CNN gibt im heimlich gedrehten Video zu: Wir verbreiten absichtlich Angst, das bringt Quote!

CNN geschürt absichtlich Ängste über die Covid-19-Pandemie, um Einschaltquoten zu erhöhen, zum Teil durch die ständige Anzeige eines Todes Tracker. So der technische Direktor Charlie Chester von CNN im neuesten Undercover-Video von Project Veritas.

"COVID? Gangbusters with ratings right? Which is why we constantly have the death toll on the side…let's make it higher"



