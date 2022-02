Chinas „Belt & Road“ bringt Südostasien bereits Vorteile

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Propagandakampagne des Westens gegen China versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass Peking und seine Politik eine globale Bedrohung darstellen. China wird alles Mögliche vorgeworfen, von einer offenen militärischen Bedrohung für seine Nachbarn und die Welt bis hin zu einer unheilvollen Schuldenfalle für Infrastrukturprojekte, die nach Ansicht des Westens von vornherein unnötig sind.

Der Krieg der Worte des Westens stimmt jedoch nicht mit der Realität vor Ort überein. Kein Beispiel könnte dies deutlicher machen als die Fortschritte bei der Hochgeschwindigkeitsbahn China-Laos-Thailand.

Die Artikel in den westlichen Medien konzentrierten sich auf die Schulden, die beim Bau der Bahn entstanden sind, und auf den „Einfluss“, den Peking vermutlich durch die Finanzierung und den Bau der Bahn anstrebt. In den Kommentaren fehlte die Erwähnung dessen, was die USA aus ihrem eigenen Zeitfenster gemacht haben, das den Zeitraum zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Jahrhundertwende umfasst, in dem sie erheblichen Einfluss in der Region ausübten.

Anstatt wichtige Infrastrukturen für Laos und andere südostasiatische Länder aufzubauen, überzogen die Vereinigten Staaten die Region jahrzehntelang mit Krieg und politischer Instabilität. Laos selbst wurde während des US-Kriegs gegen Vietnam stärker bombardiert als jedes andere Land in der Geschichte, und die von US-Kampfflugzeugen abgeworfenen Blindgänger verkrüppeln und töten bis heute Menschen in Laos.

Tatsächlich war ein Teil des Bauprozesses der von China gebauten China-Laos-Eisenbahn die Beseitigung amerikanischer Blindgänger entlang der Strecke. Xinhua berichtete 2017 in einem Artikel mit dem Titel „UXO clearance of China-Laos railway’s 1st phase almost completed“:

Die Räumung nicht explodierter Kampfmittel (UXOs) auf den Flächen entlang der China-Laos-Eisenbahn und ihren beiden kleinen Bahnhöfen, dem Einwanderungskontrollpunkt Boten und der Verladestation Natuay in der nördlichen laotischen Provinz Luang Namtha, ist fast abgeschlossen, berichtete die staatliche laotische Nachrichtenagentur KPL am Donnerstag.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn die USA laufende chinesische Infrastrukturprojekte in Südostasien kritisieren, bei denen China inmitten einer modernen Baukampagne den Schlamassel aufräumt, den Washington in der Vergangenheit angerichtet hat.

Ein vielversprechender Start

Die Bauarbeiten für den Abschnitt China-Laos begannen 2016 und wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen. Die Strecke wurde im Dezember letzten Jahres für den Personen- und Güterverkehr zwischen China und der laotischen Hauptstadt Vientiane in Betrieb genommen.

Nach nur zwei Monaten Betrieb sind die Vorteile des großen Infrastrukturprojekts nicht nur für China und Laos, sondern auch für Thailand mehr als offensichtlich, dessen eigenes Teilstück der Bahnlinie – das schließlich Bangkok mit Kunming verbinden wird – noch im Bau ist.

Artikel wie der der Bangkok Post mit dem Titel „Focus on Laos-China rail amid fruit export hopes“ (Fokus auf die Eisenbahnstrecke Laos-China inmitten der Hoffnungen auf den Export von Obst) zeigen, wie Thailand versucht, die Chancen zu nutzen, die die neue Eisenbahnlinie bietet. Der Artikel stellt fest:

Thailand wird voraussichtlich mit der laotischen und der chinesischen Regierung über eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Logistik und Güterverkehr im Rahmen des Hochgeschwindigkeitszugprojekts Laos-China verhandeln, in der Hoffnung, dass dadurch der Export von Frischobst gefördert wird.

Neben dem Export von Obst nach China möchte Thailand das Potenzial der Eisenbahn nutzen, um den Tourismus im Nordosten des Landes anzukurbeln – eine Region, die aufgrund ihrer Abgeschiedenheit und Abgelegenheit oft nicht mit Tourismus in Verbindung gebracht wird. Dies ändert sich nicht nur mit der Eröffnung der Laos-China-Eisenbahn, sondern auch, weil der thailändische Teil der Eisenbahnverlängerung durch Thailands Nordosten führen wird.

