China stellt „Neurostrike-Waffen“ vor, die „Gehirne“ aus Tausenden Kilometern Entfernung angreifen und kontrollieren können

China hat angekündigt, dass es eine fortschrittliche direkte Energiewaffe entwickelt hat, die dazu in der Lage ist, „Einfluss auf Gehirnfunktionen auszuüben und Regierungsführer sowie ganze Bevölkerungen zu beeinflussen“.

Die Washington Times berichtete, dass ein zwölfseitiger Bericht einer prominenten Nation des Weltwirtschaftsforums besagt, dass die neuen „Neurostrike-Waffen“ dem kommunistischen chinesischen Regime ermöglichen würden, zur führenden Supermacht der Welt aufzusteigen.

Laut einem Bericht von drei Geheimdienstanalysten, der auf Open-Source-Informationen basiert, entwickelt die Volksbefreiungsarmee Chinas hochentwickelte Waffen, die darauf abzielen, die Gehirnfunktionen zu stören und Regierungsführer oder ganze Bevölkerungen zu beeinflussen.

Diese Waffen sollen in der Lage sein, direkt auf Gehirne zuzugreifen oder sie zu kontrollieren, indem sie Mikrowellen oder andere gerichtete Energiewaffen verwenden, die in Handfeuerwaffen oder größere Waffensysteme integriert sind und elektromagnetische Strahlen abfeuern.

Der Bericht besagt, dass die Chinesen wahrscheinlich bereits bestimmte Staatsoberhäupter im Westen mit Neurostrike-Waffen anvisieren und auch große Teile der Bevölkerung mit Bewusstseinskontrollsystemen ins Visier nehmen.

Laut dem 12-seitigen Bericht mit dem Titel „Enumerating, Targeting and Collapsing the Chinese Communist Party’s Neurostrike Program“, von dem eine Kopie der Washington Times vorliegt, sind die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) und ihre Volksbefreiungsarmee (PLA) weltweit führend in der Entwicklung von Neurostrike-Waffen.

Im Dezember 2021 hat das US-Handelsministerium Sanktionen gegen die chinesische Akademie für Militärmedizin und elf damit verbundene Einrichtungen verhängt. Das Ministerium ist überzeugt, dass diese Einrichtungen „biotechnologische Verfahren zur Unterstützung chinesischer militärischer Endanwendungen und Endnutzer, einschließlich angeblicher Gehirnkontrollwaffen“, einsetzen.

Endoftheamericandream.com berichtet: Die Erkenntnis, dass China über solche Waffen verfügt, sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Aber könnte es auch sein, dass die Chinesen oder jemand anderes solche Waffen bereits einsetzt?

In den vergangenen Jahren hat das diplomatische Personal der USA immer wieder mit schweren „neurologischen Problemen“ zu kämpfen gehabt, und im Moment ist die führende Theorie, dass sie von elektromagnetischen Waffen angegriffen werden…

Ende 2016, ein Jahr nachdem die US-Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Kuba wieder aufgenommen hatte, begannen Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna, ungewöhnliche Krankheiten zu melden. Zu den Symptomen gehörten „Druck oder Vibration des Kopfes, Schwindel, in einigen Fällen gefolgt von Tinnitus, Sehstörungen, Schwindel und kognitiven Schwierigkeiten“. Den Symptomen gingen manchmal ein lautes Geräusch und Schmerzen voraus.

Seitdem haben US-Diplomaten und ihre Familien mindestens zweihundert Fälle des sogenannten „Havanna-Syndroms“ gemeldet, wobei „Angriffe“ in Österreich, Australien, Kolumbien, Georgien, Kirgisistan, Polen, Russland, Serbien und anderen Ländern gemeldet wurden. Taiwan und Usbekistan.

Einige der Betroffenen hatten nur kurze Symptome, während andere über schwerwiegende neurologische Probleme berichteten, die sich auf die Arbeit, den Schlaf und das tägliche Leben auswirkten. Das Syndrom wurde verschiedentlich auf tropische Grillen, das Zika-Virus und sogar auf „ Massenhysterie “ zurückgeführt, aber da Mitarbeiter der US-Regierung die Mehrzahl derjenigen waren, die über Symptome berichteten, ist die führende Theorie, dass es durch einen geheimen Angriff verursacht wird eine elektromagnetische Waffe.

Wenn es nicht die Chinesen sind, die US-Personal angreifen, könnten es dann die Russen sein?

