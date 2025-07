Chinas Goldhortung: ein schlechtes Omen für den Dollar

Die US-Gegner sehnen sich nach einer Zukunft ohne Dollar, doch Trump World untermauert das Argument für sie, da es Gold wieder groß macht

William Pesek

TOKIO – Der zunehmende Goldrausch der Zentralbanken deutet darauf hin, dass die Folgen von Donald Trumps fiskalischem Machwerk erst am Anfang stehen.

Während die führenden Währungsbehörden zu historisch hohen Preisen in Gold investieren, besteht das eigentliche Ziel darin, das Engagement in den US-Dollar zu reduzieren. Diese Dynamik widerlegt die Behauptungen von US-Präsident Trump, dass sich die milliardenschweren Steuersenkungen von selbst bezahlt machen. Sie ist auch eine Reaktion auf Trumps chaotische Zölle.

Das in Washington ansässige Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt (CRFB) bezeichnet das „Big Beautiful Bill“, das die Republikaner gerade abgesegnet haben, als das teuerste Versöhnungsgesetz der Geschichte. Es wird die Staatsverschuldung bis 2034 um 4,1 Billionen Dollar erhöhen. Werden die befristeten Bestimmungen dauerhaft eingeführt, erhöht sich diese Summe auf 5,5 Billionen Dollar.

Während Trumps Finanzministerium darüber nachdenkt, wie es seine Ausgabenorgie finanzieren kann, wird es sich bei der Finanzierung auf China und den Rest Asiens verlassen, wo die wichtigsten Inhaber von US-Staatsschulden zu Hause sind. Viele dieser Hauptschuldner, darunter Japan und Südkorea, sehen sich nun mit „reziproken“ Trump-Zöllen konfrontiert.

Die Dinge laufen nicht nach Plan, wenn man den Trends auf dem Goldmarkt glauben darf.

China zum Beispiel ist nicht dafür bekannt, dass es den Bullenmarkt nach oben treibt. Doch genau das hat die People’s Bank of China getan, als sie im Juni den achten Monat in Folge ihre offiziellen Goldreserven aufstockte, obwohl die Preise nahe an Rekordhöhen notierten.

Die Edelmetallbestände der PBOC sind im vergangenen Monat um 70.000 Feinunzen gestiegen. Seit Beginn der aktuellen Serie von Zentralbankkäufen im November hat die PBOC von Gouverneur Pan Gongsheng ihre Goldbestände um 1,1 Millionen Feinunzen oder etwa 34,2 Tonnen aufgestockt.

Und das, obwohl Gold in diesem Jahr bisher um mehr als 26 % gestiegen ist. Es ist kein Zufall, dass diese Rallye und die Hortung durch die Zentralbanken nach dem überraschenden Wahlsieg Trumps im November und seit dem offiziellen Beginn der Ära Trump 2.0 im Januar noch stärker wurden.

Das hat China dazu veranlasst, seine Abhängigkeit vom US-Dollar im Allgemeinen zu überdenken. Krishan Gopaul, Analyst beim World Gold Council, sagt, dass Pekings Nettogoldkäufe im laufenden Jahr 19 Tonnen erreicht haben.

Schließlich kehrte Trump mit noch größeren Plänen ins Amt zurück, die Unabhängigkeit der Federal Reserve einzuschränken und den Anstieg der US-Staatsverschuldung in Richtung der 30-Billionen-Dollar-Marke und darüber hinaus zu beschleunigen. Gleichzeitig nehmen die öffentliche Transparenz und die Pressefreiheit immer mehr ab. Das macht es für Wirtschaftswissenschaftler aus dem privaten Sektor schwieriger, den wahren Zustand von Washingtons finanzieller Entwicklung zu beurteilen.

Es überrascht nicht, dass sich der Absturz des Dollars um 13 % beschleunigt. So einfach ist das natürlich nicht, denn in einigen Kreisen nehmen die Dollarkäufe zu, nachdem Trump neue 50 %ige Zölle auf Kupfer und Brasilien verhängt hat.

