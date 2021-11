Corbett Report: Willkommen in der neuen Wirtschaft

Wir stürzen uns kopfüber in den größten wirtschaftlichen Wandel der Geschichte. Auch darüber müssen wir nicht spekulieren. Bereits 2015 sagte uns Christina Figueres – damals die oberste UN-Klimabeauftragte – geradeheraus, dass dies das Endziel der Great Resetters und ihrer Klimawandel-Sekte sei:

„Dies ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die wir uns je gestellt haben, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das wirtschaftliche Entwicklungsmodell absichtlich zu verändern. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns die Aufgabe stellen, absichtlich – innerhalb eines bestimmten Zeitraums – [zu versuchen], das wirtschaftliche Entwicklungsmodell zu ändern, das seit mindestens 150 Jahren, seit der industriellen Revolution, vorherrscht.“

Außer Patrick Wood (und dem Corbett Report natürlich) haben nur wenige diese Worte zur Kenntnis genommen oder sich darüber gewundert. Sicherlich handelte es sich nur um weitere heiße Luft von den stümperhaften Schwätzern im Hauptquartier des Klimaalarmismus, oder?

Spulen wir ins Jahr 2021 vor, und wir können Prinz Charles dabei zuhören, wie er diese Drohung, die Weltwirtschaft umzugestalten, in noch schärferen Worten wiederholt. Indem er von der COVID-Angstmacherei zur Klima-Angstmacherei überging (genau wie vorhergesagt), warnte Seine Königliche Hoheit, dass die „existenzielle Bedrohung“ durch den Klimawandel es erforderlich machen würde, dass die Länder nicht nur ihre Wirtschaft umgestalten, sondern sich auf eine „kriegsähnliche Grundlage“ stellen und eine „militärische Kampagne“ gegen ManBearPig starten:

„Hier brauchen wir eine umfassende militärische Kampagne, um die Stärke des globalen Privatsektors zu mobilisieren. Mit Billionen zur Verfügung, die weit über das globale BIP hinausgehen, und mit dem größten Respekt, den selbst die Regierungen der führenden Länder der Welt genießen, bietet er die einzige reale Chance, einen grundlegenden wirtschaftlichen Wandel zu erreichen.“

Ich weiß, dass die Leute gerne die Augen schließen, sich von der Normalität leiten lassen und so tun würden, als seien dies nur leere rhetorische Aussagen. Aber es ist wahr: Christina Figueres und Prinz Charles leiten einzeln nichts. Die Welt dreht sich nicht nach ihren Äußerungen. Aber in den letzten Jahren und mit zunehmender Intensität in den letzten Monaten haben die Leute, die die internationale Finanzwelt kontrollieren, damit begonnen, ein Netz von Organisationen, Instrumenten und Mechanismen zu schaffen, um diesen „grundlegenden wirtschaftlichen Wandel“ zu vollziehen.

Und leider schenkt nicht einer von tausend Menschen dieser kompletten Umgestaltung der internationalen Finanzwelt seine Aufmerksamkeit. Das wollen wir jetzt ändern, oder?

Der Hintergrund

Ich hoffe, Sie haben den Klimaschwindel inzwischen durchschaut, aber falls nicht, hier ist er in aller Kürze: Die UN, das WEF und die internationale Bankenoligarchie versuchen weder, Mutter Erde zu retten, noch werden sie Sie vor den Wettergöttern beschützen. Wie jeder, der aufgepasst hat, inzwischen wissen sollte, benutzen sie einfach Ihre gesunde, natürliche Sorge um die Umwelt als ein praktisches Werkzeug, um Sie zu manipulieren, damit Sie ihre politische Agenda unterstützen.

Wenn Sie dem Hype um den Klimawandel auf den Leim gegangen sind und glauben, dass das vom Menschen verursachte CO2 der magische Thermostat ist, der die „globale Durchschnittstemperatur“ (was auch immer das heißen mag) nach oben oder unten regelt, schön.

