Chinas Satelliten über Westasien: Ein stiller Schutzschild für den Iran

Pekings wachsendes Satellitennetz hängt nun über der Region wie eine unmissverständliche Warnung an Washington und Tel Aviv: Jede ihrer militärischen Verlegungen ist sichtbar.

Shivan Mahendrarajah

Als MizarVision begann, Satellitenbilder des US-Truppenaufmarsches im Persischen Golf und in Jordanien im Vorfeld des US-israelischen Krieges gegen den Iran zu veröffentlichen, der am 28. Februar 2026 begann, reagierte das Internet sofort. Die Fotos verbreiteten sich schnell, weil sie etwas zeigten, das westliche Anbieter sorgfältig vermieden hatten zu veröffentlichen.

Seit Jahren filtern oder unterdrücken Unternehmen wie Planet Labs und Maxar Bildmaterial, das als sensibel für die Interessen der USA und Israels gilt. Die Öffentlichkeit erhält nur selten unverfälschte Aufnahmen amerikanischer militärischer Aktivitäten in Westasien. MizarVision durchbrach dieses Muster und brachte diese Verlegungen ans Licht.

Offensichtliche Fragen folgten: Warum sollte ein chinesisches Unternehmen Material veröffentlichen, das westliche Konzerne konsequent unterdrücken? Wer steckt hinter MizarVision? Warum veröffentlicht dieses chinesische Unternehmen sensible Bilder, die die Öffentlichkeit zuvor nie gesehen hat?

MizarVision ist nach öffentlich verfügbaren Informationen ein Wiederverkäufer von Bildern, die von privat betriebenen chinesischen Satelliten aufgenommen werden. Da Peking jedoch die Veröffentlichung sensibler Informationen vorab genehmigt, haben seine Motive dafür Aufmerksamkeit erregt.

Die Rolle von Chinas Satellitenflotte bei der Überwachung amerikanischer und israelischer Aktivitäten – sowie bei der Unterstützung der mit Ansarallah im Jemen verbundenen Kräfte und des iranischen Militärs während des zwölftägigen US-israelischen Krieges gegen die Islamische Republik im vergangenen Juni – wird von amerikanischen und israelischen Diplomaten und Sicherheitsexperten vermutet. Der breiteren Öffentlichkeit war dies jedoch weitgehend unbekannt; viele gingen davon aus, dass der Iran Bilder für militärische Zwecke von seinen eigenen Militärsatelliten erhielt.

Der Iran betreibt ein bescheidenes Satellitenprogramm. Ihm fehlt die Dichte, Redundanz und dauerhafte Abdeckung, die für kontinuierliche hochauflösende militärische Aufklärung erforderlich ist. So wie Israel auf die Aufklärungsarchitektur der USA angewiesen ist, stützt sich auch der Iran auf einen technologisch fortgeschrittenen Partner, der kontinuierliche Überwachung und schnelle Einsatzsteuerung bereitstellen kann.

Dieser Partner ist China.

Chinas orbitaler Vorteil

Der Iran verfügt über 14 aktive Satelliten, die im vom US-Militär kontrollierten NORAD-Onlinekatalog aufgeführt sind (inaktive Satelliten werden dort als „decayed“ vermerkt). Satelliten werden üblicherweise in unterschiedliche Höhen gebracht – von einigen hundert Kilometern bis zu etwa 36.000 Kilometern über der Erde – und anschließend in ihre vorgesehenen Umlaufbahnen manövriert. Einige Satelliten werden in eine sogenannte „geostationäre Umlaufbahn“ (GEO) gebracht, um eine Region Tag und Nacht abzudecken.

Die Abdeckung eines GEO-Satelliten – sein sogenannter „Footprint“ – kann sehr groß sein. Die häufigste Satellitenart ist jedoch der „Low Earth Orbit“ (LEO). Diese Satelliten bewegen sich auf einer Umlaufbahn um die Erde, haben aber einen kleineren Abdeckungsbereich über dem Gebiet, das sie gerade überfliegen (ein Überflug dauert von Minuten bis zu mehreren Stunden).

Die „Nutzlast“ – also die Technologie an Bord – bestimmt, was ein Satellit tun kann und was nicht. Der kürzlich gestartete iranische Satellit „Jam-e Jam“ befindet sich zwar in einer geostationären Umlaufbahn, doch seine Nutzlast dient der Telekommunikation. Nur eine Handvoll iranischer LEO-Satelliten verfügt über Bildaufnahmetechnologie, und lediglich einer davon besitzt hochauflösende Kameras. Deshalb benötigt der Iran einen Partnerstaat.

