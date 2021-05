CNN-Host: Menschen, die den Covid-Impfstoff verweigern, sollten sozial von Freunden und Familie ausgegrenzt werden

CNN Michael Smerconish sagt, dass Menschen, die nicht den Impfstoff nehmen, sollte sozial geächtet werden und von ihren Freunden und Familie gemieden werden sollten.

Während einem Abschnitt in seiner Sendung diskutierte Smerconish einen Vorschlag, den der Staatsanwalt Michael Stern in einem USA Today-Meinungsartikel über die Impfquote gemacht hatte.

Weiter behauptete er auch, dass Familienmitglieder und Freunde diejenigen sozial ächten sollten, die sich nicht impfen lassen.

CNN’s ⁦@smerconish⁩ says it’s time for people to “shun” friends and family who aren’t vaxxed pic.twitter.com/OfzuDhTbTq