. . . Ich meine, Sie liegen natürlich falsch. In Wirklichkeit benutzen die Climategate-Kriminellen unbeweisbare Pseudowissenschaft, um Sie zu täuschen, damit Sie sich ihrem Cargo-Kult anschließen. Sie manipulieren die Temperaturaufzeichnungen, um die Vergangenheit abzukühlen und die Gegenwart zu erwärmen. Sie stützen sich auf fehlerhafte Modelle und lügen mit Statistiken, um Sie dazu zu bringen, ihre „Der Himmel stürzt ein“-Erzählung zu glauben. Und sie machen lächerliche alarmistische Vorhersagen über die kommende Klimaapokalypse, während sie gleichzeitig offen zugeben, dass ihre Bewegung nichts mit Umweltschutz und alles mit Wirtschaft zu tun hat.

Schlimmer noch, sie haben ihren Kult der wahren Gläubigen davon überzeugt, dass jeder, der diese Lügen in Frage stellt (wie ich selbst), ein Handlanger von Big Oil ist und sich nicht um die Umwelt schert. Die Wahrheit ist natürlich, dass – wie ich in meiner Arbeit immer und immer wieder erklärt habe – es die großen Ölmilliardäre und ihre Bankster-Kumpane sind, die diese Greenwashing-Agenda lenken und die Öffentlichkeit von den ECHTEN Umweltproblemen ablenken, die die Milliardäre selbst verursachen, und dabei die echte Umweltwissenschaft behindern.

. . . Aber gut. Ich habe es verstanden. Ihnen liegt der Schutz der natürlichen Umwelt am Herzen, und Sie sind davon überzeugt, dass Al Gore und seine Kader von climategate-Gefährten in Bezug auf die existenzielle Bedrohung durch Kohlendioxid superglatt sind. NUN GUT.

Unabhängig davon, wie Sie zur vom Menschen verursachten globalen Erwärmung stehen, muss jeder verstehen, dass die Bankster und die internationalen Oligarchen der Superklasse die Bedrohung durch den Klimawandel nicht vorantreiben, weil sie sich um Mutter Erde sorgen. Sie nutzen diese Angst zynisch aus, um ihr jahrhundertealtes Ziel zu erreichen, ein technokratisches System der totalen Kontrolle über unser tägliches Leben einzuführen. Dies führt zu einem Kohlenstoff-Rationierungssystem, bei dem jede einzelne Handlung, die Sie vornehmen, jede Transaktion, die Sie tätigen, und jede Bewegung, die Sie machen, auf ihren „Kohlenstoff-Fußabdruck“ (oder „Kohlenstoff-Nahrungsmittelbelastung“) hin gemessen und nach dem Gutdünken der Technokraten reduziert wird.

Und, ach ja, nebenbei bemerkt, bauen dieselben Möchtegern-Technokraten eine ganze internationale Finanz- und Bankenstruktur auf, um die Kontrolle über die Erde in ihren Händen zu konsolidieren. Diesen Teil hätte ich fast vergessen.

Wenn Sie meine Arbeit an der Klimafinanzierungsfront über die Jahre hinweg verfolgt haben, wissen Sie natürlich bereits alles über den 100-Billionen-Dollar-Klimaschwindel, nämlich:

dass Enron und Goldman Sachs die Pioniere des Emissionshandelsschwindels waren (der – Überraschung, Überraschung! – ein kompletter und totaler Betrug von oben bis unten ist);

dass General Electric, DuPont, Johnson & Johnson, Pepsi, Siemens, AIG und eine Reihe anderer Fortune 500/CFR-Unternehmen zusammen mit BP, ConocoPhillips, GM und einer Reihe anderer Ölmagnaten zu den Gründungsmitgliedern der US Climate Action Partnership gehören, deren „Blueprint for Legislative Action“ das Rückgrat des von der Wall Street unterstützten Waxman-Markey-Gesetzes von 2009 wurde;

dass der ehemalige Gouverneur der Bank of England, der derzeitige Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Klimapolitik und Finanzen und Allround-Globalisten-Insider Mark Carney 2019 eine Rede hielt, in der er erklärte, dass ein völlig neues (natürlich digitales) Finanzsystem benötigt werde, um den Übergang der Welt zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu unterstützen;

dass die Rothschilds und ihre Bankster-Kumpel im Stillen die finanziellen Grundlagen für die Schaffung eines ganzen Klima-Bankensystems gelegt haben, um ihre Schulden-für-Natur-Swaps und andere Versuche zu erleichtern, die Welt im Namen der „nachhaltigen Entwicklung“ zu monopolisieren

Und Sie wissen von der Globalen Umweltfazilität (GEF), die sich selbst als „der größte multilaterale Treuhandfonds, der es Entwicklungsländern ermöglicht, in die Natur zu investieren“ bezeichnet und sich damit rühmt, über 117 Milliarden Dollar für Programme zum Klimawandel und zur biologischen Vielfalt mitzufinanzieren. Sie werden auch wissen, dass die GEF als „Weltnaturschutzbank“ geplant war und von Edmund de Rothschild auf einem „Weltkongress für Wildnis“ ins Leben gerufen wurde, auf dem sich andere Redner über „das Kanonenfutter, das leider die Erde bevölkert“, beschwerten.

