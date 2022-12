China bestätigt mit erstem offiziellen Kauf seit 3 Jahren, dass es ein „mysteriöser“ massiver Goldkäufer ist

Vor einem Monat sorgten wir in Edelmetallkreisen für Aufregung, als wir berichteten, dass ein „geheimnisvoller“ Käufer rund 300 Tonnen Gold gekauft hatte, was etwa drei Viertel des Rekordvolumens von 399 Tonnen an Goldkäufen der Zentralbanken im dritten Quartal entspricht.

Während regelmäßige Leser die Details bereits kennen (die wir hier dargelegt haben), hier noch einmal das größere Bild: Laut dem Novemberbericht des World Gold Council kauften die Zentralbanken im Zeitraum Juli bis September netto 399,3 Tonnen Gold, was mehr als einer Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jüngste Menge stellt einen steilen Sprung von 186 Tonnen im vorangegangenen Quartal und 87,7 Tonnen im ersten Quartal dar, während die Gesamtsumme für das laufende Jahr allein die eines ganzen Jahres seit 1967 übertrifft.

Käufer wie die Zentralbanken der Türkei, Usbekistans und Indiens meldeten Käufe von 31,2 Tonnen, 26,1 Tonnen und 17,5 Tonnen. Das Problem ist, wie wir Anfang November errechnet haben, dass sich diese Mengen nur auf etwa 90 Tonnen summieren – „was bedeutet, dass unklar ist, wer die restlichen etwa 300 Tonnen netto gekauft hat.“

Und während wir einen Namen als den wahrscheinlichsten Verdächtigen hinter den Restkäufen hatten, tauchte dieser Name erst zwei Wochen später in einem Bericht der japanischen Zeitung Nikkei auf.

Laut der Nikkei, die wörtlich das wiedergab, was wir zuvor gesagt hatten, sind angesichts der Tatsache, dass die Zentralbanken in diesem Jahr Gold aufkauften, und der Ungewissheit, welche Zentralbanken hinter diesem Kaufrausch steckten, „Spekulationen aufgekommen, dass China ein großer Akteur ist“. Und unter Berufung auf Analysten meint die Nikkei weiter, dass angesichts der Tatsache, dass Russland von den Währungssanktionen des Westens betroffen ist, „China und einige andere Länder sich beeilen müssen, ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.“

„Angesichts der Tatsache, dass Russlands Auslandsguthaben nach der Invasion in der Ukraine eingefroren wurden, sind antiwestliche Länder bestrebt, Goldbestände anzuhäufen“, so Emin Yurumazu, ein in Japan ansässiger Wirtschaftswissenschaftler aus der Türkei.

Diejenigen, die mit Chinas Goldkaufverhalten vertraut sind, wissen nur zu gut, dass Peking in der Vergangenheit ähnliche Schritte unternommen hat. Nachdem es seit 2009 Funkstille gehalten hatte, schockierte Peking den Markt 2015, als es bekannt gab, dass es seine Goldbestände um etwa 600 Tonnen aufgestockt hatte. Seit September 2019 hat es keine Aktivitäten mehr gemeldet.

„China hat wahrscheinlich eine beträchtliche Menge Gold von Russland gekauft“, fügte Marktanalyst Itsuo Toshima hinzu. Laut Toshima hat die People’s Bank of China wahrscheinlich einen Teil der Goldbestände der Zentralbank der Russischen Föderation von über 2.000 Tonnen gekauft.

*

Heute wissen wir zwar immer noch nicht, ob Russland einen Teil seines Goldes an China verkauft hat, aber wir wissen, dass Russland in den vergangenen Monaten Gold verkauft hat, nachdem seine Bestände im Jahr 2020 einen Rekordwert erreicht hatten…

… was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass China sich tatsächlich mit Gold eingedeckt hat.

Wir wissen dies, weil die PBOC über Nacht zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren offiziell einen Anstieg ihrer Goldreserven meldete und damit bestätigte, dass das bevölkerungsreichste Land der Welt tatsächlich der geheimnisvolle Käufer auf dem Goldmarkt war.

Im Einklang mit der altbewährten Praxis, ihre Käufe jahrelang zu verschleiern (die „ruhende“ Periode zwischen 2009 und 2015, in der China keine Käufe bekannt gab und dann plötzlich einen Anstieg der Reserven um 57 % meldete, ist die berühmteste) und dann nur allmählich mitzuteilen, wie viel sie gekauft hatte, erhöhte die chinesische Zentralbank am Mittwoch ihre Bestände im November um 32 Tonnen gegenüber dem Vormonat und tatsächlich gegenüber der letzten offiziellen Aktualisierung im September 2019, wie aus den Daten auf ihrer Website hervorgeht.