Chinas Position ist völlig anders. Seine Satellitenflotte wird auf zwischen 1.100 und 1.350 aktive Einheiten geschätzt, die sich über GEO-, LEO- und spezialisierte Umlaufbahnen erstrecken, etwa solche für das Navigationssystem BeiDou. Militärische und kommerzielle Plattformen arbeiten nebeneinander. Viele als zivil deklarierte Satelliten sind von Anfang an als Dual-Use-Systeme konzipiert. Jeder Satellit, der die Details eines Fußballstadions erkennen kann, kann ebenso problemlos eine Militärbasis kartieren.

Die Breite der chinesischen Satellitenkonstellation ermöglicht kontinuierliche Bildaufnahme, Radaraufklärung durch Wolken hindurch, Signals Intelligence, meteorologische Beobachtung, Telekommunikation und Datenübertragung. In Umfang und Raffinesse steht dieses Netzwerk neben dem System des US-amerikanischen National Reconnaissance Office, das die strategische Dominanz der USA und Israels absichert.

Chinas orbitale Infrastruktur ist gewaltig, mehrschichtig und zunehmend selbstbewusst in ihrer Nutzung.

Das Jilin-1-Netzwerk

MizarVision startet oder betreibt keine eigenen Satelliten. Der Gründer des Unternehmens, Liu Ming, hält 35,38 Prozent der Anteile, während private Investmentfonds den Rest kontrollieren. Kein staatlicher Fonds erscheint offiziell im Aktionärsregister, doch die regulatorische Aufsicht in China stellt sicher, dass das Unternehmen mit nationalen Prioritäten im Einklang steht.

MizarVision kauft Bildmaterial von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und von sechs privat betriebenen chinesischen Satellitenunternehmen. Wie bei den hier diskutierten Bildern kann MizarVision die Aufnahmen vor dem Verkauf annotieren oder aufbereiten. Ein chinesisches Unternehmen ist dabei besonders relevant: Chang Guang Satellite Technology Ltd., eine kommerzielle Ausgründung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Chang Guang besitzt und betreibt eine Satellitenfamilie namens „Jilin-1“. Laut einer Schätzung aus dem Jahr 2024 sind etwa 120 Einheiten aktiv – vermutlich inzwischen mehr, da China ein intensives Satellitenprogramm verfolgt und regelmäßig neue Satelliten in den Orbit bringt.

Jilin-1-Satelliten sind auf hochfrequente Bildaufnahmen spezialisiert und arbeiten in koordinierten Clustern von fünf bis zehn Einheiten. Panchromatische Systeme kombinieren sichtbare und infrarote Wellenlängen und erzeugen Graustufenbilder mit Auflösungen zwischen 50 und 75 Zentimetern. Multispektrale Systeme liefern Farbbilder mit einer Auflösung von zwei bis drei Metern. Hochauflösende Videoaufnahmen erreichen 92 bis 120 Zentimeter Auflösung und erzeugen Clips von 30 bis 120 Sekunden Länge mit etwa zehn Bildern pro Sekunde. Die Satelliten funktionieren bei allen Wetterbedingungen.

In einer niedrigen Erdumlaufbahn in etwa 535 Kilometern Höhe operierend, bleiben Jilin-1-Satelliten ständig aktiv und werden nachts nicht abgeschaltet. Die Koordination innerhalb der Cluster ermöglicht dauerhafte Überwachung, schnelle Neuausrichtung und mehrere Überflüge über dieselbe Region innerhalb eines einzigen Tages.

Die Satelliten sind äußerst beweglich: Sie können sich neigen und manövrieren, um optimale Bilder aufzunehmen. Cluster ermöglichen Mehrfachaufgaben und „dauerhafte Abdeckung“ rund um die Uhr. Sie eignen sich ideal zur Beobachtung bestimmter Orte bei Tag und Nacht.

Chang Guang ist jedoch nicht strikt privat. Die von seinen Satelliten aufgenommenen Bilder werden auch von den Streitkräften Chinas (PLA) genutzt. Ein Großteil der Jilin-1-Satelliten ist der regionalen Überwachung gewidmet, einschließlich Westasien.

