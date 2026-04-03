Chinesische Wissenschaftler machen Mücken zu einem „Impfwerkzeug“ für Fledermäuse

Sie nennen es „ökologische Impfung“, eine Anspielung auf das One-Health-Dogma, wonach Menschen mit Gaia als lebendigem Organismus eins sind. Der Artikel sagt: „Sowohl Fledermäuse als auch Mäuse, die den sterilisierten, impfstofftragenden Mücken ausgesetzt waren, entwickelten neutralisierende Antikörper gegen beide Krankheiten (Tollwut und Nipah).“ Der leitende chinesische Wissenschaftler erklärte offen: „Wir wollen die Mücke zu einem Impfwerkzeug machen.“ Sie denken dabei eindeutig auch an Impfungen für Menschen. – Patrick Wood, Herausgeber.

Mücken verbreiten normalerweise Krankheiten, anstatt sie zu verhindern, doch chinesische Wissenschaftler haben vorgeschlagen, die Insekten als ungewöhnlichen Vektor zu nutzen, um Impfstoffe an Fledermäuse zu übertragen.

In einer im Fachjournal Science Advances veröffentlichten Studie entwickelten Forscher Mücken, die in ihrem Speichel eine Immunisierung gegen Tollwut- und Nipah-Viren tragen. Diese wird übertragen, wenn Fledermäuse die Insekten fressen oder wenn die Insekten die Fledermäuse stechen.

Der Vorschlag könnte ein Problem lösen, das viele beschäftigt: Wie impft man ein fliegendes Säugetier, das oft in Höhlen mit Millionen Artgenossen lebt, ohne sich selbst den Krankheiten auszusetzen, die es trägt?

Einige halten dies für eine wichtige Herausforderung, da Fledermäuse eine Vielzahl gefährlicher Krankheitserreger beherbergen – von Nipah und Tollwut bis hin zu Ebola und einigen Coronaviren. Da Menschen zunehmend in ihre Lebensräume eindringen, wächst die Sorge, dass Krankheiten vermehrt auf Menschen und Nutztiere überspringen. Eine Impfung könnte helfen, das Übertragungsrisiko zu verringern.

„Das direkte Anvisieren von Fledermäusen, den natürlichen Reservoiren dieser Viren, ist entscheidend, um Spillover-Ereignisse zu verhindern und Risiken für die öffentliche Gesundheit zu reduzieren“, schreiben die Autoren und fügen hinzu, dass herkömmliche Ansätze weitgehend gescheitert seien.

Experimentelle Impfstoffe, die an in Gefangenschaft gehaltenen Fledermäusen getestet wurden, hätten in freier Wildbahn nicht effektiv funktioniert, während das Töten der Tiere – in einigen Regionen zur Tollwutkontrolle praktiziert – sogar negative Effekte hatte. Die Störung der Kolonien, Schäden an Ökosystemen und der enge Kontakt zwischen Menschen und Fledermäusen hätten die Virusübertragung eher erhöht.

Das chinesische Forschungsteam entwickelte einen Impfstoff auf Basis einer abgeschwächten Version des vesikulären Stomatitis-Virus (VSV), das sowohl Insekten als auch Säugetiere infizieren kann und bereits in einem zugelassenen Ebola-Impfstoff von Merck verwendet wird.

Anschließend entwickelten sie zwei innovative Methoden, um Fledermäuse gegen Nipah und Tollwut zu impfen – Krankheiten mit Sterblichkeitsraten von bis zu 75 Prozent beziehungsweise nahezu 100 Prozent.

Bei der ersten Methode fütterten die Forscher die Mücke Aedes aegypti mit Blut, das den Impfstoff enthielt, der sich dann in den Speicheldrüsen des Insekts vermehrte. Dadurch wird er übertragen, wenn das Insekt die Fledermaus sticht oder wenn die Fledermaus die Insekten frisst.

In Laborversuchen entwickelten sowohl Fledermäuse als auch Mäuse, die diesen sterilisierten, impfstofftragenden Mücken ausgesetzt waren, neutralisierende Antikörper gegen beide Krankheiten.

Die Forscher führten auch einen Belastungstest für Tollwut durch – alle Tiere, die dem Virus ausgesetzt waren, überlebten die ansonsten tödliche Infektion. Für Nipah konnten sie dies nicht nachstellen, da ihnen kein Hochsicherheitslabor zur Verfügung stand, erklärten jedoch, dass die Antikörperwerte vergleichbar gewesen seien.

„Wir wollen die Mücke zu einem Impfwerkzeug machen“, sagte Aihua Zheng, Virologe an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Mitautor der Studie, gegenüber NPR. „Ich bin ziemlich begeistert von diesen Ergebnissen.“

Er fügte jedoch hinzu, dass die „eigentliche Arbeit kompliziert ist“ und dieser Ansatz nicht überall funktionieren werde. Daher entwickelte das Team auch eine zweite Methode: eine orale Impfung über Trinkstationen mit salzhaltiger Lösung, die Fledermäuse anzieht.

Im Labor entwickelten sowohl Mäuse als auch Fledermäuse, die diese Lösung konsumierten, ebenfalls neutralisierende Antikörper.

„Diese Ergebnisse zeigen eine flexible, ökologisch orientierte Impfplattform zur Immunisierung wildlebender Fledermäuse und bieten eine skalierbare Strategie, um zoonotische Spillover-Risiken zu reduzieren und gleichzeitig den Schutz der Fledermäuse zu unterstützen“, schreiben die Autoren.

Während andere Forscher die innovative Wissenschaft begrüßten, sind viele nicht überzeugt, dass der Ansatz im aktuellen geopolitischen Kontext umgesetzt oder finanziert werden könnte. Das Freisetzen von impfstofftragenden Mücken würde umfangreiche regulatorische Genehmigungen und Umweltprüfungen erfordern.

Andere weisen darauf hin, dass zu wenig über das Immunsystem von Fledermäusen bekannt sei, um beurteilen zu können, ob die erreichten Antikörperspiegel langfristige Immunität bieten oder die Virusverbreitung verhindern. Selbst wenn Fledermäuse nicht erkranken, könnten sie weiterhin Krankheitserreger übertragen.

Wieder andere argumentieren, dass das eigentliche Problem falsch diagnostiziert wurde.

„Technisch ist das sehr innovativ und beeindruckend, daran besteht kein Zweifel“, sagte Prof. Dr. Edward Holmes, Evolutionsbiologe und Virologe an der Universität Sydney. „Mein Hauptproblem ist, dass es so viele Fledermausviren gibt, mit so hoher Verbreitung und so dynamischer Übertragung, dass ich Zweifel habe, ob das in der Natur jemals funktionieren kann.“

Er fügte hinzu: „Ich bin außerdem der festen Überzeugung, dass das eigentliche Problem nicht die Fledermäuse sind, die diese Viren seit Äonen tragen – tatsächlich werden nur sehr wenige direkt auf den Menschen übertragen. Das eigentliche Problem ist die Art und Weise, wie Menschen Lebensräume zerstören und das zoonotische Risiko massiv erhöhen, etwa durch Pelzfarmen und den Wildtierhandel. Low-Tech-Lösungen hätten vermutlich größere Auswirkungen.“