten Miliz, die vom Iran unterstützt und zum Widerstand gegen die israelische Invasion im Südlibanon gegründet wurde. Sein schneller Aufstieg führte dazu, dass er 1985 zum Vorsitzenden des Exekutivrats der Hisbollah ernannt wurde.

Nasrallahs Kontakte zu schiitischen Führern und revolutionären Persönlichkeiten während seiner Reisen in den Irak und den Iran in den 1970er und 1980er Jahren bereiteten ihn auf wichtigere Aufgaben vor. Nach der Ermordung von Abbas al-Musawi, dem damaligen Führer der Hisbollah und Nasrallahs Mentor, übernahm Nasrallah 1992 die Führung der Hisbollah. Er schwor, den Weg von al-Musawi fortzusetzen, und erklärte: „Wir werden diesen Weg fortsetzen… selbst wenn wir alle den Märtyrertod erleiden und unsere Häuser auf unseren Köpfen zerstört werden, werden wir die Entscheidung für den islamischen Widerstand nicht aufgeben“.

Nasrallah leitete die Hisbollah über 30 Jahre lang und machte sie zu einer bedeutenden politischen und militärischen Kraft.

Unter Sayeed Nasrallahs Führung wurde die Hisbollah zu einer der stärksten Milizen im Nahen Osten, übernahm Guerillataktiken durch die Einbeziehung von Spezialeinheiten wie der Radwan Force und erweiterte ihre Fähigkeiten durch Raketen, Lenkwaffen und Langstreckendrohnen. Im Jahr 2021 verfügte die Hisbollah über 100.000 Kämpfer.

Die militärischen Erfolge der Hisbollah gegen Israel wurden zu Nasrallahs wichtigstem Vermächtnis. Im Jahr 2000 zwang die Hisbollah Israel nach jahrelangem Guerillakrieg zum Rückzug aus dem Südlibanon. Im Libanonkrieg 2006 stellte sich die Hisbollah den israelischen Streitkräften entgegen und erlangte unter ihren Anhängern große Popularität als einzige arabische Streitkraft, die in der Lage war, die IDF zurückzuschlagen.

Nasrallah spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Verankerung der Hisbollah im politischen Leben des Libanon. Unter seiner Führung nahm die Partei an den Wahlen teil, gewann 1992 12 und 2022 15 Parlamentssitze und wurde so zu einem wichtigen Akteur in der libanesischen Politik. Im Jahr 2009 änderte die Hisbollah ihr Programm und konzentrierte sich auf den Widerstand gegen äußere Feinde und gab das Ziel der Schaffung einer islamischen Republik im Libanon auf, um die religiöse Vielfalt des Landes zu respektieren.

Auf internationaler Ebene hat die Hisbollah für einen nichtstaatlichen Akteur ihres Formats ungewöhnliche diplomatische Beziehungen geknüpft und ist zu einem wichtigen Mitglied der vom Iran geführten Achse des Widerstands geworden. Obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre europäischen Verbündeten und die Länder des Golf-Kooperationsrates sie als „terroristische Organisation“ einstufen, unterhält die Hisbollah freundschaftliche Kontakte zu aufstrebenden Weltmächten, darunter Russland und China, was vor allem auf Nasrallahs Diplomatie und seinen mäßigenden Einfluss zurückzuführen ist.

Was wird jetzt passieren?

Interessanter als alles andere ist die Frage, was jetzt passieren wird.

Bei dem Versuch, das allgemeine Chaos zu beobachten, das dieses unheilvolle Ereignis ausgelöst hat, fällt als erstes auf, wie stark die Menschen im Widerstand reagieren. Die Solidarität kam von allen Seiten, von allen Behörden und Gruppen, und schon in den ersten Stunden nach Bekanntwerden des Ereignisses gab es großen Jubel in der Bevölkerung. Die Ermordung eines der Anführer der Widerstandsachse ist nicht gleichbedeutend mit der Ermordung des Widerstands; im Gegenteil, sie hat den gegenteiligen Effekt, sie stärkt ihn und bestätigt ihn in seiner Mission.

Wie es sich gehört, hat die Achse sofort reagiert, und die verschiedenen Länder, die ihr angehören, haben einheitlich mit Gegenangriffen begonnen. Sogar der Iran entsendet ein Kontingent bewaffneter Streitkräfte auf den Golan, bereit, unterstützend einzugreifen. Die Spannungen sind hoch.

Inzwischen ist Israel bereit, auf dem Landweg in den Libanon einzumarschieren und hat sicher nicht die Absicht, noch länger zu warten. Das Projekt des „Groß-Israel“, wie es bereits von den Vätern der Dreyfus-Erklärung idealisiert wurde, mit dem der zionistische Staat durch die Besetzung Palästinas gegründet wurde, ist immer konsequent verfolgt worden und wird auch jetzt sicher nicht unterbrochen werden. Der Südlibanon wird als israelisches Territorium beansprucht, und der Libanon befindet sich bereits in einer katastrophalen Situation, mit einer militärischen Besatzung durch die NATO, mit dem Joch des US-Dollars und ipso facto mit einer Nicht-Regierung, die nichts anderes tut, als den Befehlen Washingtons zu gehorchen.