Was Sie aber vielleicht nicht wissen (weil ich noch nicht darüber berichtet habe), ist, dass im Zuge des Pariser Klimaabkommens von 2015 eine weitere milliardenschwere internationale Klimafinanzierungsfazilität geschaffen wurde: der Grüne Klimafonds. Dieser Fonds hatte das ehrgeizige Ziel, die 100 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung zu erleichtern, zu denen sich die Industrienationen der Welt verpflichtet hatten, um die Wettergötter bis 2020 jedes Jahr zu besänftigen.

Nun, wir schreiben das Jahr 2021. Haben sie jetzt schon 100 Milliarden pro Jahr eingenommen? Wohl kaum. Bisher belaufen sich die Zusagen für den Fonds auf insgesamt nur 10 Milliarden Dollar, von denen nur 2 Milliarden Dollar tatsächlich ausgezahlt wurden.

Es genügt zu sagen, dass der Grüne Klimafonds bisher ein kolossaler Flop für die Bankster war. Aber machen Sie sich keine Sorgen um sie. Sie sind mit einer neuen Masche zurück: GFANZ!

Das Neueste

Anhand der unzusammenhängenden, fragmentierten „Nachrichten“, die in den Finanznachrichten der MSM auftauchen, kann man erahnen, wohin sich das internationale Finanzwesen in den 2020er Jahren entwickelt:

Neuseeland will Banken zur Berichterstattung über Klimaauswirkungen verpflichten

Janet Yellen gibt zu, dass der Preis für den „Netto-Nullpunkt“ des Grand Reset 150 Billionen Dollar betragen wird

Neuer Standard für die Klimaberichterstattung von Unternehmen „ein Wendepunkt

Aber um wirklich zu verstehen, was hier vor sich geht, müssen wir dem Pferd direkt ins Maul schauen. Und in diesem Fall sind die Pferde der Bankster-Supergroupier Mark Carney und der Finanztorwächter Michael Bloomberg. Die beiden haben sich kürzlich zusammengetan, um auf den Seiten von (wo sonst) Bloomberg zu verkünden, dass „[Um] den Klimawandel zu bekämpfen, [müssen wir] die Märkte zum Arbeiten bringen.

Neben der üblichen heißen Luft und der leeren Rhetorik, die unweigerlich in solchen Beiträgen zu finden sind, wird auch ein weiteres Klimafinanzierungsinstrument erwähnt: die Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Diese auf der jüngsten UN-Vertragsparteienkonferenz (COP26) in Glasgow ins Leben gerufene Gruppe hat sich das bisher ehrgeizigste Ziel gesetzt: das Vermögen von 450 großen Finanzinstituten aus 45 Ländern zu bündeln und für eine „Netto-Null-Wirtschaft“ einzusetzen. Und der Wert dieser Vermögenswerte? Satte 130 Billionen Dollar.

Whitney Webb hat dieses neue Gremium in ihrem jüngsten Bericht „UN-Backed Banker Alliance Announces „Green“ Plan to Transform the Global Financial System“ (hier zu lesen) ausführlich beschrieben. Wie Webb feststellt:

„Als Teil der COP26 veröffentlicht die GFANZ – eine Schlüsselgruppe der Konferenz – einen Plan, der darauf abzielt, „private Kapitalflüsse in Schwellen- und Entwicklungsländer“ zu erhöhen. Laut der Pressemitteilung des Bündnisses konzentriert sich dieser Plan auf „die Entwicklung von Länderplattformen, um das mittlerweile enorme private Kapital, das sich für Netto-Null-Projekte engagiert, mit Länderprojekten zu verbinden, die Skalierung von Mischfinanzierungen durch MDBs [multilaterale Entwicklungsbanken] und die Entwicklung hoch integrer, glaubwürdiger globaler Kohlenstoffmärkte.“ In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem „enormen Privatkapital“ um Geld handelt, das die Mitglieder der Allianz in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren wollen und das auf über 130 Billionen Dollar geschätzt wird, und dass – um diese Billionen an Investitionen einzusetzen – „das globale Finanzsystem von eben dieser Allianz in Abstimmung mit der Gruppe, die sie einberufen hat, den Vereinten Nationen, umgestaltet wird“.