Eine Botschaft aus dem Orbit

Die von MizarVision veröffentlichten Bilder stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von Jilin-1-Satelliten. Die veröffentlichten Aufnahmen sind herunterskaliert – die Bildqualität wurde also von „militärischer Qualität“ auf kommerzielle Qualität reduziert (oder möglicherweise noch darunter, wie die Unschärfe einiger Bilder vermuten lässt), um Chinas Gegnern nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Satellitentechnologie sowie ihre Neigungs- und Manövrierfähigkeiten offenzulegen.

Warum Jilin-1? Weil Chang Guang Russland bereits mit Satellitenbildern für den Ukrainekrieg versorgt hat, was zu Sanktionen durch die US-Regierung führte. Im April 2025 räumte das US-Außenministerium in einer Pressekonferenz ein, dass Chang Guang auch die jemenitische Ansarallah-Bewegung mit Bildmaterial beliefert habe. Gleichzeitig erklärte ein Sprecher des Außenministeriums, die US-Regierung habe mit Peking verhandelt, um eine Zusammenarbeit zwischen China und Ansarallah zu verhindern:

„Wir können bestätigen, dass Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. direkt Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Terroristen auf US-Interessen unterstützt. Ihre Handlungen und Pekings Unterstützung für dieses Unternehmen – selbst nach unseren privaten Gesprächen – sind ein weiteres Beispiel für Chinas leere Behauptungen, den Frieden zu unterstützen. Wir fordern unsere Partner auf, die Kommunistische Partei Chinas und chinesische Unternehmen nach ihren Taten zu beurteilen, nicht nach ihren leeren Worten. Die Wiederherstellung der Navigationsfreiheit im Roten Meer hat für Präsident Trump Priorität. Peking sollte diese Priorität ernst nehmen, wenn es über weitere Unterstützung für CGSTL nachdenkt. Die Vereinigten Staaten werden es nicht tolerieren, dass irgendjemand ausländische Terrororganisationen wie die Huthis unterstützt.“

Washington stellte diese Kooperation als destabilisierende Einmischung dar. Peking behandelte sie als souveräne Partnerschaft innerhalb einer sich wandelnden multipolaren Weltordnung.

Warum veröffentlichen?

Die Veröffentlichung der Bilder des militärischen Aufmarsches im Persischen Golf erfüllte zwei strategische Funktionen. Erstens machte sie Kriegsvorbereitungen sichtbar, die US-Beamte lieber im Hintergrund gesteuert hätten. Zweitens zeigte sie, dass diese Vorbereitungen detailliert überwacht wurden. Durch tägliche oder nahezu tägliche Veröffentlichungen konnten Beobachter weltweit die Truppenverlegungen beinahe in Echtzeit verfolgen – was eine öffentliche Debatte auslöste, während Washington seine Pläne weiter vorantrieb.

Ein weiterer Grund für die Veröffentlichung war, die USA und Israel auf Chinas Unterstützung für den Iran aufmerksam zu machen. Pekings Rolle bei der Lieferung satellitengestützter „Intelligence, Surveillance and Reconnaissance“ (ISR)-Daten an den Iran war lange vermutet worden, aber weder von Teheran noch von Peking bestätigt worden.

Als US-Präsident Donald Trump behauptete, die meisten der 14 iranischen Raketen hätten die US-Luftwaffenbasis Al-Udeid in Katar nicht getroffen, verzichtete Teheran darauf, Satellitenbilder zur Schadensanalyse zu veröffentlichen, die diese Behauptung hätten widerlegen können. Erst ein westliches Satellitenunternehmen verbreitete später Bilder, die Washingtons Darstellung widersprachen. Pekings jüngste Haltung deutet darauf hin, dass zukünftige Episoden anders verlaufen könnten.

Die Botschaft, die in den Satellitenveröffentlichungen steckt, erfordert kaum Interpretation. Chinesische Systeme verfolgen die Stationierung von THAAD- und Patriot-Raketenabwehrsystemen. Sie registrieren Flugzeugpositionen auf regionalen Militärbasen. Sie beobachten Truppenkonzentrationen, noch bevor diese mobilisiert werden.

In der modernen Kriegsführung prägt Informationsdominanz das Schlachtfeld, noch bevor die erste Rakete startet.

China hat signalisiert, dass es genau diese Perspektive besitzt.