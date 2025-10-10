Chinas Raketenschild überstrahlt Trumps „Goldene Kuppel“

USA debattieren noch über das Design der Goldenen Kuppel, während chinesische Forscher durch Fortschritte in der Datenverarbeitungstechnologie bereits einen Prototyp entwickeln

Chinas Sprung, einen Prototyp eines „Goldene Kuppel“-Raketenschilds vorzustellen, bevor die USA ihr eigenes Design fertiggestellt haben, signalisiert eine neue Phase im Rüstungswettlauf der Rivalen, in der das Streben nach Sicherheit das nukleare Risiko verschärfen könnte.

Letzten Monat berichtete die South China Morning Post (SCMP), dass China einen funktionierenden Prototyp eines globalen Raketenabwehrsystems vom Typ „Goldene Kuppel“ aufgestellt habe, bevor die USA ihre eigenen Pläne finalisiert haben – ein Hinweis auf eine wachsende technologische Lücke in der strategischen Verteidigung.

Die Volksbefreiungsarmee (PLA), angeführt von Chefingenieur Li Xudong vom Nanjing Research Institute of Electronics Technology, hat eine „verteilte Frühwarn-Erkennungs-Big-Data-Plattform“ eingesetzt, die angeblich in der Lage ist, bis zu 1.000 Raketenstarts weltweit in Echtzeit zu überwachen.

Unter Verwendung eines Arrays aus weltraum-, luft-, see- und bodengestützten Sensoren integriert das System fragmentierte Daten aus verschiedenen Plattformen, unterscheidet zwischen Gefechtsköpfen und Täuschkörpern und überträgt Informationen über sichere, aber bandbreitenbegrenzte Militärnetzwerke mit fortschrittlichen Protokollen wie Quick UDP Internet Connections (QUIC).

Forscher sagen, die Plattform ermögliche eine einheitliche globale Lageerfassung, indem sie Frühwarninformationen in eine einzige Kommandoschicht für die PLA konsolidiere.

Im Gegensatz dazu bleibt die von US-Präsident Donald Trump im Mai vorgestellte Goldene Kuppel – als integrierter Raketenschild über mehrere Domänen hinweg – ohne festgelegte Architektur, wobei US-Verteidigungsbeamte das Datenflussmanagement als größte Herausforderung des Programms nennen.

Chinas schnelle Bereitstellung eines Goldene-Kuppel-ähnlichen Schildes signalisiert seinen Drang, die Weltraumverteidigung auszubauen und Parität zu demonstrieren. Zugleich wirft es Zweifel auf, ob es in dasselbe kostspielige, unbewiesene Konzept investiert, das derzeit die US-Fähigkeiten auf die Probe stellt.

Jacob Mezey schreibt in einem Bericht des Atlantic Council vom August 2024, dass Chinas Entwicklung eines strategischen Raketenabwehrsystems miteinander verknüpfte sicherheits-, technologische und politische Ziele widerspiegle.

Mezey merkt an, dass die Entwicklung der ballistischen Raketenabwehr (BMD) ihr Anti-Satelliten-(ASAT)-Programm stärkt und legitimiert – was auf Dual-Use-Fähigkeiten hindeutet.

Er fügt hinzu, dass die BMD-Entwicklung Chinas Führung, Kommando- und Kontrollzentren, Nuklearstreitkräfte und Schlüssel-Infrastrukturen vor einem US-Präventivschlag schützt und besseren Schutz gegen Indiens fortschreitende Raketenfähigkeiten bietet, während sie China ermöglicht, Schwachstellen in den US-BMD-Operationen zu studieren, technologische Parität zu signalisieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken.

Entscheidend, so Mezey, sei, dass Chinas Aufbau der erforderlichen Sensornetzwerke eine mögliche Abschreckungshaltung vom Typ „Launch-on-Warning“ unterstütze, was die strategische Widerstandsfähigkeit vertiefe, die Planung des Gegners verkompliziere und die Krisenstabilität stärke.

Bei der Untersuchung von Chinas Raketenabwehrfähigkeiten stellte Hsiao-Huang Shu in einem Bericht von 2021 für das Institute of National Defense and Security Research (INDSR) fest, dass China die kinetische Hit-to-Kill-Technologie gemeistert habe und frühe Einsätze von Langstreckenradaren durchgeführt habe, angeblich mit Reichweiten von bis zu 4.000 Kilometern.

Shu betont, dass diese Fähigkeiten China Vorteile gegenüber US-Mittelstreckenstationierungen in Asien verschaffen und helfen, Indiens wachsende Raketenbedrohung abzumildern.

Allerdings weist Shu darauf hin, dass Chinas BMD-System noch auf den Schutz wichtiger Gebiete und Infrastrukturen beschränkt sei, wie Peking, Shanghai, die Bohai-See-Wirtschaftszone und den Drei-Schluchten-Damm.