Die thailändische Zeitung The Nation Thailand berichtet in einem Artikel mit der Überschrift „Thailand lockt chinesische Bahntouristen mit den Freuden des Isaan“:

Drei nordöstliche Provinzen werden als wichtige inländische und internationale Reiseziele beworben, wobei der Schwerpunkt auf der Anlockung chinesischer Besucher durch die China-Laos-Eisenbahn liegt. Udon Thani, Nong Khai und Bueng Kan werden als sekundäre Tourismusprovinzen auf der „Nakara-Thani“-Tourismusroute der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) gefördert, so der Leiter der TAT Udon Thani, Thanaporn Poolperm.

Um die Realisierbarkeit dieses Plans in die richtige Perspektive zu rücken: Bevor COVID-19 den globalen Tourismus abwürgte, kamen mehr Touristen aus China nach Thailand als aus allen westlichen Ländern zusammen und stellten die größte jährliche Tourismusquelle für Thailand dar. Wenn sich der Verkehr in der gesamten Region wieder normalisiert, werden die Laos-China-Eisenbahn und bald auch die Thailand-Laos-China-Eisenbahn mehr Touristen nach Thailand bringen und Regionen, die noch nicht vom Tourismus profitieren, wirtschaftlich ankurbeln.

Abgesehen von den sich bereits abzeichnenden Aussichten hat die Laos-China-Eisenbahn bereits damit begonnen, thailändische Exporte in den Norden Chinas zu bringen.

Die Bangkok Post berichtet in ihrem Artikel „Erste thailändische Reissendung mit der Laos-China-Eisenbahn geliefert“:

Eine erste Ladung von 1.000 Tonnen thailändischem Reis wurde mit der laotisch-chinesischen Eisenbahn nach Chongqing geliefert. Damit wurde ein neues Kapitel im Export nach China aufgeschlagen, teilte das Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften am Donnerstag mit. Die Ausfuhr anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse über die neue Eisenbahnverbindung werde folgen, sagte Alongkorn Polabutr, Berater des Landwirtschaftsministers. Er sagte, dass die erste Ladung Reis in 20 Waggons transportiert wurde und bereits Chongqing erreicht hat. Weitere würden folgen.

In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass die Bahnlinie nicht nur Lieferungen nach Chongqing ermöglicht, sondern auch in andere chinesische Provinzen sowie nach Zentralasien, Ostasien, in den Nahen Osten, nach Russland und Europa führen soll, die alle Teil der sich ständig ausweitenden Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) Chinas sind.

Thailand wird nicht das erste Land sein, dessen Waren dank Chinas BRI auf dem Schienenweg so weit entfernte Ziele wie Europa erreichen. Vietnam profitiert bereits von der China-Europa-Eisenbahn, da bereits jetzt regelmäßig Sendungen aus Hanoi in Lüttich (Belgien) ankommen.

Rhetorik vs. Realität

Die westlichen Medien haben versucht, den Mythos aufrechtzuerhalten, dass Chinas BRI ein zynisches Mittel ist, um die chinesische Weltherrschaft zu erlangen. Trotz jahrelanger Rhetorik tun Chinas Infrastrukturprojekte genau das, was Peking angekündigt hat: Sie bieten den Entwicklungsländern beispiellose Möglichkeiten, sich untereinander und mit dem Rest der Welt zu vernetzen und gemeinsam mit China aufzusteigen – einem Land, das nach jahrelangen umfangreichen Investitionen in die heimische Infrastruktur selbst in Wohlstand lebt.

Die USA und ihre Verbündeten haben das 20. Jahrhundert und einen Großteil des 21. Jahrhunderts durch eine aggressive und ausbeuterische Außenpolitik bestimmt, die schreckliche Kriege, lähmende Wirtschaftssanktionen, politische Einmischung und eine regelrechte „Schuldenfalle-Diplomatie“ über die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds (IWF) beinhaltet. Ihr kollektiver Widerstand gegen Chinas BRI wurzelt nicht in echter Sorge um die Entwicklungsländer, sondern in der Angst vor ihrem schwindenden Einfluss und ihrer wachsenden Unfähigkeit, Nationen in die Enge zu treiben, zu zwingen und auszubeuten, die durch echte Alternativen, die China für eine echte Entwicklung bietet, gestärkt werden.

Die Eisenbahnstrecke Laos-China ist bereits in Betrieb, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, und beweist den Wert von Chinas BRI. Sie veranlasst Länder wie Thailand dazu, die Beschleunigung laufender Projekte, die in Zusammenarbeit mit China gebaut werden, in Betracht zu ziehen, und wird hoffentlich sowohl Thailand als auch andere Länder in der Region anspornen, in naher Zukunft weitere Projekte in Betracht zu ziehen. Für den Westen wird nur die Zeit zeigen, ob seine Unfähigkeit, konstruktiv mit China zu konkurrieren, ihn dazu verleitet, sich auf das zu besinnen, was er unangefochten beherrscht: Zerstörung.