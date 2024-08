China muss sich für eine Seite entscheiden, und die könnte der Westen sein

Von Chee Meng Tan

Chinas Selbsterhaltungstrieb und der Druck des Westens stellen die “grenzenlose” Partnerschaft mit dem Kreml auf die Probe

Der Kreml ist der Ansicht, dass sein “Partner ohne Grenzen”, China, nicht genug tut, um Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Deshalb hat Russland einen Friedensvertrag mit Nordkorea unterzeichnet, in der Hoffnung, China unter Druck zu setzen, damit es Moskaus Kriegsanstrengungen weiter unterstützt.

Unterdessen sieht der Westen China als viel zu hilfreich für Russland an. Die Stimmung im Westen wurde am 10. Juli 2024 während eines Gipfeltreffens in Washington DC am besten wiedergegeben.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder erklärten gemeinsam, dass China den Krieg Russlands gegen die Ukraine “entscheidend unterstützt”, und forderten China auf, “jegliche materielle und politische Unterstützung für Russlands Kriegsanstrengungen einzustellen”.

Für den Westen ist Chinas Hilfe, auch wenn es sich nicht um Waffenlieferungen handelt, mehr als genug, um Russlands Kriegsmaschinerie anzuheizen. Dies wiederum stellt eine Sicherheitsbedrohung für Europa dar.

Die Botschaft der NATO und der implizite Code Russlands an China scheinen jedoch auf eines hinzudeuten: Pekings Tage des Zauderns sind gezählt, und es muss sich für eine Seite entscheiden. Zum Unglück für Russland könnte China gezwungen sein, sich für den Westen zu entscheiden.

Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich China bereits dem Westen zuwendet. Ende 2023 gab es Spekulationen, dass Chinas Panda-Diplomatie (bei der das Land die Bären an ausländische Zoos verschenkt) angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zum Westen vor dem Aus steht.

Doch Mitte 2024 schickte Peking weitere Pandas nach Spanien und Wien sowie in das US-Technologiezentrum Kalifornien. Präsident Xi Jinping unternahm auch Staatsbesuche in den USA, Europa, Australien und Neuseeland, um die Beziehungen zum Westen zu verbessern.

Pekings russische Kopfschmerzen

China weiß, dass der Krieg sowohl für Russland als auch für die Ukraine katastrophale Folgen hat. Schätzungen zufolge könnte Putins Konflikt in der Ukraine Russland 1,3 Billionen US-Dollar und mindestens 315.000 Truppenopfer kosten. Ob Sieg oder Niederlage, der Nachkriegsschaden für Russland wäre also immens.

Das sind schlechte Nachrichten für China. Es wird nicht nur einen geschwächten Verbündeten haben, sondern der Westen könnte dann freie Hand haben, seine Ressourcen im Umgang mit der “chinesischen Bedrohung” zu bündeln .

Diese Sorge ist nicht unbegründet. Immerhin sieht ein erheblicher Teil der Amerikaner China als den größten Feind der USA an, und China wird manchmal als Mitglied einer “Achse des Bösen” neben Russland, Iran und Nordkorea bezeichnet.

Die chinesische Regierung muss sich also dagegen absichern, dass sie zur “Zielscheibe aller Pfeile” (众矢之的) wird, wie das berühmte chinesische Sprichwort sagt, wenn Russland den Krieg in der Ukraine verliert. Die Wiederbelebung der Panda-Diplomatie und die Entsendung führender chinesischer Politiker zu Staatsbesuchen werden dann zu Instrumenten, um die Beziehungen zum Westen zu verbessern, und dienen als Versicherungspolice.

Die Kritik der NATO an China im Juli 2024, die eine ähnliche Erklärung des US-Außenministers Anthony Blinken von Ende April 2024 aufgreift, deutet jedoch darauf hin, dass diese Soft-Power-Initiativen nicht ausreichen, um den Westen zu besänftigen.

China muss Russland dazu drängen, Frieden mit der Ukraine zu schließen. Auf diese Weise kann Russland seine nationale Stärke bewahren, während China sich darauf konzentrieren könnte, weltweit führend in der künstlichen Intelligenz zu sein und seine kränkelnde Wirtschaft zu heilen.

Wirtschaftliche Leistung

Seit Monaten leidet China unter einer Immobilienkrise, einem volatilen Aktienmarkt, einer massiven Schuldenquote von 288 % des BIP und einer hohen Jugendarbeitslosigkeit.

Und in jüngster Zeit sind die Kurse chinesischer Staatsanleihen aufgrund der steigenden Nachfrage in die Höhe geschnellt, was darauf hindeutet, dass die Anleger nach sichereren Anlagealternativen suchen, da das Vertrauen in die chinesische Wirtschaft weiterhin gering ist.

Doch die angeschlagene Wirtschaft ist nicht das einzige Problem, mit dem die chinesische Regierung zu kämpfen hat. Traditionell nutzt sie die wirtschaftliche Leistung, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Angesichts des schlechten Wirtschaftsklimas muss Peking also seine kränkelnde Wirtschaft ankurbeln, um seine Macht zu erhalten.

Die Wachstumsstrategie Pekings hat jedoch einen großen Fehler: Sie konzentriert sich auf den Export, der stark von der westlichen Nachfrage abhängt. China hat zwar seine Exporte in verschiedene Regionen der Welt gesteigert, doch fast 30 % seiner Ausfuhren im Jahr 2023 waren für die USA und die EU bestimmt.

Im Moment zeigen sich Risse in Pekings Exportplänen. Im Mai 2024 haben die USA die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge (EV) auf 100 % erhöht. Die Europäische Union folgte diesem Beispiel und erhöhte ihre eigenen Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge von 17,4 % auf 37,6 %, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen von 10 % auf alle chinesischen Elektrofahrzeuge, die nach Europa eingeführt werden.

Doch je nachdem, wie sich China gegenüber Russland verhält, könnte sich die Lage für die chinesische Wirtschaft noch verschlechtern. Einen Tag nach dem NATO-Beschluss kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass Chinas anhaltende Unterstützung Russlands schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für die asiatische Supermacht haben wird.

Er fügte hinzu, dass “einige unserer europäischen Freunde ihre Investitionen in China einschränken werden”, eine Anspielung darauf, was China drohen könnte, wenn es seine Unterstützung für Russland fortsetzt.

China hofft in seinem eigenen Interesse, dass der Krieg mit einer Friedensregelung zugunsten Russlands endet. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Chinas Selbsterhaltungstrieb seine uneingeschränkte Partnerschaft mit dem Kreml auf die Probe stellen.

Schließlich heißt es in einem Zitat, das dem britischen Premierminister Lord Palmerston aus dem 19. Jahrhundert zugeschrieben wird: “Es gibt keine dauerhaften Feinde und keine dauerhaften Freunde, nur dauerhafte Interessen.