Haben sie auch Neurostrike-Waffen entwickelt?

Oder könnte es möglicherweise jemand anderes sein?

Ich weiß nicht.

Was wir jedoch wissen ist, dass Neurostrikewaffen für die Chinesen bedeutungsvoll geworden sind. Tatsächlich heißt es in diesem gerade veröffentlichten neuen zwölfseitigen Bericht, dass China solche Waffen als „einen Kernbestandteil seiner asymmetrischen Kriegsstrategie gegen die Vereinigten Staaten“ betrachtet …

Die Studie wurde von einem Team von Experten verfasst, bestehend aus Ryan Clarke, Senior Fellow am East Asian Institute der National University of Singapore; Xiaoxu Sean Lin, einem ehemaligen Mikrobiologen der Armee, der nun am Feitan College tätig ist; und LJ Eads, einem ehemaligen Geheimdienstoffizier der Luftwaffe, der derzeit als Spezialist für künstliche Intelligenz in der US-Geheimdienstgemeinschaft tätig ist.

In ihrem Bericht betonen die Autoren, dass die chinesische Führung Neuroangriffe und psychologische Kriegsführung als wesentliche Bestandteile ihrer asymmetrischen Kriegsstrategie gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Indopazifik betrachtet. Dies deutet darauf hin, dass China diese Technologien gezielt einsetzt, um einen strategischen Vorteil zu erlangen und ihre Position in der Region zu stärken.

Es gab in den vergangenen Monaten viele Diskussionen über einen möglichen Krieg zwischen den USA und China. Bevor jedoch eine solche Situation entsteht, ist es wichtig zu prüfen, ob wir über ausreichende Ressourcen verfügen, um einen solchen Krieg zu führen.

Es wird berichtet, dass aufgrund der umfangreichen Munitionslieferungen in die Ukraine die Vorräte der USA derzeit äußerst knapp sind. Diese Angelegenheit wurde in jüngster Vergangenheit in einem Interview zwischen Oberstleutnant im Ruhestand, Tony Shaffer, und Jack Posobiec besprochen.

Es ist von großer Bedeutung, die Versorgungslage und die Verfügbarkeit von Ressourcen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, auf jegliche Konfliktsituation angemessen zu reagieren.

In dem zitierten Ausschnitt aus dem Interview von Oberstleutnant im Ruhestand Tony Shaffer mit Jack Posobiec wird diskutiert, dass es derzeit Bedenken gibt, ob die USA über ausreichende Vorräte an Waffen und Munition verfügen, um im Falle eines Konflikts angemessen zu reagieren.

Shaffer äußert Bedenken darüber, dass die aktuellen Vorräte nicht ausreichen, da er glaubt, dass es tatsächlich mehr als 41 Engpässe gibt und dass die Situation möglicherweise noch ernster ist als anerkannt. Er betont die potenzielle Gefahr, falls die USA in einer Konfrontation mit China herausgefordert werden oder wenn es zu Ereignissen in Taiwan oder im Nahen Osten kommt.

Er drückt seine Sorge aus, dass es möglicherweise nicht genügend militärische Stärke und Munition gibt, um den Soldaten und Soldatinnen des amerikanischen Militärs die erforderliche Unterstützung zu bieten. Seine Skepsis bezieht sich auf die derzeitige Situation.

Unsere Verantwortlichen hätten das niemals zulassen dürfen.

Wir befinden uns jetzt in einem strategischen Nachteil, und wenn die Chinesen plötzlich in Taiwan einmarschieren, sind wir völlig unvorbereitet.

Die gute Nachricht ist, dass ich nicht glaube, dass China vor den taiwanesischen Präsidentschaftswahlen im Januar in Taiwan einmarschieren wird.

Aber wenn die Wahl nicht so ausgeht, wie China es sich wünscht, denke ich, dass eine Invasion im Jahr 2024 sehr wohl auf dem Tisch liegen wird.

Wir leben in einer Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte, und wenn unsere Politiker/innen nicht extrem vorsichtig sind, könnten wir uns in mehreren großen Konflikten gleichzeitig wiederfinden.

China, Russland, Nordkorea und unsere anderen Gegner bereiten sich schon seit langem darauf vor, sich mit uns anzulegen.

In der Zwischenzeit ist unser Militär hervorragend darin geworden, Diversity-Seminare abzuhalten und Stolzmärsche zu organisieren.

Hoffen wir also auf Frieden, denn das US-Militär ist definitiv nicht bereit für einen Krieg.