Damit beläuft sich der Gesamtbestand auf 1.980 Tonnen ( 63,67 Mio. Feinunzen) und ist damit der sechstgrößte Goldbestand der Zentralbank weltweit. Ähnlich wie bei früheren Veröffentlichungen ist es jedoch wahrscheinlich, dass China in den vergangenen drei Jahren weitaus mehr gekauft hat, aber erst in den kommenden Monaten bekannt geben wird, wie viel. China hat jedoch noch einen weiten Weg vor sich, um mit seinen Goldbeständen zu den USA aufzuschließen (die das Gold, das sie repräsentieren, möglicherweise gar nicht besitzen), und selbst wenn man die Bestände Russlands hinzuzählen würde, wären die beiden Länder immer noch nicht die weltweit größten Goldbesitzer.

Warum gerade jetzt? Nun, wie Bloomberg berichtet und Nikkei zitiert, „war die Notwendigkeit für China, eine Alternative zum Dollar zu finden, der seine Reserven dominiert, selten größer“. Die Spannungen mit den USA sind seit den Maßnahmen gegen ihre Halbleiterfirmen hoch, während Russlands Einmarsch in der Ukraine die Bereitschaft Washingtons gezeigt hat, Zentralbankreserven zu sanktionieren. Mit anderen Worten: Jetzt, da die USA gezeigt haben, dass sie bereit sind, den Dollar zu einer Waffe zu machen, könnten und werden alle USD-Reserven, die von der Fed, westlichen Banken oder einer anderen Gegenpartei gehalten werden, umgehend konfisziert werden, wenn China etwas Unangenehmes tut, wie eine Invasion in Taiwan. Deswegen sucht China verzweifelt nach Geld ohne Gegenparteirisiko. Hier hat es nur zwei Möglichkeiten: Kryptowährungen oder Gold. Gegenwärtig hat es sich für Letzteres entschieden.

Andere haben diese Entdollarisierungsthese, die wir seit Jahren vertreten, aufgegriffen: Dem UBS-Analysten Giovanni Staunovo zufolge könnten die Käufe der PBOC Teil eines Plans zur Diversifizierung ihrer Reserven weg vom Dollar sein: „Der Anteil der Goldbestände in China an den Gesamtreserven ist immer noch sehr gering, sodass es wahrscheinlich noch Raum für weitere Käufe gibt.“

Wie regelmäßigen Lesern bekannt ist, hat China in der Vergangenheit lange Zeit keine Veränderungen seiner Goldbestände bekannt gegeben. Als die Zentralbank Mitte 2015 einen Anstieg der Reserven um 57 % auf 53,3 Millionen Unzen bekannt gab, war dies die erste Aktualisierung seit sechs Jahren. Ab Ende Oktober 2016 legte sie eine weitere Atempause ein, bevor sie im Dezember 2018 die Meldung der Käufe wieder aufnahm.

Die Käufe der Zentralbanken sind zwar selten die Ursache für nachhaltige Goldrallyes, können aber eine wichtige Stütze sein, wenn die Preise fallen. Das Edelmetall stand in diesem Jahr aufgrund der aggressiven geldpolitischen Straffung der US-Notenbank unter Druck, obwohl es sich relativ gut gegen die Entwicklung des Dollars und der Renditen von Staatsanleihen behaupten konnte.

„Da sich die Deglobalisierung beschleunigt, wird erwartet, dass die Nicht-G-10-Länder sich rekommodifizieren und ihre Goldbestände erhöhen“, sagte Nicky Shiels, Leiter der Strategieabteilung bei MKS PAMP SA.

Wie Zoltan Pozsar gestern in einer sehr lesenswerten Notiz schrieb, könnte sich die Rolle des Goldes ändern, da zuerst Russland und dann andere Länder (China) versuchen, den Petrodollar zu verdrängen und durch Petrogold zu ersetzen, was schließlich zu einem erheblichen Preisanstieg des gelben Metalls führen würde, das in den letzten zwei Jahren nirgendwo hingekommen ist.

Der Goldpreis stieg bis 12:30 Uhr ET auf $ 1.782 je Unze. Der Goldpreis stieg am Freitag kurzzeitig wieder über $ 1.800 und liegt in diesem Jahr etwa 3 % im Minus.