Chinesische Goldimporte erreichen höchstes Niveau seit 2018

China importierte im Jahr 2022 mehr als 1.343 Tonnen Gold und erreichte damit den höchsten Stand seit 2018. Die gesamten Goldimporte für das Jahr stiegen um 64 % gegenüber 2021.

China ist der größte Goldverbraucher der Welt.

Die Goldnachfrage in China zog in der letzten Jahreshälfte an, als die Regierung einige COVID-Beschränkungen lockerte. China importierte im Dezember 157 Tonnen Gold und schloss damit ein starkes zweites Halbjahr ab.

Der World Gold Council bezeichnete dies als „eine Geschichte von zwei Hälften“.

In der ersten Jahreshälfte wurden die lokale Goldnachfrage und die Goldimporte durch immer wiederkehrende Abriegelungen in großen Städten gedämpft. Als die COVID-Kontrollmaßnahmen nachließen und der lokale Goldpreisaufschlag auf ein Mehrjahreshoch stieg, nahmen die Importe in der zweiten Hälfte sprunghaft zu.

Nach Angaben des WGC setzte sich die Stärke des chinesischen Goldmarktes im Januar fort. Der Goldpreisaufschlag zwischen Shanghai und London verzeichnete einen leichten Aufschwung und stoppte damit den seit Oktober letzten Jahres anhaltenden Abwärtstrend. Die stärkere Goldnachfrage im Januar war ausschlaggebend.

Die Erholung der chinesischen Wirtschaft, die durch die staatlichen COVID-Beschränkungen abgewürgt worden war, trug zur Erholung des Goldmarktes bei. China erlebte im Dezember einen COVID-Höchststand. Nach Angaben des World Gold Council belebte sich die chinesische Wirtschaftstätigkeit im Januar wieder. Dies führte zu einem Boom auf dem Goldmarkt.

Nach Angaben der China Gold Association stieg der chinesische Goldverbrauch in dem 15-tägigen Zeitraum zwischen dem chinesischen Neujahrstag und dem Frühlingslaternenfest um 18 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Goldentnahmen an der Shanghai Gold Exchange beliefen sich im Januar auf insgesamt 140 Tonnen. Das war ein leichter Rückgang von 2 Tonnen gegenüber dem Vormonat und 25 % weniger als im Januar 2022. Die geringere Zahl war jedoch in erster Linie auf das chinesische Neujahrsfest 2023 zurückzuführen, das den Januar auf nur 16 Handelstage beschränkte. Das war die geringste Anzahl seit 2012. Im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten des chinesischen Neujahrsfestes lag die Gesamtzahl der Rücknahmen im Januar um 12 % über dem Zehnjahresdurchschnitt.

Wie wir bereits berichteten, hat die People’s Bank of China im November die offiziellen Goldkäufe wieder aufgenommen. Dies setzte sich im Januar fort, als die chinesische Zentralbank ihre Reserven um weitere 15 Tonnen aufstockte. Gold macht nun 3,7 % der gesamten chinesischen Reserven aus.

Die chinesische Zentralbank hat zwischen 2002 und 2019 mehr als 1.448 Tonnen Gold angehäuft und ist dann plötzlich verstummt. Viele spekulieren, dass die Chinesen in diesen stillen Jahren ihre Goldbestände inoffiziell weiter aufgestockt haben.

Es gab schon immer Spekulationen, dass China weit mehr Gold besitzt, als es offiziell angibt. Wie Jim Rickards bereits 2015 auf Mises Daily feststellte, spekulieren viele Menschen, dass China mehrere tausend Tonnen Gold „inoffiziell“ in einer separaten Einrichtung namens State Administration for Foreign Exchange (SAFE) aufbewahrt.

Wenn sich dieser offensichtliche Aufschwung auf dem chinesischen Goldmarkt bis 2023 fortsetzt, wird dies die globale Goldnachfrage insgesamt in die Höhe treiben. Die Goldnachfrage stieg im Jahr 2022 um 18 % auf 4.741 Tonnen und damit auf den höchsten Stand seit 11 Jahren.