„Wir glauben, dass die Zentralbanken Gold kaufen, um ihre Reserven zu diversifizieren, die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern und sich gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit abzusichern“, sagt Lawson Winder, Analyst bei der Bank of America. Ein Trend, der sich unserer Meinung nach fortsetzen wird, insbesondere angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Zöllen und den Sorgen um das Haushaltsdefizit.“

TS Lombard hält unterdessen an seiner Short-Position auf den Dollar fest und bezeichnet ihn als „das Geschenk, das immer wieder kommt“.

„Trumps Angriffe auf die Fed“ und sein „ausdrücklicher Wunsch nach einem schwächeren Dollar“, so TS Lombard-Stratege Daniel Von Ahlen, „bestärken diese Ansicht nur noch. Der Dollar bleibt bei den meisten Devisenmetriken überbewertet. Warum sollte man nicht erwarten, dass der Dollar unterbewertet wird, wo doch die Negativeffekte des US-Dollars allgegenwärtig sind? Wir bleiben bei einer Reihe von Geschäften in unserem Buch fest auf den Dollar gesetzt.“

Die Goldkäufe der Zentralbanken waren besonders frenetisch bei Regierungen, die den US-Interessen nicht besonders freundlich gesinnt sind, darunter China, Ägypten, Ungarn, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, die Türkei, Usbekistan und Golfstaaten wie Katar.

Die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben nicht mit ihrem Wunsch gegeizt, den Dollar abzuschaffen. Der Vorstoß zur Schaffung einer Dollar-Alternative könnte nun auf Hochtouren laufen, da die Republikaner und nun auch Trump selbst in einzigartiger persönlicher Form die Temperatur gegenüber Brasilien erhöhen.

Trump begründete die 50-Prozent-Steuer mit Brasiliens „Angriffen“ auf US-Tech-Unternehmen und der „Hexenjagd“ gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Der Trump-Verbündete wird wegen seiner angeblichen Rolle bei den Bemühungen, die Wahl 2022 zu kippen, strafrechtlich verfolgt.

Die BRICS-Mitglieder könnten diese Breitseite im Zusammenhang mit den Bemühungen der USA sehen, ihre finanzielle Dominanz als Waffe einzusetzen. Trumps Drohungen, Länder zu bestrafen, die mit der Verwendung anderer Währungen liebäugeln, kamen auf den Devisenmärkten nicht gut an.

Und obwohl der Kongress vor kurzem einen Plan aufgegeben hat, der es dem Weißen Haus erlauben würde, Unternehmen und Einzelpersonen aus Ländern, die ihm nicht gefallen, mit Steuern zu belegen, gibt es ernsthafte Bedenken, dass solche Maßnahmen immer noch in Arbeit sein könnten. Der Schaden, so die Analysten, ist bereits angerichtet worden.

Genau dieser Gedanke „stellt den offenen Charakter der US-Kapitalmärkte in Frage, indem er die Besteuerung ausländischer Bestände an US-Vermögenswerten ausdrücklich als Druckmittel zur Förderung der wirtschaftlichen Ziele der USA einsetzt“, sagt George Saravelos, Ökonom bei der Deutschen Bank. Diese „Bewaffnung der US-Kapitalmärkte“, so Saravelos, birgt das Risiko, „dass die US-Regierung einen Handelskrieg in einen Kapitalkrieg umwandeln kann, wenn sie dies wünscht“.

Das Problem ist, dass die Dynamik der Bewaffnung zu alltäglich geworden ist, als dass ausländische Investoren sie als eine Marotte abtun könnten. Es hat seinen Preis, als Waffeneinsatz des Dollars gesehen zu werden, warnt die Ökonomin Zongyuan Zoe Liu vom Council on Foreign Relations.

Ein Beispiel dafür ist das Einfrieren des Zugangs zu den Währungsreserven eines rivalisierenden Landes, wie es das Team des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden als Reaktion auf Wladimir Putins Einmarsch in der Ukraine mit Russland tat. „Je mehr die USA davon Gebrauch machen, desto mehr werden andere Länder aus geopolitischen Gründen diversifizieren“, stellt Liu fest.

