COP27: Kohlenstoff wird ähnlich einer Währung sein, die Tokenisierung der Natur ist das nächste Ziel

Nachdem Kohlenstoff in ein System überführt wurde, in dem es dem „einer Währung sehr nahe kommt“, versucht die Finanzelite der Welt, so gut wie alles in der Natur zu tokenisieren.

Der ehemalige Berater der Bank of England (BoE) und Ko-Vorsitzende der G20, Michael Sheren, sagte am Mittwoch auf einer Nebenveranstaltung der COP27, dass Kohlenstoff „rasant in ein System übergeht, in dem es einer Währung nahe kommt“, und dass als nächstes die Tokenisierung der Natur und der Artenvielfalt auf der Tagesordnung stehe, wobei Orte wie Indonesien, Brasilien und Afrika „absolut entscheidend“ seien.

Wir haben bereits herausgefunden, dass Kohlenstoff sehr schnell in ein System übergeht, das einer Währung sehr nahe kommt“ – Michael Sheren, Ex-Zentralbanker, COP27

'Carbon is moving very quickly into a system where it's going to be very close to a currency' …

Next, 'We start thinking about putting prices on water, on trees, on biodiversity … How do we start tokenizing?': Michael Sheren, Former Bank of England Advisor #COP27 pic.twitter.com/r5Nw3b2aeo — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 9, 2022

„Wir haben viel Zeit in der G20 und in der BoE damit verbracht, zu verstehen, wo Werte geschaffen werden – nicht nur in unseren Systemen, sondern auch, wo die Bedrohungen dafür liegen“, sagte Sheran.

„Wir haben bereits herausgefunden, dass sich Kohlenstoff sehr schnell auf ein System zubewegt, in dem er einer Währung sehr nahe kommt. Im Grunde genommen können wir eine Tonne absorbierten oder gebundenen Kohlenstoffs nehmen und eine Kurve für die Preisbildung in der Zukunft erstellen, mit einer Finanzdienstleistungsarchitektur und Dokumentation“, fügte er hinzu.

Und da Kohlenstoff einer Währung nahe kommt, „wird es Derivate geben“.

Als Nächstes steht die Tokenisierung von Wasser, Bäumen und so ziemlich allem anderen in der Natur auf der Agenda.

Wir fangen an, über Preise für Wasser, Bäume und Artenvielfalt nachzudenken […] Wie können wir mit der Tokenisierung beginnen? Wie fangen wir an, Systeme aufzubauen, die nicht nur einen Wert schaffen, sondern diesen Wert auch in die ganze Welt transferieren?“ – Michael Sheren, Ex-Zentralbanker, COP27

Die BoE hat viel Zeit damit verbracht, der Natur einen Wert beizumessen“ – Michael Sheren, Ex-Zentralbanker, COP27

Der südliche Teil der Welt hat einen weitaus höheren Wert als große Teile des nördlichen Teils“, so Sheren.

„Und wenn wir anfangen, über Preise für Wasser, Bäume und Biodiversität nachzudenken, werden wir feststellen, wo das liegt.

Der ehemalige Zentralbanker fügte hinzu, dass Indonesien, Brasilien und Afrika „absolut kritisch“ seien, weil „wir ihr Naturkapital als systembasierte Welt mehr brauchen als die 66 Milliarden [Goldmünzen], die wir im Keller der Bank of England liegen haben“.

„Wie können wir mit der Tokenisierung beginnen?

„Wie fangen wir an, Systeme aufzubauen, die nicht nur Werte schaffen, sondern diese Werte auch in die ganze Welt transferieren?“ grübelte Sheren.

Der südliche Teil der Welt hat einen viel größeren Wert als große Teile des nördlichen Teils“ – Michael Sheren, Ex-Zentralbanker, COP27

Seine Bemerkungen fielen während der COP27-Nebenveranstaltung des UN Climate Change Global Innovation Hub zum Thema „Digitales Umweltvermögen, programmierbares Geld und die Zukunft der Klimafinanzierung“, die untersuchte, „wie die Tokenisierung von Umweltvermögen durch Blockchain-Technologie die Reibungen bei der Mobilisierung und Verteilung der Klimafinanzierung weltweit lösen kann.“

Nach seinem Ausscheiden bei der Bank of England im Juli 2022 übernahm Sheren seine aktuelle Rolle als Präsident und CSO bei MetaVerse Green Exchange (MVGX).

MVGX „verfügt über zwei zum Patent angemeldete Technologien, den nicht-fungiblen digitalen Zwilling zur Darstellung von Objekten im Metaverse und den Carbon Neutrality Token zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels mit freiwilligen Emissionsreduktionsgutschriften, ohne nationale Eigentumsfragen auszulösen.“