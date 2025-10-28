Christopher Puplava: Was uns Gold möglicherweise sagen könnte

Wenn sich Gold so schnell bewegt, will uns der Markt etwas mitteilen. Die Frage ist nur: Was?

Unser Unternehmen hat seit Beginn der massiven geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen, die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 für die US-Wirtschaft und die Finanzmärkte ergriffen wurden, eine übergewichtete Position in Rohstoffen beibehalten. Wir waren der Ansicht, dass in einer Welt, die mit Fiatwährungen überschwemmt ist, Sachwerte an Wert gewinnen würden – insbesondere nach mehr als einem Jahrzehnt der Unterinvestition, in dem das Angebot kaum mit der Nachfrage Schritt halten konnte.

Gold, das „gelbe Metall“, hat seit August einen bemerkenswerten Anstieg von mehr als 1.000 US-Dollar je Unze verzeichnet. Dieser dramatische Anstieg könnte mehr als nur die Auswirkungen der Währungsabwertung und des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage signalisieren. Er könnte eine Warnung sein – eine gelbe Flagge –, dass tiefgreifendere strukturelle Kräfte am Werk sind, ein Thema, das wir im Kunden-Newsletter dieses Quartals untersuchen.

