Chinas digitale Währung hat nichts mit Bitcoin zu tun – Der digitale Yuan erlaubt eine neue Methode zur Überwachung der Bevölkerung

Chinas digitale Währung hat das Teststadium verlassen und ist bereit für eine vollständige Einführung im ganzen Land und in der Region. Aus irgendeinem Grund kreisen die wichtigsten Medienberichte zu diesem Thema um Bitcoin, das 2009 als Alternative zum staatlichen Papiergeld erfunden wurde.

Nur weil ein Geld das Wort „digital“ im Titel hat, bedeutet das nicht, dass es eine Form von Bitcoin ist. Das ist es nicht. Es ist nichts anderes als eine staatliche Währung mit einem anderen Liefersystem.

Der digitale Yuan lebt nicht in einem öffentlichen Hauptbuch. Er wird zentral von den chinesischen Behörden kontrolliert und kann geändert werden, wenn politische Launen dies erfordern.

Der digitale Yuan ist keine Peer-to-Peer-Währung, sondern erfordert die Nutzung einer offiziell regulierten Finanzintermediation.

Der digitale Yuan hat keine marktbasierte Bewertung unabhängig von der alten Version der Währung. Sie sind miteinander verbunden.

Der digitale Yuan hat kein algorithmisches Protokoll, das die Produktion von neuen Vermögenswerten vorschreibt (ähnlich wie bei der Geldschöpfung), geschweige denn ein Enddatum, ab dem keine neuen mehr geschaffen werden. Es ist eine Währung mit einer diskretionären Geldmenge, die von der Regierung kontrolliert wird.

Der digitale Yuan ist so programmierbar, dass die Währung verfallen kann, wodurch die Verbraucher gezwungen werden, sie bis zu einem bestimmten Datum aufzubrauchen. Dies ist eine Abwandlung einer obskuren, unkonventionellen geldpolitischen Innovation, die als Gesell-Währung bekannt ist: ablaufendes Geld, das der ausgebenden Regierung ein erhöhtes Maß an Kontrolle über die Geldgeschwindigkeit gibt.

Der digitale Yuan erlaubt eine neue Methode zur Überwachung der Bevölkerung, indem er neue Daten erzeugt, die von den Behörden verfolgt werden können. Bitcoin hat einen pseudonymen Schutz für die Privatsphäre der Nutzer.

Der Wert von Bitcoin und anderen unzensierbaren, vertrauenslosen, dezentralen Kryptowährungen und Vermögenswerten beruhte zu einem nicht geringen Teil auf der Verflechtung zwischen der Verteilung neuer Währungseinheiten und der für Transaktionen benötigten Rechenleistung.

Die kryptografische Sicherheit gab der Blockchain einen tatsächlichen Nutzwert. Dieser vom Markt abgeleitete Wert – zu sehen im live tickenden Preis von Coins oder anderen Mining-Belohnungen für öffentliche Blockchains – bot einen Anreiz für Miner, bei der Verpackung von Blöcken zu konkurrieren. Die Robustheit einer großen Anzahl von konkurrierenden Minern trägt entscheidend zur Sicherheit des Ledgers bei, und zwar durch eine Art „Diversifikation“ der Knoten und die Unfähigkeit eines Miners, die Hashrate zu dominieren.

Bloomberg Finance, LP

So etwas gibt es bei einem staatlich ausgegebenen digitalen Vermögenswert nicht, den man eher als Pseudo-Krypto oder eine staatliche digitale Währung bezeichnen würde.

Die Behauptung, dass eine von der Zentralbank herausgegebene digitale Währung bestimmte Transaktionskosten reduzieren und weniger fehleranfällig sein würde, ist wahrscheinlich richtig. Aber zu welchem Preis? Andere Behauptungen – zum Beispiel, dass sie zwangsläufig die realen Zinssätze senken würden – hängen entscheidend davon ab, wie genau die betreffende digitale Währung strukturiert ist und für welche Zwecke sie verwendet wird. (Man sollte auch misstrauisch sein gegenüber der ceteris paribus-Behauptung, dass eine Senkung der Zinssätze notwendigerweise ein positives Ergebnis ist und nicht stark kontextabhängig).

Diem (Libra), der Vorschlag von Facebook für eine Multi-Asset-gestützte (aber immer noch zentral verwaltete) Währung, war weit entfernt von einer echten Kryptowährung. Nichtsdestotrotz stürzten sich politische Instanzen von Staaten bis hin zu Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt darauf, sie zu unterdrücken. Das Problem ist nicht einmal Dezentralisierung vs. Zentralisierung, sondern Regierungs-Zentralisierung. Jeder politische Anreiz ist auf monolithische Kontrolle gerichtet, was im Design des digitalen Yuan offensichtlich ist.

Kurz gesagt, alles, was Bitcoin zu dem macht, was es ist, fehlt in dieser Sache. Bitcoin war eine fantastische Offenbarung in der Neuzeit, weil es zeigte, dass eine Regierung für die Existenz von Geld nicht notwendig ist. Es braucht keine emittierende Behörde oder technokratische Verwaltung.

Bitcoin demonstrierte, dass Geld sowohl privat sein als auch auf einem dezentralen Ledger leben kann, das niemandem gehört: Es löste das Problem der byzantinischen Generäle. Es kann sowohl eine Währungseinheit als auch ein Zahlungsmittel in einem einheitlichen Paket sein. Zu sehen, wie es in Echtzeit zum Leben erweckt wird und dann allmählich eine Marktkapitalisierung von 1,1 Billionen Dollar entwickelt, war bemerkenswert – vor allem angesichts der intellektuellen Ungläubigkeit und der unerbittlichen Angriffe der Regierung.

Regierungen, die jetzt versuchen, ihre eigene Kryptowährung zu schaffen, versuchen lediglich, in der Wärme einer der größten Schöpfungen unserer Epoche zu baden, auch wenn sie alles meiden, was Bitcoin und andere Token so wunderbar gemacht hat. Der Markt selbst ist nun in der Lage, zu entscheiden. Auf lange Sicht wird der Markt seine Freunde über seine Feinde stellen.