Chefredakteure des British Medical Journals schießen gegen Zuckerbergs Faktenchecker

«Covid-19: Forscher deckt Datenintegritätsprobleme bei Impfstoffstudie von Pfizer auf

Offener Brief von The BMJ an Mark Zuckerberg

Lieber Mark Zuckerberg,

wir sind Fiona Godlee und Kamran Abbasi, Redakteure von The BMJ, einer der ältesten und einflussreichsten medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Wir schreiben Ihnen, um ernsthafte Bedenken über die „Faktenüberprüfung“ zu äußern, die von Drittanbietern im Namen von Facebook/Meta durchgeführt wird.

Im September begann ein ehemaliger Angestellter von Ventavia, einem Auftragsforschungsunternehmen, das an der Durchführung der Hauptstudie zum Pfizer-Covid-19-Impfstoff beteiligt war, dem BMJ Dutzende interner Unternehmensdokumente, Fotos, Tonaufnahmen und E-Mails zur Verfügung zu stellen. Diese Materialien deckten eine Vielzahl schlechter Praktiken in der klinischen Studienforschung bei Ventavia auf, die die Integrität der Daten und die Sicherheit der Patienten beeinträchtigen könnten. Wir entdeckten auch, dass die FDA die Prüfzentren von Ventavia nicht inspiziert hat, obwohl sie vor über einem Jahr eine direkte Beschwerde über diese Probleme erhalten hatte.

Das BMJ beauftragte einen investigativen Reporter, die Geschichte für unsere Zeitschrift zu schreiben. Der Artikel wurde am 2. November veröffentlicht, nachdem er rechtlich geprüft und extern begutachtet worden war und der üblichen strengen redaktionellen Aufsicht und Überprüfung durch das BMJ unterlag[1].

Doch ab dem 10. November meldeten Leser eine Reihe von Problemen, wenn sie versuchten, unseren Artikel zu teilen. Einige berichteten, dass sie den Artikel nicht teilen konnten. Viele andere berichteten, dass ihre Beiträge mit einer Warnung über „fehlenden Kontext …“ gekennzeichnet wurden. Unabhängige Faktenprüfer sagen, dass diese Information die Menschen in die Irre führen könnte. Diejenigen, die versuchten, den Artikel zu posten, wurden von Facebook darüber informiert, dass die Beiträge von Personen, die wiederholt „falsche Informationen“ teilen, im News Feed von Facebook nach unten verschoben werden könnten. Gruppenadministratoren, in denen der Artikel geteilt wurde, erhielten Nachrichten von Facebook, die sie darüber informierten, dass solche Beiträge „teilweise falsch“ seien.

Die Leser wurden auf einen „Faktencheck“ verwiesen, der von einem Facebook-Auftragnehmer namens Lead Stories durchgeführt wurde[2].

Wir halten den von Lead Stories durchgeführten „Faktencheck“ für ungenau, inkompetent und unverantwortlich.

— Er enthält keine Tatsachenbehauptungen, die im BMJ-Artikel falsch dargestellt wurden.

— Er hat einen unsinnigen Titel: „Faktencheck: Das British Medical Journal hat NICHT disqualifizierende und ignorierte Berichte über Fehler in Pfizers COVID-19-Impfstoffversuchen aufgedeckt“

— Der erste Absatz bezeichnet das BMJ fälschlicherweise als „Nachrichtenblog“.

— Er enthält einen Screenshot unseres Artikels mit dem Stempel „Flaws Reviewed“ (Fehler überprüft), obwohl der Artikel von Lead Stories nichts Falsches oder Unwahres im BMJ-Artikel enthielt

— Der Artikel wurde auf der eigenen Website unter einer URL veröffentlicht, die den Ausdruck „Hoax-Alert“ enthält.

Wir haben Lead Stories kontaktiert, aber sie weigern sich, irgendetwas an ihrem Artikel oder ihren Handlungen zu ändern, die dazu geführt haben, dass Facebook unseren Artikel markiert hat.

Wir haben uns auch direkt an Facebook gewandt und um die sofortige Entfernung der Kennzeichnung „Faktenüberprüfung“ und aller Links zu dem Lead-Stories-Artikel gebeten, damit unsere Leser den Artikel auf Ihrer Plattform frei teilen können.

Es gibt noch ein weiteres Problem, das wir ansprechen möchten. Wir sind uns bewusst, dass das BMJ nicht der einzige hochwertige Informationsanbieter ist, der von der Inkompetenz der Meta-Faktenprüfung betroffen ist. Als weiteres Beispiel möchten wir die Behandlung von Cochrane, dem internationalen Anbieter hochwertiger systematischer Übersichten über medizinische Erkenntnisse, durch Instagram (das ebenfalls zu Meta gehört) anführen[3]. Anstatt einen Teil der beträchtlichen Gewinne von Meta zu investieren, um die Richtigkeit der über soziale Medien verbreiteten medizinischen Informationen zu gewährleisten, haben Sie offenbar die Verantwortung an Personen delegiert, die für diese wichtige Aufgabe nicht geeignet sind. Die Überprüfung der Fakten ist seit Jahrzehnten ein Grundpfeiler des guten Journalismus. Was in diesem Fall geschehen ist, sollte jeden beunruhigen, der Quellen wie das BMJ schätzt und sich auf sie verlässt.

Wir hoffen, dass Sie schnell handeln werden: insbesondere, um den Fehler in Bezug auf den BMJ-Artikel zu korrigieren und die Prozesse, die zu dem Fehler geführt haben, zu überprüfen; und allgemein, um Ihre Investitionen in und Ihren Ansatz zur Faktenüberprüfung insgesamt zu überdenken.

Mit freundlichen Grüßen,

Fiona Godlee, Chefredakteurin

Kamran Abbasi, neuer Chefredakteur

Das BMJ

Konkurrierende Interessen:

Als derzeitige und künftige Chefredakteure sind wir für den gesamten Inhalt von The BMJ verantwortlich.

Referenzen:

[1] Thacker PD. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial. BMJ. 2021 Nov 2;375:n2635. doi: 10.1136/bmj.n2635. PMID: 34728500. https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

[2] Miller D. Fact Check: The British Medical Journal Did NOT Reveal Disqualifying And Ignored Reports Of Flaws In Pfizer COVID-19 Vaccine Trials. Nov 10, 2021. ​​https://leadstories.com/hoax-alert/2021/11/fact-check-british-medical-jo…

[3] https://twitter.com/cochranecollab/status/1458439812357185536