Im Jahr 2022 ermächtigte der Kongress Bidens Weißes Haus, russische Dollar-Guthaben zur Unterstützung der Ukraine zu beschlagnahmen. Diese so genannte REPO-Bestimmung erlaubte es dem Team der damaligen Finanzministerin Janet Yellen, Russische Staatsgelder in einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine zu transferieren. Dies löste eine neue Debatte über die langfristigen Kosten der Nutzung der Vorherrschaft des Dollars auf unheilvolle Weise aus.

Doch Trump 2.0 findet schnell neue Wege, um Amerikas geopolitischer Soft Power zu schaden. Ein typisches Beispiel: Trumps hartes Durchgreifen bei Studentenvisa für China und eine stetig wachsende Zahl anderer Länder, die ihm nicht gefallen. Nur wenige andere US-Branchen haben einen so großen Handelsüberschuss wie die Hochschulbildung.

Der Schaden, den Trump 2.0 dem Status des Dollars als Reservewährung zufügt, wird immer größer.

Im Moment, so Rodrigo Catril, Stratege bei der National Australia Bank, bleibt der Dollar aus mehreren Gründen dominant. Er ist die liquideste Währung, wird frei gehandelt und ist nach wie vor ein zentrales Medium für die Kreditvergabe rund um den Globus. Aber er fügt hinzu: „Wenn Trump den Druck auf die BRICS-Staaten erhöht, könnte dies eine Abkehr vom Dollar beschleunigen.

Weltweit kontrollieren die BRICS-Mitglieder mehr als 40 % der Zentralbankreserven. Die Entschlossenheit des Blocks, seine Abhängigkeit vom Dollar zu verringern, schließt einen internen Vorstoß für eine einheitliche Währung ein, die zwischen ihnen verwendet werden soll.

Während die BRICS-Länder überlegen, wie sie ihre Finanzverbindungen straffen können, gehört Peking zu den eifrigsten Diversifizierern von Reserven innerhalb der Gruppe. Sein Schritt, die Goldkäufe zu beschleunigen, erfolgt inmitten des Chaos von Trumps Handelskrieg und des ausufernden US-Bundeshaushaltsdefizits.

In den letzten Jahren hat China seine Bestände an US-Staatsanleihen reduziert. Sein derzeitiger Bestand an US-Schulden in Höhe von 760 Mrd. USD lässt Japan als Washingtons Top-Banker in Asien sprichwörtlich im Regen stehen. Heute hält Tokio etwa 1,1 Billionen US-Dollar an US-Staatsanleihen.

Trumps Angriff auf die Fed könnte die Umstellung auf Gold, die wir in den Hauptstädten von Peking bis Jakarta beobachten, nur noch beschleunigen. Viele Anleger befürchten immer noch, dass Trump versuchen wird, den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu entlassen. Oder versuchen wird, Powell einzuschüchtern, damit er 10 Monate vor Ablauf seiner Amtszeit zurücktritt.

„Man könnte gute Argumente dafür vorbringen, den nächsten Fed-Vorsitzenden einige Monate vor der Amtsübergabe im Mai 2026 zu nominieren“, meint Krishna Guha, Leiter der Abteilung für globale Zentralbankstrategie bei Evercore ISI. „Aber die Ernennung des nächsten Fed-Vorsitzenden jetzt, in der Erwartung, dass diese Person für den größten Teil des Jahres eine aktive alternative Stimme in der Geldpolitik sein würde, würde den Markt verwirren und es der Fed erschweren, die Zinserwartungen zu gestalten, und zwar möglicherweise … in einer Weise, die Zinssenkungen nicht fördern würde.“

Auch würden diese Maßnahmen nicht dazu beitragen, die Rolle des Dollars als globaler sicherer Hafen zu erhalten. Es ist allgemein bekannt, dass China und andere US-Gegner eine Zukunft ohne Dollar herbeisehnen. Doch Trump World untermauert das Argument für sie, da es Gold wieder groß macht.