Bei all dem ist es interessant, die Verbindung zwischen den USA und Israel zu analysieren, die ebenfalls nicht lange auf sich warten ließ. Es gibt widersprüchliche Stimmen: Offiziell erklärte das Weiße Haus, es habe keine Einigung über den massiven Angriff gegeben, bei dem mehr als 80 schwere Raketen auf Beirut abgeworfen wurden, und man spricht sogar von einem empörten und wütenden Verteidigungsminister Lloyd Austin über die Geschehnisse, während Präsident Joe Biden wie auch die Präsidentschaftskandidaten keinen Moment mit der Feier des Vorfalls verschwendeten; andererseits stimmt es auch, dass der Angriff von Netanjahu genehmigt wurde, während er in New York bei der UN-Vollversammlung war, und mit amerikanischen Raketensystemen durchgeführt wurde. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass die israelische Behörde völlig losgelöst von der amerikanischen gehandelt hat. Das Pentagon hat bereits mitgeteilt, dass die US-Militärpräsenz in den kommenden Tagen im gesamten Nahen Osten ausgeweitet werden soll, um eine Ausweitung des Krieges zu ermöglichen.

Israels Zerstörungswut wird vor keiner institutionellen Frage Halt machen. Unter den verblendeten Augen der bei der UNO versammelten Staats- und Regierungschefs setzt das zionistische Gebilde sein Projekt ungestört fort. Es war nicht einmal nötig, die US-Wahlen abzuwarten, denn die Unterstützung für Israel wäre in jedem Fall vollständig gewesen, da die Demokraten sich um die Ausweitung des Globalismus kümmern, während die Republikaner per definitionem Zionisten und Hauptbefürworter der Agenda von Tel Aviv sind.

Wenn man nach Norden schaut, ist Russland der große Abwesende in dieser Hetzrede. Zwar gibt es seit der Sowjetzeit eine langjährige Verbindung zwischen Israel und Russland. Die zweite Staatsbürgerschaft vieler Israelis ist russisch. Viele russische Oligarchen und Machthaber gehören zu zionistischen Linien. Der interne Kampf um die „Säuberung“ des russischen Zionismus hat bereits vor Jahren begonnen und sich mit dem Beginn der militärischen Sonderoperation verschärft, aber er hat noch nicht den Punkt erreicht, an dem die Moskauer Regierung direkt eingreifen kann. Im Nahen Osten hat Russland unter Putins Führung eine Doktrin beibehalten, die auf die Wahrung der Interessen der regionalen Regierungen abzielt, und die Führung im Kampf gegen den Terrorismus übernommen, sich aber nie direkt und auf offizieller Ebene in politische Angelegenheiten eingemischt.

Es gibt auch eine Verbindung zwischen Israel, Russland und der Hisbollah, die nur wenigen bekannt ist: Wie aus einem Bericht des Nationalen Technischen Informationsdienstes der USA, dem Near East/South Asia Report von 1985, hervorgeht, bildete Israel in den 80er Jahren über einige russische Offiziere Spione und Infiltratoren in der Hisbollah aus, die dann von den Milizen ausgeschaltet wurden. Ziel war es, die Hisbollah von innen heraus zu zerstören, angefangen bei ihrer Führung (der 1992 das erste Opfer zugefügt wurde).

Mehrere Personen stellen die Frage nach der Möglichkeit einer aktiven Rolle Chinas in dieser Angelegenheit. In der Tat hat China bereits bei mehreren Gelegenheiten und in mehreren Szenarien, wie dem russisch-ukrainischen Konflikt, seine Bereitschaft angeboten, als Friedensstifter aufzutreten, aber dieses Mal ist die Situation anders: Als Land, das offiziell atheistisch ist, in dem es aber eine Vielzahl von Religionen gibt, mischt sich China nie in Fragen ein, die einen ausgeprägt religiösen Charakter haben. Die Nahost-Frage, die zionistische Frage, ist zutiefst religiös, verbunden mit der eschatologischen Dimension des Islam und des Christentums und mit den politischen Plänen eines konfessionellen Staates wie Israel. Die chinesische Weisheit pflegt sich nicht in solche Angelegenheiten einzumischen. Sicherlich würde die Hilfe aus dem Osten die Angelegenheit auf eine andere Ebene der internationalen Beziehungen und der Zusammenarbeit heben und China eine weitere Gelegenheit geben, sich auch in diesem Bereich als Weltmarktführer zu positionieren, aber dies ist kein kleines Ungleichgewicht, das nach chinesischer Logik über einen langen Zeitraum hinweg auf seine Folgen hin durchdacht werden muss. Daher ist es schwierig, jetzt eine Hilfe Chinas ins Auge zu fassen.

Die Rolle des Irans bei all dem ist sehr wichtig. Hier berühren wir ein heikles Thema.

