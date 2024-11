Charlie Morris: Gegensätze ziehen sich an – Gold kann Bitcoin nicht länger ignorieren

Gegensätze ziehen sich an

Seit Ende Oktober ist der Goldpreis um 7% in Dollar und 4% in Euro gefallen, da der Dollar stark gestiegen ist. Während Gold einen Teil der spektakulären Gewinne dieses Jahres wieder abgibt, hat Bitcoin die Führung übernommen. Wie ich schon seit langem sage, wechseln sich diese Vermögenswerte ab, und der Staffelstab wurde an Bitcoin zurückgegeben. Die umgekehrten Bewegungen zwischen Bitcoin und Gold im November waren bemerkenswert.

Bitcoin und Gold haben keine perfekte negative Korrelation, aber eine anhaltend niedrige Korrelation. Diese ist manchmal positiv, wenn der Dollar in Jahren wie 2018, 2020 und 2022 entscheidende Bewegungen gemacht hat. Die Korrelation war gelegentlich negativ, wie jetzt, aber weniger häufig. Im Zehnjahresdurchschnitt betrug die Korrelation 9%, was