Doch selbst mit diesen Einschränkungen hat China einen Prototyp vorgestellt – zu einer Zeit, in der die US-Goldene Kuppel eher Konzept als Fähigkeit bleibt.

Während viele Details der US-Goldenen Kuppel klassifiziert sind, berichtete Time im August 2025, dass das System aus einer vierstufigen Architektur besteht, die weltraumgestützte Sensoren und Abfangsysteme mit drei terrestrischen Ebenen integriert.

Dem Bericht zufolge übernimmt die Weltraumschicht Frühwarnung und Verfolgung, während die obere Landeebene Next Generation Interceptors (NGI), Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) und Aegis-Systeme einsetzt.

Darunter, so berichtet Time, gibt es eine „Limited Area Defense“-Ebene, die Patriot-Raketen, fortschrittliche Radare und einen neuen „gemeinsamen“ Werfer umfasst. Time berichtet auch, dass ein neues Raketenfeld im Mittleren Westen der USA die bestehenden Standorte des Ground-Based Midcourse Defense (GMD) in Kalifornien und Alaska ergänzen wird.

Es gibt jedoch erhebliche Zweifel an der Machbarkeit der Goldenen Kuppel. In einem Artikel der Scientific American vom September 2025 erwähnt Rami Skibba, dass Kritiker des US-Systems dessen Intransparenz, exorbitante Kosten und strategische Instabilität anführen.

Im selben Bericht erwähnt David Wright, dass die Befreiung der Goldenen Kuppel von „Fly-before-you-buy“-Sicherheiten Milliarden für unbewiesene Technologien riskiere. Wright weist auf geschwächte Aufsicht und unrealistische Abfang-Erwartungen hin, insbesondere gegen Interkontinentalraketen (ICBMs) mit Täuschkörpern und Radarstörungen.

Skibba zitiert auch Laura Grego, die sagt, dass es die Ökonomie, nicht die Technik, sei, die die Goldene Kuppel so schwer umsetzbar mache. Skibba merkt an, dass ICBMs viel billiger zu bauen seien als jedes Verteidigungssystem.

Die American Physical Society warnte im Februar 2025, dass es 16.000 Abfangraketen bräuchte, um 10 ICBMs zu zerstören, während das US-Verteidigungsministerium (DoD) 2024 feststellte, dass China über 400 verfüge. Doch auch China könnte vor derselben Herausforderung stehen, da die USA ebenfalls 400 Minuteman-III-ICBMs besitzen.

Skibba fügt hinzu, dass die Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO) der Goldenen Kuppel ohne kostspielige Ersatzstarts verfallen würden, was die Kosten über 1 Billion US-Dollar treiben würde. Grego warnt, dass ein kompromittierter Satellit ausreichen könnte, damit ein nuklearer Sprengkopf durchschlüpft.

Über die technischen Grenzen hinaus sind die politischen Implikationen noch gewichtiger. Aber während Experten Architekturen debattieren, liegt das tiefere Problem in der Wahrnehmung: Jede Seite betrachtet die Verteidigung der anderen durch eine Linse des Misstrauens.

Tong Zhao weist in seinem Buch von Juni 2020, Narrowing the US-China Gap on Missile Defense: How to Help Forestall a Nuclear Arms Race, darauf hin, dass die gegenseitige Wahrnehmung der Raketenabwehrsysteme von USA und China von tiefen Mehrdeutigkeiten und gegenseitigem Misstrauen geprägt ist.

Zhao zufolge behaupten die USA, dass ihre Raketenabwehr „Schurkenstaaten“ wie Nordkorea und Iran ins Visier nimmt, nicht China – was China unüberzeugend findet. Er sagt, China fürchte einen schleichenden US-Plan, seine nukleare Abschreckung zu neutralisieren.

Er weist darauf hin, dass chinesische Experten technische und geopolitische Bedenken oft vermischen und davor warnen, dass US-Stationierungen nahe China – wie das THAAD-System – sowohl die konventionelle Schlagkraft als auch den regionalen Einfluss untergraben.

Auf der anderen Seite meinen US-Analysten, dass China die Bedrohung durch Raketenabwehrsysteme übertreibe, um seine nukleare Modernisierung zu rechtfertigen – was beide Seiten in einem sich verstärkenden Sicherheitsdilemma gefangen hält.

Am Ende könnte sich das Rennen um den Bau rivalisierender Goldener Kuppeln weniger darum drehen, Schilde zu perfektionieren, als vielmehr darum, einen gefährlichen Zyklus zu befeuern, in dem das Streben nach Sicherheit die nuklearen Bedrohungen nur vertieft.