Der Iran befindet sich in einer Phase besonderer innerer Instabilität. In den letzten Monaten gab es in den Reihen der Kommandeure des Korps der Revolutionsgarden (IRGC) mehrere Umbesetzungen, weil einige Mitglieder korrupt und kompromittiert waren. Ein doppeltes Spiel des Geheimdienstes, einige Fälle von Korruption und mehrere offene Ermittlungen, deren Ergebnis sicherlich nicht nach außen dringen wird. Der Iran ist kein Staat, der die Welt über seine internen Probleme informiert. Die schmutzige Wäsche wird zu Hause gewaschen.

Dies hat jedoch zu einer großen Instabilität geführt, die jetzt schwer wiegt: ohne ausreichende Einheit können die Pasdaran keinen Krieg führen. Es bedarf einer Koordinierung mit allen iranischen Streitkräften und den Ländern des Widerstands.

Ein weiterer harter Schlag war der Tod von Präsident Ebrahim Raisi zusammen mit Außenminister Hossein Armi-Abdollahian und den anderen Passagieren des Hubschraubers, unter Umständen, die offiziell als „natürlich“ deklariert wurden, die aber unter den gegebenen Umständen weiterhin unnatürlich und sehr… weltfremd erscheinen. Kurz darauf erlebte der Iran die katastrophalsten Wahlen in seiner republikanischen Geschichte, mit einer Wahlbeteiligung, die so niedrig war wie nie zuvor. Ein ausgesprochen negatives Zeichen, das darauf schließen lässt, dass die unauffälligen Operationen ausländischer Geheimdienste wie Mossad, CIA und MI6 ihren Tribut gefordert haben. Der interne Kampf hat den progressiven Führer Masoud Pezeskhian an die Regierung gebracht, der sich als äußerst vorsichtig und abwartend erweist und wenig auf die internationale Lage eingeht, vor allem aber weit von der Raisi-Linie entfernt ist und daher nicht die gleiche Entschlossenheit an den Tag legt, den Kampf um Al-Quds fortzusetzen, wie die politische Begründung der iranischen Verfassung selbst. Vergessen wir auch nicht die lange Reihe von anderen Opfern in den Reihen des Widerstands, wie das Attentat auf Ismail Haniyeh im Herzen von Teheran.

Ayatollah Ali Khamenei übt unterdessen seine weise Aufgabe aus, alle Muslime der Welt zum Kampf aufzurufen, was er auch unmittelbar nach Nasrallahs Tod bekräftigt hat und sicherlich auch weiterhin tun wird, aber es stimmt auch, dass Khamenei weder ein politischer Führer noch ein militärischer Befehlshaber ist, so dass seine Funktion als geistiger Führer nicht die von Staatschefs und Generälen ersetzen kann.

Andererseits ist mit Israel nicht zu spaßen, es ist eine Atommacht mit hochentwickelten Waffen und scheut sich nicht, sich Feinde zu machen. Im Vergleich dazu ist der Iran ein noch zu schwaches Land, das bereits die Achse des Widerstands ausrüstet. Im Falle eines totalen Krieges wäre Israel einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt und hätte kein Problem, die ihm zur Verfügung stehenden Waffen einzusetzen. Eine aggressive Atommacht mit einer starken Armee lässt sich am besten durch einen langwierigen Krieg direkt an ihren Grenzen besiegen, indem man ihre Wirtschaft belastet und ihre Heimatfront zermürbt. Ob mit oder ohne ihre alte Führung, die Hisbollah ist darauf ausgelegt, genau das zu tun.

Irgendetwas ist schief gelaufen. Wahrscheinlich zu viele Spione, zu viele Infiltratoren. Der israelische Geheimdienst hat gut gearbeitet und wichtige Siege nach Hause gebracht. Auf der anderen Seite mangelt es den Entscheidungsgremien wahrscheinlich an Stabilität und Klugheit. Es wurden zu viele Fehler gemacht, und der Preis dafür war schrecklich.

Die optimistischste Erwartung ist die einer sehr entschlossenen und rechtzeitigen Reaktion der Achse des Widerstands mit dem militärischen Engagement befreundeter Länder wie Russland, um den zionistischen Expansionismus zu stoppen und ein weiteres Gemetzel im Libanon zu verhindern. Andererseits, und das ist die pessimistischere Perspektive, wird Israel innerhalb weniger Tage eine weitere Invasion durchführen, einen weiteren Krieg mit dem Libanon beginnen und den Konflikt auf globaler Ebene ausweiten, was zu einer internationalen Blockade führt, die sich sehr negativ auf den multipolaren Übergang auswirken könnte.

Man darf nämlich nicht vergessen, dass der Beitritt der neuen Staaten zur BRICS+-Partnerschaft das geoökonomische Bündnis mehrheitlich islamisch machen würde, was der antizionistischen Politik weltweit Auftrieb geben würde, und Israel weiß das und will es verhindern. Wenn es jetzt zu einem Krieg kommt, in den auch die Interessen Russlands verwickelt sind, besteht die Gefahr, dass die Aufnahme der neuen BRICS-Mitglieder verzögert und damit die Wiederbelebung des Widerstands erheblich behindert wird.