Um zu verstehen, was dies bedeutet, müssen wir uns dem jüngsten GFANZ-Fortschrittsbericht zuwenden, in dem Carney (der den Vorsitz dieser Bankenallianz innehat) schreibt:

„Nur die allgemeine private Finanzierung kann das Ausmaß der Klimamaßnahmen erreichen, die für den Netto-Null-Umstieg erforderlich sind, auch in Schwellen- und Entwicklungsländern. Wir können nicht in einer Nische zu Netto-Null kommen. Vielmehr müssen wir das gesamte Finanzsystem umstellen, zusammen mit jedem Sektor unserer Volkswirtschaften. Um das benötigte Kapital zu mobilisieren, entwickelt der GFANZ Best-Practice-Instrumente und -Methoden, damit das Klima in den Mittelpunkt jeder finanziellen Entscheidung rückt. Dazu gehören die Förderung einer höheren Konvergenz bei den Netto-Null-Umstellungsplänen von Unternehmen und Finanzinstituten, die Unterstützung von Rahmenwerken und Metriken zur Messung der Netto-Null-Anpassung von Portfolios und Sektoren, die Schaffung neuer Rahmenwerke für den verantwortungsvollen Abbau von Stranded Assets auf transparente und an Paris orientierte Weise sowie die Mobilisierung des enormen Kapitals, das für die Netto-Null-Umstellung in Schwellen- und Entwicklungsländern erforderlich ist.“

Auch wenn dies sicherlich nach einem Haufen überhitzter, schlagwortbeladener Phrasen klingt, haben diese Begriffe in der Finanzwelt tatsächlich einen Bezug. Die „Rahmenwerke und Messgrößen zur Messung der Netto-Null-Ausrichtung von Portfolios und Sektoren“ beziehen sich beispielsweise auf Initiativen wie die Task Force on Climate-related Financial Disclosures, eine Einrichtung des Financial Stability Board, die internationale Standards für die Berichterstattung über klimabezogene Risiken entwickelt. Nach diesen neuen Standards müssten multinationale Unternehmen und Finanzinstitute beträchtliche Ressourcen aufwenden, um die Vorgaben für eine spezifische Berichterstattung über den Energieinput und -output all ihrer Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen und sich an der Minderung von Klimarisiken zu beteiligen, was (natürlich) obligatorische Abgaben an die Wettergötter (d. h. Einrichtungen wie GFANZ) beinhaltet.

Um es auf den Punkt zu bringen: Dies steuert auf eine Welt zu, in der die Bankster in der Lage sein werden, unter dem Deckmantel des Klimawandels „die nationale Souveränität zu beseitigen, die ‚Naturgüter‘ (z.B. Ökosysteme, ökologische Prozesse) der Entwicklungsländer zu privatisieren und immer mehr technokratische Politiken, die von globalen Regierungsinstitutionen und Denkfabriken entworfen wurden, immer mehr entrechteten Bevölkerungen aufzuzwingen.“

Genau darum geht es bei der „Bedrohung“ durch den Klimawandel, die im Moment von jeder Regierung, jeder größeren internationalen Organisation und jedem größeren Unternehmen propagiert wird. Mit der Rettung der Umwelt hat das so viel zu tun wie der Hype um die Betrugsdemie mit der Erhaltung der Gesundheit der Menschen. Stattdessen geht es darum, so viel Kontrolle über die natürliche Welt wie möglich zu erlangen und jedes Gramm Kapital aus jedem Quadratzentimeter des Planeten herauszuquetschen.

Wir sollten besser schnell aus diesem Plan schlau werden oder uns daran gewöhnen, in der kohlenstoffrationierten, neofeudalen Albtraumwirtschaft zu leben, die diese Bankster im Namen der globalen Erwärmung herbeiführen.